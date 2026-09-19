S'exprimant lors d'une conférence de presse d'avant-match avant leur prochaine rencontre de championnat, l'entraîneur a cherché à couper court aux rumeurs liant son équipe à l'ancien capitaine de l'Inter.

En expliquant son engagement envers les joueurs recrutés par le club pendant le mercato, Gattuso a déclaré via Calciomercato.com : « Mettons un terme à toute cette histoire Icardi. Il a marqué 250 buts dans sa carrière, et personne ne remet en question sa valeur. Nous avons fait nos choix ; nous avons signé [Andrea] Pinamonti et [Albert] Gudmundsson, et quand vous donnez votre parole à des joueurs, vous ne pouvez pas revenir dessus. Avec tout le respect dû à Icardi, j'en ai parlé avec le président et le directeur, et il est juste de s'en tenir à ce que nous avons. »

Le technicien a ensuite souligné qu'ajouter un autre attaquant ne ferait qu'aggraver un effectif déjà pléthorique dans plusieurs secteurs : « À l'heure actuelle, nous avons déjà des joueurs qui doivent rester à l'écart de l'entraînement parce que nous avons six latéraux. Quand Marusic reviendra, deux d'entre eux devront être laissés de côté, et cela ne fait pas bonne figure. »