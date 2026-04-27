Getty Images Sport
Traduit par
Pas de pression pour Matthijs de Ligt : le défenseur n’est pas attendu de retour sur les terrains avec Manchester United cette saison, d’après le dernier point médical fourni par Michael Carrick
De Ligt accélère sa rééducation sur la pelouse.
De Ligt a récemment repris l’entraînement sur gazon, mais Carrick a rapidement tempéré les attentes concernant son retour en équipe première. Le défenseur de 26 ans est absent des terrains depuis fin novembre, et alors que la saison de Premier League de Manchester United s’achèvera à Brighton dans moins de quatre semaines, le temps presse pour que l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus puisse rejouer cette saison.
Carrick a fait le point sur l’état de santé du défenseur : « Matthijs travaille pour retrouver la forme. Il s’entraîne un peu sur gazon et ça progresse. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. C’est le genre de blessure qui demande de la rééducation, et il bosse pour se remettre en forme. Nous espérons donc le retrouver dès que possible... Il est actuellement sur la pelouse à un rythme modéré, mais il s’investit pleinement. C’est encourageant et nous espérons que cette progression se poursuivra. »
- Getty Images Sport
« Pas de pression » pour le défenseur néerlandais
Carrick est formel : aucun risque ne sera pris avec la santé à long terme de De Ligt. Le Néerlandais a pour l’instant évité le billard, et le staff médical du club suit un protocole strict pour éviter toute rechute avant la saison 2026-2027.
« J'espérais bien sûr qu'il puisse [jouer] sans subir de pression ni de contrainte de délai », a admis Carrick lorsqu'on l'a interrogé sur une date de retour potentielle. « Bien sûr, c'est un objectif vers lequel nous tendons, et vers lequel il tend également. J'espère donc que ce sera le cas, mais il n'y a certainement pas de pression excessive pour le faire revenir. Il doit revenir au bon moment, lorsqu'il sera prêt. »
Priorités transferts et profondeur de l’effectif défensif
Malgré les rumeurs concernant Micky van de Ven, de Tottenham, Carrick a laissé entendre que le cœur de la défense n’était pas la priorité du service des transferts cet été. Avec Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro et le jeune Ayden Heaven déjà sous contrat, le club semble se concentrer sur d’autres aspects pour renforcer son effectif en vue de la saison 2026-2027.
Minimisant la nécessité de renforts défensifs, Carrick a déclaré : « Ce n’est pas un sujet de préoccupation pour moi à l’heure actuelle. Pour le moment, et compte tenu du calendrier, quand on parle de l’été et de ce qui se passera après, il est difficile de s’étendre vraiment sur ce sujet.
Licha est actuellement absent pour diverses raisons que nous n’évoquerons pas, mais je comprends votre question. Non, je ne m’inquiète pas. Nous disposons d’un mélange d’expérience, de vraie qualité et de jeunes – je dirais même plus que talentueux – deux jeunes joueurs prometteurs qui ont déjà montré ce dont ils sont capables. »
- AFP
Incertitude quant à l’avenir à long terme
L’avenir de De Ligt reste flou, un doute accentué par l’absence d’entraîneur confirmé pour la saison prochaine à Manchester United. D’après plusieurs sources, INEOS aurait même gelé le mercato estival tant que la question du coach et la qualification en Ligue des champions ne seront pas tranchées. Si Carrick a convaincu, son poste sera tout de même évalué par le conseil d’administration en fin de saison. En conséquence, il a refusé de donner des garanties aux joueurs, admettant : « Je n'ai pas d'inquiétudes. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce que l'avenir nous réserve, car je ne sais pas moi-même à quoi il ressemblera. »