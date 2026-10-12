Messi reste la référence absolue en matière d’excellence dans le football, et son dernier projet le voit passer le relais à un groupe d’adolescents triés sur le volet. L’icône argentine a désigné dix joueurs qui, selon lui, possèdent les qualités uniques nécessaires pour « réécrire l’avenir du football ». Lancée dans le cadre d’une grande campagne avec ses partenaires de longue date chez Adidas, cette initiative met en avant des talents venus des quatre coins du monde, plutôt que de se limiter aux grands noms déjà établis en Europe.

Si Messi est souvent associé à la dimension romantique du football argentin, sa liste révèle une perspective internationale étonnamment large. Il a choisi dix « chapitres » qui représentent la prochaine ère du football, en mettant l’accent sur des joueurs qui se font déjà remarquer au niveau professionnel malgré leur jeune âge.