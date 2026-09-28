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Pas de peur pour Zizou ! Van Bommel promet une offensive à tout-va alors que la Belgique vise un exploit contre la France
Van Bommel exige de dominer la France au stade Roi-Baudouin
Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a déclaré que son équipe conservera son approche proactive et à haute intensité en recevant la France au stade Roi-Baudouin. La Belgique aborde le match de Ligue des nations de lundi avec beaucoup de confiance après une impressionnante victoire 2-0 à l'extérieur contre l'Italie, à Rome.
Van Bommel a salué la réactivité tactique immédiate de ses joueurs lors des séances d'entraînement avant cette affiche.
Il a insisté sur le fait que les principes de base de la Belgique resteront intacts, quel que soit le statut de l'adversaire.
- Flash Press Agency
Van Bommel garde une confiance totale malgré l’absence de Mbappe
Reconnaissant la montée en qualité, Van Bommel a regretté que la star française Kylian Mbappe soit indisponible pour cette confrontation. L’entraîneur belge a toutefois souligné que son groupe possède l’intelligence et l’activité nécessaires pour appliquer efficacement son système de pressing face à une opposition de classe mondiale.
Il a mis en avant les 35 premières minutes contre l’Italie comme référence pour réussir durablement sur la scène internationale.
« Nous voulons jouer à chaque fois comme nous avons joué en Italie », a déclaré Van Bommel. « Nous voulons aussi dominer contre la France, pour récupérer le ballon rapidement. Ce sera plus difficile que contre l’Italie, mais l’idée reste la même. Vous pouvez être dominés, mais ce n’est pas un problème si tout le monde sait ce qu’il doit faire. »
Van Bommel respecte l’héritage de Zidane tout en remettant en question l’invincibilité française
Cette affiche suscite un intérêt supplémentaire, puisque Zinedine Zidane poursuit son mandat de sélectionneur des Bleus après le départ de Didier Deschamps. Van Bommel, qui a affronté Zidane lorsqu’ils jouaient à Barcelone lors d’un Clasico conclu sur un score de 1-1, a reconnu le statut d’icône du Français tout en insistant sur le fait que la France restait prenable.
Il a souligné que, même si la France a montré de la qualité lors de sa récente victoire 1-0 contre la Turquie, ses adversaires se sont tout de même créé des occasions de marquer.
« Zidane est un footballeur exceptionnel », a ajouté Van Bommel. « Il a aussi beaucoup gagné en tant qu’entraîneur. Mais ce n’est pas le cas qu’ils sont toujours les meilleurs et qu’ils jouent toujours bien au football. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. »
- Belga
La Belgique face au test ultime de sa nouvelle identité tactique
La Belgique termine sa préparation de match à Bruxelles avec l’objectif d’enchaîner une deuxième victoire de suite dans le groupe A. Van Bommel considère cette rencontre comme un test idéal pour vérifier si la Belgique peut maintenir une intensité de haut niveau pendant 90 minutes.
La France se prépare à affronter l’Italie au Stade de France lors de son prochain match de Ligue des nations, le 2 octobre.
La Belgique cherche à frapper fort devant un public à guichets fermés.
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