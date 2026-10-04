La profondeur offensive de l’Italie sera mise à l’épreuve lundi soir après l’annonce du forfait de Moise Kean, contraint de quitter le rassemblement de la sélection nationale. L’attaquant traînait des problèmes de condition physique tout au long de la semaine et, après n’avoir pas pu participer pleinement à l’entraînement avec ses coéquipiers en sélection, la décision a été prise de le renvoyer dans son club pour des examens complémentaires et sa récupération.

« Moise n’est pas en bonne forme, il n’a pas récupéré, donc il rentrera chez lui ce soir », a confirmé Mancini dans un entretien accordé à Sky Sport Italia. Le sélectionneur a expliqué que le calendrier implacable de la Ligue des nations l’avait contraint dans ses choix d’équipe, ajoutant : « Nous essayons quelques joueurs différents, car plusieurs matches se sont enchaînés à peu d’intervalle, ce qui crée de la fatigue. Il est possible que [Gianluca] Scamacca débute à la place de Pio Esposito, car il a des caractéristiques similaires, mais nous avons beaucoup de joueurs. »