Pas de nouvelle surprise pour le BHC : les Füchse Berlin remportent la Coupe d'Allemagne pour la deuxième fois

« C’est incroyable d’avoir réussi cela ce week-end », a déclaré Gidsel au micro d’ARD. « Remporter ce trophée pour le club, douze ans après le dernier succès, me rend extrêmement fier et représente beaucoup pour moi. »

Le Danois, qui décroche le premier titre de sa carrière dans la cathédrale du handball de Cologne, a encore brillé devant les 19 750 spectateurs de la Lanxess Arena en inscrivant neuf buts. Mais le meilleur réalisateur de cette finale, la plus prolifique de l’histoire de la Coupe, est son compatriote Lasse Andersson, auteur de dix réalisations. Après un départ canon en début de seconde période, le favori n’a laissé planer aucun doute sur l’issue du match.

Après le premier titre de champion de l’histoire du club et la qualification pour la finale de la Ligue des champions l’an dernier, il s’agit d’un nouveau temps fort pour le club de la capitale. Le vainqueur de la Coupe empoche par ailleurs un chèque de 200 000 euros.

Pour le BHC, vainqueur la veille du SC Magdebourg, tout frais champion de la Ligue des champions, après un demi-finale haletante conclue aux tirs au but, le rêve d’un exploit s’est évanoui dès sa première finale. En atteignant ce stade, le club de Wuppertal et Solingen a toutefois offert le récit le plus retentissant du week-end.

« Je me suis endormi vers 2 heures du matin. Mais ce n’est pas une excuse. Aujourd’hui, on y va à fond », a déclaré Noah Beyer, joueur professionnel du BHC qui avait transformé le tir au but décisif en demi-finale, juste avant le coup d’envoi de la finale sur la chaîne ARD. Il a ajouté : « Nous sommes prêts à refaire exactement la même chose qu’hier. »