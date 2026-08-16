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Muhammad Zaki

Traduit par

Pas de Rodri ! Enzo Maresca révèle deux stars de Manchester City dans le groupe des leaders alors que la recherche d'un nouveau capitaine se poursuit

Manchester City
E. Maresca
Premier League
Rodri
R. Dias
E. Haaland
P. Foden

Enzo Maresca a resserré son groupe de leaders à Manchester City, mais l’absence de Rodri, sur fond de liens avec Barcelone, a provoqué une onde de choc à l’Etihad Stadium. L’entraîneur italien a confirmé que seules deux stars expérimentées ont actuellement la garantie d’avoir une place dans son cercle rapproché, alors que le club se prépare à une nouvelle ère sans plusieurs figures de longue date.

  • Vide de leadership à l’Etihad

    Maresca a révélé qu’il attendra la fermeture du mercato estival avant de finaliser son groupe de leaders, dans un contexte de profonds bouleversements au sein de l’effectif professionnel. Après le départ de Bernardo Silva au Real Madrid, l’entraîneur italien a confirmé que Ruben Dias et Erling Haaland étaient les deux seuls membres restants de l’ancien groupe de leaders actuellement en lice pour porter le brassard.

    « Pour le moment, il y a Ruben et Erling [les deux seuls], et je veux attendre la fin du mercato pour en choisir deux autres », a déclaré Maresca aux journalistes.

    Il a souligné que le rôle de capitaine a un poids important, en déclarant : « Ruben a montré pendant son passage dans ce club quel joueur il est, en termes de leadership. Il est important que le capitaine et le leader sachent que s’ils sont capitaines, c’est parce que j’attends plus d’eux. Ce n’est pas parce que je leur donne plus de liberté ou un avantage. C’est l’inverse, le groupe de leaders et les capitaines doivent montrer plus et donner plus que les autres. »


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    Le dilemme de la célébration de but de Haaland

    Si Haaland est un leader naturel par ses performances, Maresca a déjà admis qu’un obstacle logistique amusant pourrait empêcher le Norvégien de porter le brassard principal. L’entraîneur a une règle stricte : il appelle le capitaine sur le bord du terrain pour lui donner des consignes tactiques immédiatement après chaque but marqué.

    Maresca a plaisanté à ce sujet en déclarant : « Si Erling est capitaine, bordel ! On a un problème, vous imaginez ? » Cette préférence tactique semble placer Dias en pole position pour mener l’équipe lors de la nouvelle saison.


  • Un départ de Barcelone se profile pour Rodri

    L’aspect peut-être le plus révélateur de l’annonce de Maresca a été l’absence de Rodri. Le capitaine champion du monde, qui était un pilier essentiel de la structure de leadership de Pep Guardiola, semble se rapprocher d’un départ de Manchester. Selon certaines informations, le milieu de terrain cherche à obtenir une dérogation spéciale pour éviter de revenir au centre d’entraînement de City alors que les négociations avec le Barça atteignent un stade critique.

    City a déjà rejeté une offre revue à la hausse d’environ 60 M€ de la part du club catalan, mais la volonté du joueur de rejoindre le Spotify Camp Nou est totale. Maresca s’est montré ferme lorsqu’il a été interrogé plus tôt cette semaine sur la situation de l’international espagnol, en précisant qu’il s’attendait à revoir l’Espagnol le 14 août.


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    Options internes pour Maresca

    Le groupe de leaders ayant besoin d’au moins deux membres supplémentaires, Maresca a plusieurs candidats en interne à considérer. L’ancien capitaine de Crystal Palace Marc Guehi, Josko Gvardiol et Phil Foden ont tous été évoqués comme des options potentielles. Foden, qui est désormais le joueur de l’équipe première présent au club depuis le plus longtemps, a exprimé son intérêt pour assumer davantage de responsabilités.

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