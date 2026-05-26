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Pas de Pep, pas de problème ! Erling Haaland vise les « plus grands trophées » avec Manchester City alors que Guardiola met un terme à son brillant règne de dix ans à l’Etihad Stadium
Conserver l’esprit de gagnant
Manchester City entame une transition majeure après avoir dit adieu à l’entraîneur le plus titré de son histoire. Le départ de Guardiola clôt une ère dorée ponctuée de vingt trophées majeurs, mais Haaland affirme sa volonté de maintenir le niveau d’excellence malgré l’absence du technicien catalan.
Revenant sur une saison marquée par les conquêtes de la FA Cup et de la Carabao Cup, mais aussi par une deuxième place en championnat à un cheveu du sacre, le buteur s’est exprimé sans détour sur les défis à venir. « Ça a été une saison en dents de scie », a reconnu Haaland.
Il a ajouté : « Soyons honnêtes. Mais encore une fois, nous allons continuer à aller de l’avant. Nous allons continuer à nous battre pour remporter les plus grands trophées possibles, car c’est ce que nous voulons tous. »
- AFP
Un triple coup dur pour les champions
Guardiola n'est pas la seule figure majeure à quitter l'Etihad Stadium cet été. Le club doit aussi se préparer à se passer de deux piliers du vestiaire : le capitaine Bernardo Silva et l'infatigable défenseur John Stones.
Erling Haaland a rapidement rendu hommage au duo, soulignant leur rôle clé dans son intégration au groupe. « Bien sûr, c’est un plaisir d’avoir joué quatre saisons aux côtés de Bernardo et John », a déclaré le buteur norvégien. « Et avec Pep, soyons honnêtes, nous avons remporté de nombreux trophées ensemble. Je suis simplement très heureux d’avoir joué aux côtés de Bernardo et John, car ce sont des footballeurs exceptionnels, mais avant tout des personnes formidables. »
Hommage aux légendes d’Etihad
L’ampleur de cet exode a conduit beaucoup d’observateurs à se demander si l’ère de suprématie de City touche à sa fin, mais Haaland voit dans ce moment l’occasion de célébrer les succès passés tout en regardant vers l’avenir.
Le respect de Haaland pour ses coéquipiers partants était palpable lorsqu’il a évoqué leur influence : « Avec Pep aussi, c’a été un parcours incroyable. Nous devrions tous être heureux et fiers pour tout le monde, car c’a été exceptionnel. Je sais que ce sera difficile sans eux, mais nous devons continuer à nous battre. »
« Nous devrons continuer à nous battre sans eux. Il est temps de leur rendre hommage. Réjouissons-nous qu’ils soient de grandes légendes du club, car ils le sont vraiment. Du fond du cœur, ce sont des joueurs extraordinaires, des personnes extraordinaires, des êtres humains extraordinaires. Je suis vraiment heureux d’avoir joué avec eux. »
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Un nouveau chapitre s’ouvre pour le club de City.
Si les départs de Guardiola, Silva et Stones marquent la fin d’un chapitre, les propos de Haaland laissent entendre que l’équipe se projette déjà vers l’avenir. La quête incessante de buts et de trophées du Norvégien demeure au cœur des préoccupations de City alors que le club aborde un avenir sans son entraîneur de longue date. Le défi qui attend désormais le club est de transformer cet esprit combatif en une nouvelle ère de domination.