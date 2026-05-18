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Pas de regrets ? En se qualifiant pour la finale de la Ligue Europa Conférence, Crystal Palace offre un sujet de réflexion à Nottingham Forest et à Evangelos Marinakis, après leur récent contentieux sur les places européennes
Pourquoi Palace et Forest ont échangé leurs places
St. Johnstone a longtemps brigué une place en Ligue des champions durant la saison 2024-2025, avant de finalement reculer sous la direction de Nuno Espírito Santo et de conclure l’exercice à la septième position. Ce classement aurait normalement dû leur ouvrir les portes de la Ligue Europa Conférence.
Toutefois, les Reds ont été entraînés dans une longue saga impliquant Palace, John Textor, l’UEFA et Lyon. Les règles sur la multipropriété des clubs et les délais de restructuration des instances dirigeantes ont finalement provoqué des modifications dans la composition des compétitions continentales pour la saison 2025-2026.
Quand aura lieu la finale de la Ligue Europa Conférence ?
Palace et Forest ont échangé leurs places, le second étant relégué en Ligue Europa. Cette promotion a d’abord suscité l’enthousiasme au City Ground, mais les espoirs ont été brisés par Aston Villa lors d’une demi-finale mal maîtrisée.
De leur côté, les Eagles, d’abord déçus par cette rétrogradation, ont surmonté leurs difficultés pour atteindre une finale continentale et nourrir à nouveau l’espoir d’un trophée. Ils défieront le Rayo Vallecano à Leipzig le 27 mai.
Forest va-t-il maudire sa malchance ?
Les supporters de Nottingham vont-ils maudire leur malchance, en se demandant s’ils n’auraient pas dû se résigner à leur sort et se lancer eux-mêmes à la conquête de la Conference League ?
Interrogé sur le sujet, Morrison, ancien attaquant de Palace – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Freebets.com – analyse : « Je comprends la question. Mais rendons hommage à Forest : en Europa League, ils n’étaient pas loin. Les blessures ont fait la différence.
« À 1-0 [contre Villa], ils ont été fantastiques à l’aller, puis les blessures se sont accumulées. Quand on perd trois ou quatre titulaires clés, s’adapter devient compliqué. Villa a d’ailleurs été exceptionnel à Villa Park.
Si Forest avait passé ce tour, j’aurais mis ma main à couper qu’ils battaient Fribourg en finale. Telle est la loi du sport. Reste que leur parcours est remarquable et que Vitor Pereira a réalisé un travail exceptionnel : il a pris les commandes d’une équipe décimée et l’a maintenue en Premier League.
« Ce dont Forest a besoin, c’est d’avoir son effectif au complet et en pleine forme. J’étais au match contre Newcastle : Elliot Anderson était magnifique. Un grand joueur. Vous risquez de le perdre cet été, car les vautours vont débarquer avec leurs gros chéquiers.
« Néanmoins, je considère que Forest a réalisé une bonne saison. On connaît l’ambition du propriétaire [Evangelos Marinakis] et je suis convaincu qu’ils investiront à nouveau l’été prochain pour viser le top 10. C’est pour cela que j’apprécie ce propriétaire : il est ambitieux et veut voir son club réussir. »
Glasner pourrait quitter le club avec un troisième trophée.
Alors que Forest et Marinakis ont de quoi réfléchir, puisqu’ils auraient pu eux aussi se qualifier pour une finale européenne, Crystal Palace entend conclure douze mois mémorables par un nouveau trophée.
Après avoir déjà savouré la gloire en FA Cup et au Community Shield, le règne d'Oliver Glasner – qui prendra fin à l'expiration de son contrat à Selhurst Park cet été – pourrait s'achever sur une note des plus positives, avec un nouveau trophée et une qualification pour l'Europa League 2026-2027.