« Pas de problème pour moi » : une star du FC Bayern Munich est soudainement alignée à un poste inhabituel lors de la Coupe du monde

Rangnick a ouvertement admis après le coup de sifflet final que l’expérience offensive menée en première période était un échec. Laimer, 29 ans, apparaissait isolé dans l’axe, et le jeu s’est rapidement enlisé.

Il a fallu attendre la seconde période pour que l’entraîneur rectifie le tir en replaçant Laimer dans son couloir gauche, et le vent a alors tourné en faveur des favoris.

« Konni est incroyablement polyvalent, on sait toujours à quoi s’attendre de lui. Peu importe le poste sur lequel il évolue finalement », s’était réjoui Rangnick il y a quelques semaines déjà.

Le principal intéressé a accepté ce changement avec pragmatisme. « Face à ce type d’équipes, il est toujours difficile de percer. Nous savions d’avance que ce serait un match compliqué. Nous avons connu des phases où nous avons bien joué », a-t-il analysé après la rencontre, avant d’ajouter : « Au final, notre mentalité a fait la différence ; ça fait vraiment du bien de démarrer la Coupe du monde avec trois points. Mon nouveau rôle ne m’a pas posé de problème, mais c’était en tout cas très intense. »