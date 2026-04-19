Les joueurs des Füchse Berlin, emmenés par Mathias Gidsel, ont célébré la victoire en se regroupant au centre du terrain après le coup de sifflet final, tandis que leurs supporters exultaient en tribune. Les champions d’Allemagne, emmenés par le meilleur handballeur mondial, ont étouffé dans l’œuf toute velléité du Bergischer HC lors d’une finale à sens unique du Final Four à Cologne (42-33, 22-17), et ont réédité leur unique triomphe en Coupe DHB, datant de 2014.
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Pas de nouvelle surprise pour le BHC : les Füchse Berlin remportent la Coupe d'Allemagne pour la deuxième fois
« C’est incroyable d’avoir réussi cela ce week-end », a déclaré Gidsel au micro d’ARD. « Remporter ce trophée pour le club, douze ans après le dernier succès, me rend extrêmement fier et représente beaucoup pour moi. »
Le Danois, qui décroche le premier titre de sa carrière dans la cathédrale du handball de Cologne, a encore brillé devant les 19 750 spectateurs de la Lanxess Arena en inscrivant neuf buts. Mais le meilleur réalisateur de cette finale, la plus prolifique de l’histoire de la Coupe, est son compatriote Lasse Andersson, auteur de dix réalisations. Après un départ canon en début de seconde période, le favori n’a laissé planer aucun doute sur l’issue du match.
Après le premier titre de champion de l’histoire du club et la qualification pour la finale de la Ligue des champions l’an dernier, il s’agit d’un nouveau temps fort pour le club de la capitale. Le vainqueur de la Coupe empoche par ailleurs un chèque de 200 000 euros.
Pour le BHC, vainqueur la veille du SC Magdebourg, tout frais champion de la Ligue des champions, après un demi-finale haletante conclue aux tirs au but, le rêve d’un exploit s’est évanoui dès sa première finale. En atteignant ce stade, le club de Wuppertal et Solingen a toutefois offert le récit le plus retentissant du week-end.
« Je me suis endormi vers 2 heures du matin. Mais ce n’est pas une excuse. Aujourd’hui, on y va à fond », a déclaré Noah Beyer, joueur professionnel du BHC qui avait transformé le tir au but décisif en demi-finale, juste avant le coup d’envoi de la finale sur la chaîne ARD. Il a ajouté : « Nous sommes prêts à refaire exactement la même chose qu’hier. »
Les Füchse Berlin ont fait preuve d’une véritable mentalité de gagnants face au BHC.
Malmenés d’entrée, les joueurs de Bergisch ont eu chaud : ils auraient pu être menés de trois buts dès les premières minutes. Mais, au moment où Sören Steinhaus a égalisé (5-5, 7e), la rencontre s’est rééquilibrée. Dominateurs, les Füchse ont toutefois repris leur marche en avant et ont finalement pris leur première avance significative (13-10, 18e).
« Nous encaissons trop de buts rapides, il faut mieux gérer notre repli défensif », a exigé l’entraîneur du BHC, Markus Pütz, lors de son premier temps mort. Même sans la défense exceptionnelle de samedi, le promu est revenu à deux reprises à un but d’écart, menant 14-13 (21e) puis 17-16 (27e).
Mais grâce à un 5-1, les Berlinois repassent à +5. « Le BHC doit livrer une seconde période parfaite pour encore croire en ses chances », analyse alors l’entraîneur national Alfred Gislason sur ARD.
Malgré leur abattage, les Bergisch restaient loin du compte. Contrairement au SCM la veille, les Füchse, emmenés par le solide international Nils Lichtlein, ont fait preuve d’une véritable mentalité de tueurs : à 34-26 (47e) grâce à Max Darj, l’écart a atteint pour la première fois huit buts – le sort de la rencontre était scellé.
Le SC Magdebourg avait déjà laissé filer le match pour la troisième place. « Suis-je inquiet ? Bien sûr », a reconnu l’entraîneur Bennet Wiegert après le 31-35 (15-16) concédé dans le match pour la troisième place face au TBV Lemgo Lippe. En Bundesliga, le titre semble désormais hors de portée pour le club. Et au vu des performances du week-end, un retour à Cologne en juin pour le Final Four de la Ligue des champions paraît illusoire.