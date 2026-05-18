Pas de regrets ? En se qualifiant pour la finale de la Ligue Europa Conférence, Crystal Palace offre un sujet de réflexion à Nottingham Forest et à Evangelos Marinakis, après leur récent contentieux sur les places européennes

Les supporters de Nottingham vont-ils maudire leur malchance, en se demandant s’ils n’auraient pas dû se résigner à leur sort et se lancer eux-mêmes à la conquête de la Conference League ?

Interrogé sur le sujet, Morrison, ancien attaquant de Palace – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Freebets.com – analyse : « Je comprends la question. Mais rendons hommage à Forest : en Europa League, ils n’étaient pas loin. Les blessures ont fait la différence.

« À 1-0 [contre Villa], ils ont été fantastiques à l’aller, puis les blessures se sont accumulées. Quand on perd trois ou quatre titulaires clés, s’adapter devient compliqué. Villa a d’ailleurs été exceptionnel à Villa Park.

Si Forest avait passé ce tour, j’aurais mis ma main à couper qu’ils battaient Fribourg en finale. Telle est la loi du sport. Reste que leur parcours est remarquable et que Vitor Pereira a réalisé un travail exceptionnel : il a pris les commandes d’une équipe décimée et l’a maintenue en Premier League.

« Ce dont Forest a besoin, c’est d’avoir son effectif au complet et en pleine forme. J’étais au match contre Newcastle : Elliot Anderson était magnifique. Un grand joueur. Vous risquez de le perdre cet été, car les vautours vont débarquer avec leurs gros chéquiers.

« Néanmoins, je considère que Forest a réalisé une bonne saison. On connaît l’ambition du propriétaire [Evangelos Marinakis] et je suis convaincu qu’ils investiront à nouveau l’été prochain pour viser le top 10. C’est pour cela que j’apprécie ce propriétaire : il est ambitieux et veut voir son club réussir. »