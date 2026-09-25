« Pas de Memphis ni de Weghorst ! » : pourquoi Xavi Hernandez a choisi Joshua Zirkzee après le coup dur de la blessure de Brian Brobbey

L’attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee a reçu une convocation d’urgence dans la sélection néerlandaise de Xavi Hernandez à la suite de la blessure de Brian Brobbey en première période. La KNVB a confirmé ce remplacement après que l’attaquant de Sunderland Brobbey a été contraint de sortir lors du match nul 1-1 de jeudi soir contre l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA.

Brobbey s’est tenu l’ischio-jambier juste après la demi-heure de jeu et s’est effondré sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena.

L’Allemagne a poursuivi le jeu malgré la présence de Brobbey au sol, une action controversée qui a abouti au but d’ouverture de Felix Nmecha.