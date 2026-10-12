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Pas de place pour Mastantuono ! Messi choisit dix futures stars du football, dont quelques noms surprenants
Les rares élus de la prochaine génération
Messi reste la référence absolue en matière d’excellence dans le football, et son dernier projet le voit passer le relais à un groupe d’adolescents triés sur le volet. L’icône argentine a désigné dix joueurs qui, selon lui, possèdent les qualités uniques nécessaires pour « réécrire l’avenir du football ». Lancée dans le cadre d’une grande campagne avec ses partenaires de longue date chez Adidas, cette initiative met en avant des talents venus des quatre coins du monde, plutôt que de se limiter aux grands noms déjà établis en Europe.
Si Messi est souvent associé à la dimension romantique du football argentin, sa liste révèle une perspective internationale étonnamment large. Il a choisi dix « chapitres » qui représentent la prochaine ère du football, en mettant l’accent sur des joueurs qui se font déjà remarquer au niveau professionnel malgré leur jeune âge.
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De grandes mises à l’écart pour les meilleurs talents argentins
L’aspect le plus surprenant de la sélection de Messi est peut-être l’absence de plusieurs compatriotes argentins de renom. Malgré l’engouement suscité par la pépite du Real Madrid Franco Mastantuono, actuellement prêté à la Fiorentina, et l’ascension récente de Nico Paz au Como, aucun des deux joueurs n’a été retenu dans la sélection finale.
Le seul Argentin à figurer sur la liste est Tomas Aranda. Le joyau de Boca Juniors, qui s’est déjà fait remarquer en faisant ses débuts en équipe nationale A, est le seul compatriote que Messi a jugé digne d’une place dans ce top 10.
Des noms surprenants venus du monde entier
Le volet masculin de la liste compte plusieurs joueurs qui ne sont peut-être pas encore connus du grand public, mais que les recruteurs tiennent en haute estime. Du côté d’Arsenal, Max Dowman représente le contingent anglais, tandis que le talent mexicain de Tijuana, Gilberto Mora, y figure également. Le milieu turc de l’Eintracht Francfort Can Uzun, l’espoir de Crystal Palace Zavier Gozo, Jesus Rodriguez de Côme et Kees Smit de l’AZ Alkmaar complètent une liste qui s’étend des centres de formation d’élite européens aux marchés émergents d’Amérique du Nord.
Six ans après sa première liste, la star de l’Inter Miami en est à sa troisième sélection de jeunes joueurs qu’elle voit atteindre les sommets. Elle avait notamment désigné Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jadon Sancho et Mason Mount parmi ses plus grands espoirs.
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L’inclusion du football féminin
Dans une démarche novatrice, Messi ne s’est pas limité au football masculin : il a également choisi trois joueuses qu’il considère comme les stars de demain. La légende argentine a retenu Chloe Sarwie, de Nordsjaelland, la talentueuse Brésilienne Giovanna Waksman, de Lyon, et la jeune Allemande Lotta Wrede, de Hambourg. Cette approche inclusive montre que Messi reconnaît la croissance rapide du football professionnel féminin et le niveau de talent qu’on y trouve aujourd’hui.
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