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Pas de place pour tout relâchement ! Mancini lance un avertissement aux stars de l’Italie avant le choc contre la Turquie malgré la forme misérable de l’adversaire
Kean sur la touche alors que Mancini fait tourner son effectif
La profondeur offensive de l’Italie sera mise à l’épreuve lundi soir après l’annonce du forfait de Moise Kean, contraint de quitter le rassemblement de la sélection nationale. L’attaquant traînait des problèmes de condition physique tout au long de la semaine et, après n’avoir pas pu participer pleinement à l’entraînement avec ses coéquipiers en sélection, la décision a été prise de le renvoyer dans son club pour des examens complémentaires et sa récupération.
« Moise n’est pas en bonne forme, il n’a pas récupéré, donc il rentrera chez lui ce soir », a confirmé Mancini dans un entretien accordé à Sky Sport Italia. Le sélectionneur a expliqué que le calendrier implacable de la Ligue des nations l’avait contraint dans ses choix d’équipe, ajoutant : « Nous essayons quelques joueurs différents, car plusieurs matches se sont enchaînés à peu d’intervalle, ce qui crée de la fatigue. Il est possible que [Gianluca] Scamacca débute à la place de Pio Esposito, car il a des caractéristiques similaires, mais nous avons beaucoup de joueurs. »
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Des jambes fraîches attendues à Bologne
Le stade Renato-Dall'Ara s'apprête à accueillir une équipe d'Italie remaniée, alors que Mancini cherche à gérer la charge physique de ses joueurs clés. La Nazionale a entamé sa campagne de Ligue des nations par une décevante défaite 2-0 à domicile contre la Belgique, avant de se reprendre avec une large victoire 4-1 à Bursa et d'arracher un nul 1-1 de haute lutte contre la France au Stade de France.
Selon certaines informations, Nicolo Barella et Alessandro Romano sont les principaux candidats à un retour dans le onze de départ, apportant la qualité technique et l'activité dans l'entrejeu que Mancini recherche. En outre, des ajustements défensifs sont à l'étude, Giovanni Di Lorenzo étant pressenti pour remplacer Michael Kayode au poste de latéral droit.
Un avertissement sévère contre tout excès de confiance
Malgré le gouffre statistique entre les deux nations dans le groupe A, Mancini refuse de baisser sa garde. La Turquie occupe actuellement la dernière place du classement, après avoir subi trois défaites consécutives tout en ne marquant qu’un seul but et en encaissant huit lors d’une campagne misérable.
« La Turquie est une équipe solide, ce n’est pas un match à prendre à la légère », a averti Mancini lors de ses obligations médiatiques d’avant-match. Il a souligné que l’approche mentale de ses joueurs serait tout aussi importante que leur exécution tactique lundi soir.
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Construire des bases solides pour l’avenir
Mancini reste concentré sur la construction d’une solidité et d’une identité sur le long terme, alors que l’Italie cherche à décrocher trois points vitaux en Ligue des nations, où elle occupe actuellement la troisième place du groupe A avec quatre points, derrière la France, leader (7 points), et la Belgique, deuxième (6 points).
« L’important était de donner à cette équipe un sentiment de solidité et qu’elle retrouve confiance en elle. Nous n’avons absolument aucun risque de sous-estimer nos adversaires demain », a conclu Mancini, soulignant que les exigences internes et la confiance retrouvée priment avant la rencontre de lundi.
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