Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, a vu son équipe s’incliner 3-0 contre la Belgique au stade Maurice Dufrasne. Une masterclass de Kevin De Bruyne et un but tardif de Romelu Lukaku ont condamné les visiteurs à une troisième défaite consécutive dans le groupe A de la Ligue des nations de l’UEFA.

Malgré les titularisations des talentueux attaquants Arda Guler et Baris Alper Yilmaz, la Turquie a eu du mal à percer une défense belge disciplinée.

Ce résultat laisse la Turquie scotchée à la dernière place du classement sans le moindre point.