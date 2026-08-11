La dernière relance du club turc a en fait été décisive et l'ancien joueur de la Fiorentina a donné son feu vert définitif à l'opération, qui sera basée sur un contrat de trois ans à dix millions plus bonus, avec une importante prime à la signature. On attend désormais avec prudence le feu vert aux contrats de la part des avocats, puis le transfert de Vlahovic en Turquie sera bouclé.