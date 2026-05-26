Pas de Pep, pas de problème ! Erling Haaland vise les « plus grands trophées » avec Manchester City alors que Guardiola met un terme à son brillant règne de dix ans à l’Etihad Stadium

Manchester City entame une transition majeure après avoir dit adieu à l’entraîneur le plus titré de son histoire. Le départ de Guardiola clôt une ère dorée ponctuée de vingt trophées majeurs, mais Haaland affirme sa volonté de maintenir le niveau d’excellence malgré l’absence du technicien catalan.

Revenant sur une saison marquée par les conquêtes de la FA Cup et de la Carabao Cup, mais aussi par une deuxième place en championnat à un cheveu du sacre, le buteur s’est exprimé sans détour sur les défis à venir. « Ça a été une saison en dents de scie », a reconnu Haaland.

Il a ajouté : « Soyons honnêtes. Mais encore une fois, nous allons continuer à aller de l’avant. Nous allons continuer à nous battre pour remporter les plus grands trophées possibles, car c’est ce que nous voulons tous. »