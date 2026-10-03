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Pas de jeu des reproches ! Montella défend ses stars après la démonstration belge qui laisse la Turquie en grand danger de relégation
La Turquie de Montella subit une troisième défaite consécutive en Ligue des nations
Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, a vu son équipe s’incliner 3-0 contre la Belgique au stade Maurice Dufrasne. Une masterclass de Kevin De Bruyne et un but tardif de Romelu Lukaku ont condamné les visiteurs à une troisième défaite consécutive dans le groupe A de la Ligue des nations de l’UEFA.
Malgré les titularisations des talentueux attaquants Arda Guler et Baris Alper Yilmaz, la Turquie a eu du mal à percer une défense belge disciplinée.
Ce résultat laisse la Turquie scotchée à la dernière place du classement sans le moindre point.
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L’entraîneur insiste sur le fait que le match a été équilibré malgré des écarts minimes
S'exprimant après le coup de sifflet final, Montella a refusé de faire porter l'entière responsabilité à son groupe, affirmant que le match est resté équilibré pendant de longues périodes. Il a toutefois admis que des adversaires d'élite comme la Belgique exploitent sans pitié les erreurs défensives.
Montella a souligné qu'évoluer au plus haut niveau du football européen ne laisse aucune marge d'erreur.
« C'était un match équilibré, a déclaré Montella. À ce niveau, vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de faire des erreurs. Les joueurs ne sont guère à blâmer ce soir. Des matches comme celui-ci arrivent. »
La fragilité défensive laisse la Turquie menacée de relégation
La Turquie s'est procuré des situations offensives intéressantes tout au long de cette rencontre d'un but à l'autre, mais n'est pas parvenue à battre le dispositif du gardien belge. À l'autre bout du terrain, l'ouverture du score de De Bruyne à la 10e minute puis sa frappe surpuissante à la 60e ont mis en lumière les espaces défensifs que Montella avait tenté de colmater.
La tête tardive de Lukaku a souligné la vulnérabilité physique de la Turquie dans sa propre surface de réparation.
Montella doit rapidement corriger ces problèmes structurels pour éviter une éventuelle relégation du groupe A.
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Montella vise un redressement immédiat lors des prochains matches
Montella et son staff doivent se remobiliser avant leurs matches restants de Ligue des nations, alors qu’ils cherchent désespérément à décrocher leurs premiers points de la campagne. Le technicien italien a besoin de solutions urgentes pour restaurer la confiance au sein de l’effectif.
La Belgique poursuit sa lutte en tête du groupe aux côtés de la France.
La Turquie vise à mettre fin à sa série de défaites lors de sa prochaine rencontre internationale.
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