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« Pas de nouvelles discussions » : Scott McTominay fait le point sur son contrat et rassure les fans au sujet de son intervention cardiaque à venir
Intervention médicale prévue pour McTominay
McTominay a donné des nouvelles rassurantes aux supporters de Naples au sujet de son état de santé, après des informations selon lesquelles il doit subir une intervention médicale. L’ancien joueur de Manchester United doit observer une brève période d’indisponibilité afin de traiter une arythmie légère et bénigne, mais il s’est empressé de souligner que la situation est loin d’être une urgence.
« Je vais bien, l’intervention était quelque chose que j’avais prévu de faire avec le club depuis un bon moment. Nous en avions déjà parlé pendant la pré-saison, je serai absent pendant quelques semaines », a déclaré McTominay aux journalistes sur le tapis rouge lors de la cérémonie annuelle de remise des prix organisée par l’AIC, l’association italienne des joueurs.
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Aucune avancée dans les négociations contractuelles
Si son état de santé était la principale préoccupation pour beaucoup, des questions sur sa situation contractuelle à Naples ont également émergé pendant l’événement. Bien qu’il soit devenu un élément essentiel du milieu de terrain des Partenopei depuis son transfert très médiatisé en provenance d’Old Trafford il y a deux étés, McTominay a révélé qu’il n’y avait eu aucune avancée récente concernant une prolongation de son contrat actuel, auquel il reste encore deux ans.
Interrogé directement sur la possibilité d’un nouveau contrat, le milieu de terrain s’est montré fidèle à lui-même, avec franchise sur ses priorités. « Il n’y a pas eu de nouvelles discussions, a confié McTominay. L’important, c’est ce qui se passe sur le terrain, pas la prolongation de contrat. Je ne sais pas quand cela arrivera, ce n’est pas le moment de penser à cela. »
Domination au Gran Gala del Calcio
La présence de McTominay à la cérémonie de remise des prix n’avait rien de surprenant au vu de ses performances remarquables en Italie. Le Gran Gala Del Calcio fait office d’équivalent italien des trophées de la PFA, et l’Écossais s’est imposé comme un habitué du podium. Déjà nommé joueur de l’année en Serie A et inclus dans l’équipe type de la saison en 2025, l’ancien milieu de terrain de Manchester United est une nouvelle fois en lice cette année pour ces deux distinctions prestigieuses.
McTominay a participé aux deux premiers matches de Naples en Serie A cette saison, étant titulaire lors de la victoire 2-0 contre le Genoa avant de subir une défaite 2-1 face à Côme.
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L’impressionnant bilan de McTominay à Naples
Depuis son arrivée à Naples, McTominay connaît une carrière exceptionnelle avec le Napoli, remportant le Scudetto lors de la saison 2024-2025 puis la Supercoupe d’Italie en 2025-2026. En 82 apparitions toutes compétitions confondues avec le club, l’international écossais a été directement impliqué sur 37 buts, avec 27 réalisations et 10 passes décisives.
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