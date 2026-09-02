McTominay a donné des nouvelles rassurantes aux supporters de Naples au sujet de son état de santé, après des informations selon lesquelles il doit subir une intervention médicale. L’ancien joueur de Manchester United doit observer une brève période d’indisponibilité afin de traiter une arythmie légère et bénigne, mais il s’est empressé de souligner que la situation est loin d’être une urgence.

« Je vais bien, l’intervention était quelque chose que j’avais prévu de faire avec le club depuis un bon moment. Nous en avions déjà parlé pendant la pré-saison, je serai absent pendant quelques semaines », a déclaré McTominay aux journalistes sur le tapis rouge lors de la cérémonie annuelle de remise des prix organisée par l’AIC, l’association italienne des joueurs.