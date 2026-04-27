De Ligt a récemment repris l’entraînement sur gazon, mais Carrick a rapidement tempéré les attentes concernant son retour en équipe première. Le défenseur de 26 ans est absent des terrains depuis fin novembre, et alors que la saison de Premier League de Manchester United s’achèvera à Brighton dans moins de quatre semaines, le temps presse pour que l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus puisse rejouer cette saison.

Carrick a fait le point sur l’état de santé du défenseur : « Matthijs travaille pour retrouver la forme. Il s’entraîne un peu sur gazon et ça progresse. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. C’est le genre de blessure qui demande de la rééducation, et il bosse pour se remettre en forme. Nous espérons donc le retrouver dès que possible... Il est actuellement sur la pelouse à un rythme modéré, mais il s’investit pleinement. C’est encourageant et nous espérons que cette progression se poursuivra. »