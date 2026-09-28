Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a déclaré que son équipe conservera son approche proactive et à haute intensité en recevant la France au stade Roi-Baudouin. La Belgique aborde le match de Ligue des nations de lundi avec beaucoup de confiance après une impressionnante victoire 2-0 à l'extérieur contre l'Italie, à Rome.

Van Bommel a salué la réactivité tactique immédiate de ses joueurs lors des séances d'entraînement avant cette affiche.

Il a insisté sur le fait que les principes de base de la Belgique resteront intacts, quel que soit le statut de l'adversaire.