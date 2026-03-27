Pas de retour possible pour Trent Alexander-Arnold ? Wayne Rooney laisse entendre que la star du Real Madrid ne fera pas son retour en équipe d'Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a surpris le monde du football en dévoilant une liste élargie de 35 joueurs pour le dernier stage de préparation de l'Angleterre avant la Coupe du monde, sans toutefois y inclure Alexander-Arnold. L'ancienne star de Liverpool, qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier, est un pilier des Three Lions depuis 2018, ce qui rend son absence d'un groupe aussi important particulièrement remarquable.

S'exprimant dans son podcast sur la BBC, Rooney n'a pas mâché ses mots pour évaluer la situation. « La grande surprise, évidemment, c'est Trent », a déclaré Rooney. « Je trouve incroyable qu'il ne figure pas dans cette sélection de 35 joueurs. À en croire les propos de Thomas Tuchel, il ne semblait y avoir aucun retour possible pour Trent dans l'équipe. »