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Pas de retour possible pour Trent Alexander-Arnold ? Wayne Rooney laisse entendre que la star du Real Madrid ne fera pas son retour en équipe d'Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel
Rooney interroge Tuchel sur cette exclusion surprise
Thomas Tuchel a surpris le monde du football en dévoilant une liste élargie de 35 joueurs pour le dernier stage de préparation de l'Angleterre avant la Coupe du monde, sans toutefois y inclure Alexander-Arnold. L'ancienne star de Liverpool, qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier, est un pilier des Three Lions depuis 2018, ce qui rend son absence d'un groupe aussi important particulièrement remarquable.
S'exprimant dans son podcast sur la BBC, Rooney n'a pas mâché ses mots pour évaluer la situation. « La grande surprise, évidemment, c'est Trent », a déclaré Rooney. « Je trouve incroyable qu'il ne figure pas dans cette sélection de 35 joueurs. À en croire les propos de Thomas Tuchel, il ne semblait y avoir aucun retour possible pour Trent dans l'équipe. »
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Ce qu'a dit Rooney
Malgré les débats de longue date concernant ses capacités défensives, Rooney insiste sur le fait qu’Alexander-Arnold apporte un ensemble de qualités uniques qu’aucun autre joueur anglais ne peut égaler. Après une période d’adaptation suite à son arrivée au Bernabéu, le joueur de 27 ans s’est imposé comme un élément clé du club espagnol.
« Mais il devrait faire partie de cette sélection. Regardez ses capacités, ses qualités – je sais qu’il n’est pas le meilleur défenseur, il l’admettra probablement lui-même », a ajouté Rooney. « Mais ce qu’il apporte avec le ballon, aucun autre joueur anglais ne l’a. Il joue pour le Real Madrid depuis peu et il joue vraiment bien. Je pense que parfois, on juge les joueurs trop vite et j’ai moi-même commis cette erreur. Vous ne savez pas à quel point ça a été difficile pour lui de s’installer là-bas, et il a aussi subi quelques blessures. »
Y aurait-il des jeux de pouvoir au sein de l'équipe ?
Rooney est allé plus loin en suggérant que la décision d’écarter un joueur du calibre d’Alexander-Arnold pourrait être motivée par des facteurs allant au-delà de la simple forme. Il a laissé entendre que Tuchel pourrait souhaiter remodeler la culture du vestiaire et briser les groupes sociaux établis au sein de l’équipe nationale.
« Certains estiment qu’il devrait être titulaire en équipe d’Angleterre. Le fait de ne pas l’avoir convoqué donne donc l’impression que la décision de Tuchel va un peu plus loin », a expliqué Rooney. « Je sais qu’il est proche de Jude [Bellingham] et il semble qu’il y ait eu quelques problèmes liés à l’absence récente de Jude dans le groupe. Peut-être que Tuchel a l’impression qu’il y a une clique et qu’il essaie de la briser. Je ne sais pas, je ne connais pas les raisons. »
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Tuchel explique ses choix difficiles
Interrogé sur cette exclusion, le sélectionneur anglais a qualifié cette décision de difficile mais nécessaire, dans la perspective des prochains matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon.
« C'est notre dernier stage. La dernière occasion de faire ses preuves et la dernière chance pour les joueurs de se battre pour une place », a déclaré Tuchel.
S'adressant spécifiquement au joueur du Real Madrid, il a ajouté : « Je sais ce que Trent peut nous apporter et j'ai décidé de m'en tenir aux joueurs qui sont avec nous ».