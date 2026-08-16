Maresca a révélé qu’il attendra la fermeture du mercato estival avant de finaliser son groupe de leaders, dans un contexte de profonds bouleversements au sein de l’effectif professionnel. Après le départ de Bernardo Silva au Real Madrid, l’entraîneur italien a confirmé que Ruben Dias et Erling Haaland étaient les deux seuls membres restants de l’ancien groupe de leaders actuellement en lice pour porter le brassard.

« Pour le moment, il y a Ruben et Erling [les deux seuls], et je veux attendre la fin du mercato pour en choisir deux autres », a déclaré Maresca aux journalistes.

Il a souligné que le rôle de capitaine a un poids important, en déclarant : « Ruben a montré pendant son passage dans ce club quel joueur il est, en termes de leadership. Il est important que le capitaine et le leader sachent que s’ils sont capitaines, c’est parce que j’attends plus d’eux. Ce n’est pas parce que je leur donne plus de liberté ou un avantage. C’est l’inverse, le groupe de leaders et les capitaines doivent montrer plus et donner plus que les autres. »



