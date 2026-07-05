Francisco Trincao ne sera pas Milanais. Le Portugais, que Ruben Amorim a dirigé au Sporting Lisbonne et qu’il espérait retrouver en rouge et noir, est désormais tout proche d’un transfert à Al Ahli, qui l’a désigné pour remplacer Ryad Mahrez, parti libre.
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Pas de retour à Milan pour Trincao : l'attaquant portugais s'apprête à s'engager avec Al Ahli. Les chiffres et les détails de l'opération
LES STATISTIQUES
Le Sporting Lisbonne et Al Ahli sont en négociations avancées concernant Trincao. Selon Fabrizio Romano, le club arabe serait sur le point de recruter l’ailier offensif pour un montant avoisinant les 50 millions. Le joueur lui-même serait favorable à ce transfert, qui pourrait se concrétiser dans les prochains jours.
Aucun joueur du Milan AC ne figure dans cette sélection.
Né en 1999, le joueur avait été ciblé par le Milan d’Amorim, qui l’avait déjà entraîné au Sporting CP, où il a remporté le championnat du Portugal.
Son nom a été associé aux Rossoneri, mais son transfert à Al Ahli est sur le point de se concrétiser.
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