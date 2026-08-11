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Pas de retour à la Juventus, Vlahovic dit oui à l’offre du Besiktas : la conclusion est toute proche, les détails

Besiktas

L’attaquant serbe, ancien de la Juventus, est tout proche de s’engager avec l’équipe turque : il a accepté la proposition d’un contrat de trois ans à 10 millions d’euros par saison.

L’ancien attaquant de la Juventus Dušan Vlahović et son entourage ont donné un premier feu vert à l’offre de Besiktas : le contrat de trois ans à 10 millions d’euros par saison a été conclu verbalement aujourd’hui, il faut désormais que la documentation soit approuvée sur le plan juridique par le joueur, après quoi le Serbe pourrait s’envoler pour Istanbul dans les 48 heures.

  • De la Juventus à la Juventus

    Pas de retour à la Juventus donc, mais un passage du noir et blanc de la Vieille Dame au noir et blanc des Turcs d’Istanbul : il a donné son feu vert pour un accord de trois ans, désormais en passe d’être bouclé. L’attaquant serbe a levé les derniers doutes sur son avenir et a dit oui à la proposition contractuelle du club turc.



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  • LE OUI À BEŞIKTAŞ

    Le casse-tête autour de l’avenir de Vlahovic a été définitivement résolu : après être resté libre depuis le 1er juillet dernier à la suite de ses quatre années à la Juventus, comme l’a rapporté Fabrizio Romano, le joueur né en 2000 a définitivement levé les derniers doutes et a accepté l’offre officielle de Besiktas.



  • LA DERNIÈRE OFFRE

    La dernière relance du club turc a en fait été décisive et l'ancien joueur de la Fiorentina a donné son feu vert définitif à l'opération, qui sera basée sur un contrat de trois ans à dix millions plus bonus, avec une importante prime à la signature. On attend désormais avec prudence le feu vert aux contrats de la part des avocats, puis le transfert de Vlahovic en Turquie sera bouclé.

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