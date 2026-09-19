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Pas de place pour Mauro Icardi ! Gennaro Gattuso explique pourquoi la Lazio a refusé l’opportunité de recruter l’ancien joueur de l’Inter à titre gratuit
Le club de la capitale snobe l’attaquant
Le clan d’Icardi et la Lazio ont discuté d’un transfert cet été, Sky Sport Italia rapportant que les négociations n’ont repris que la semaine dernière. Bien qu’il soit disponible librement après avoir refusé une prolongation de contrat à Galatasaray en juillet 2026, l’attaquant de 33 ans ne prendra pas la direction de Rome. Gattuso et la direction du club ont finalement fermé la porte à cette opération afin de privilégier les options offensives déjà à leur disposition.
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Le technicien italien met fin aux spéculations
S'exprimant lors d'une conférence de presse d'avant-match avant leur prochaine rencontre de championnat, l'entraîneur a cherché à couper court aux rumeurs liant son équipe à l'ancien capitaine de l'Inter.
En expliquant son engagement envers les joueurs recrutés par le club pendant le mercato, Gattuso a déclaré via Calciomercato.com : « Mettons un terme à toute cette histoire Icardi. Il a marqué 250 buts dans sa carrière, et personne ne remet en question sa valeur. Nous avons fait nos choix ; nous avons signé [Andrea] Pinamonti et [Albert] Gudmundsson, et quand vous donnez votre parole à des joueurs, vous ne pouvez pas revenir dessus. Avec tout le respect dû à Icardi, j'en ai parlé avec le président et le directeur, et il est juste de s'en tenir à ce que nous avons. »
Le technicien a ensuite souligné qu'ajouter un autre attaquant ne ferait qu'aggraver un effectif déjà pléthorique dans plusieurs secteurs : « À l'heure actuelle, nous avons déjà des joueurs qui doivent rester à l'écart de l'entraînement parce que nous avons six latéraux. Quand Marusic reviendra, deux d'entre eux devront être laissés de côté, et cela ne fait pas bonne figure. »
L’héritage turc à l’épreuve de la réalité
Le statut d’Icardi en tant que joueur libre contraste fortement avec son statut iconique à Galatasaray, où il a remporté quatre titres de Süper Lig et est parti en tant que meilleur buteur étranger de l’histoire du club. Cependant, ce palmarès prestigieux et son bilan avéré de 121 buts en Serie A n’ont pas suffi à faire vaciller l’attachement de Gattuso à l’harmonie du vestiaire. Pour l’entraîneur de la Lazio, conserver sa confiance en son effectif actuel primait clairement sur l’intégration d’un nom prestigieux susceptible de bouleverser la hiérarchie.
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La série d'invincibilité passe un test
Après un solide début de saison marqué par trois victoires et un nul lors de ses quatre premiers matches, la Lazio a de nouveau porté son attention sur le championnat. Les hommes de Gattuso se déplacent au Stadio Penzo pour affronter une équipe de Venezia en difficulté samedi. Prendre les trois points à l'extérieur sera crucial pour prolonger sa série d'invincibilité et permettre aux Biancocelesti de rester pleinement dans la course en haut du classement de Serie A.
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