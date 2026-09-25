BSR Agency
Traduit par
« Pas de Memphis ni de Weghorst ! » : pourquoi Xavi Hernandez a choisi Joshua Zirkzee après le coup dur de la blessure de Brian Brobbey
Zirkzee retrouve les Pays-Bas après le coup dur de l’ischio-jambier de Brobbey
L’attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee a reçu une convocation d’urgence dans la sélection néerlandaise de Xavi Hernandez à la suite de la blessure de Brian Brobbey en première période. La KNVB a confirmé ce remplacement après que l’attaquant de Sunderland Brobbey a été contraint de sortir lors du match nul 1-1 de jeudi soir contre l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA.
Brobbey s’est tenu l’ischio-jambier juste après la demi-heure de jeu et s’est effondré sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena.
L’Allemagne a poursuivi le jeu malgré la présence de Brobbey au sol, une action controversée qui a abouti au but d’ouverture de Felix Nmecha.
- AFP
Xavi choisit Zirkzee devant Memphis Depay et Wout Weghorst
Le forfait de Brobbey a laissé le débutant Mexx Meerdink comme seul véritable avant-centre de l’effectif, après le forfait antérieur de Donyell Malen. Xavi a réagi immédiatement après le coup de sifflet final face à l’Allemagne pour appeler du renfort avant les prochains déplacements.
Malgré les spéculations médiatiques pointant vers des candidats plus expérimentés comme Wout Weghorst ou Memphis Depay, Xavi a choisi Zirkzee pour mener la ligne d’attaque.
L’attaquant de 25 ans reçoit sa première convocation en sélection depuis novembre 2024, avec l’objectif d’ajouter à ses six sélections chez les A.
L’attaquant de Manchester United cherche à relancer sa carrière internationale
Zirkzee arrive au camp de l'équipe nationale à Zeist avec l'objectif de relancer sa crédibilité en sélection après avoir joué de manière sporadique avec Manchester United cette saison. Son rôle secondaire à Old Trafford a contribué à sa longue absence du groupe national au cours des deux dernières années.
Cependant, la préférence tactique de Xavi pour des attaquants techniquement doués, capables de faire le lien dans le jeu, a ouvert la porte au retour de Zirkzee.
L'attaquant se présente au siège de la KNVB vendredi soir pour passer les examens médicaux.
- ANP
Les Pays-Bas se préparent à s’envoler pour Belgrade afin d’affronter la Serbie
Zirkzee embarquera samedi pour Belgrade avec le reste de la sélection néerlandaise avant la rencontre de Ligue des nations de dimanche contre la Serbie. Ce match à l'extérieur est le premier des trois prochains matches de groupe des Pays-Bas.
Après ce déplacement en Serbie, les Pays-Bas iront affronter la Grèce avant de recevoir la Serbie lors du match retour.
L'équipe de Xavi vise une victoire à l'extérieur pour se rapprocher de la première place du groupe.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles