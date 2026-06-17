Le joueur professionnel du FCB devait créer des étincelles au poste de meneur de jeu pour pallier de manière inventive l’absence du créatif Christoph Baumgartner, blessé et cruellement manquant à RB Leipzig. Un repositionnement inattendu, qui a surpris avant la victoire 3-1 arrachée à San Francisco.
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« Pas de problème pour moi » : une star du FC Bayern Munich est soudainement alignée à un poste inhabituel lors de la Coupe du monde
Dans son pays natal, Laimer est souvent qualifié de « couteau suisse » de l’équipe nationale. Peu de joueurs couvrent autant de terrain avec une telle intensité et une telle polyvalence tactique.
Sous le maillot autrichien, ce natif de Salzbourg a déjà comblé des lacunes à cinq postes : arrière gauche (où l’on l’attendait cette fois encore), arrière droit (position où il a atteint un niveau mondial au Bayern Munich), sentinelle ou milieu défensif double six, ainsi qu’ailier droit. Pour la quatrième fois, le sélectionneur Ralf Rangnick l’a aligné au poste de meneur de jeu offensif.
- AFP
L'essai mené avec Laimer n'a pas réussi.
Rangnick a ouvertement admis après le coup de sifflet final que l’expérience offensive menée en première période était un échec. Laimer, 29 ans, apparaissait isolé dans l’axe, et le jeu s’est rapidement enlisé.
Il a fallu attendre la seconde période pour que l’entraîneur rectifie le tir en replaçant Laimer dans son couloir gauche, et le vent a alors tourné en faveur des favoris.
« Konni est incroyablement polyvalent, on sait toujours à quoi s’attendre de lui. Peu importe le poste sur lequel il évolue finalement », s’était réjoui Rangnick il y a quelques semaines déjà.
Le principal intéressé a accepté ce changement avec pragmatisme. « Face à ce type d’équipes, il est toujours difficile de percer. Nous savions d’avance que ce serait un match compliqué. Nous avons connu des phases où nous avons bien joué », a-t-il analysé après la rencontre, avant d’ajouter : « Au final, notre mentalité a fait la différence ; ça fait vraiment du bien de démarrer la Coupe du monde avec trois points. Mon nouveau rôle ne m’a pas posé de problème, mais c’était en tout cas très intense. »