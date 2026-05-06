Pas de « génie » lors du match contre le PSG ! Au Bayern, Vincent Kompany attend toujours une réponse bien précise

En Bundesliga, il a commencé à marquer en remplaçant Gnabry, alors simplement reposé ; en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, il a apporté un élan décisif depuis le banc, avant de devenir titulaire après la blessure de l’international allemand. Six points en sept matchs : Musiala affichait une détermination et une forme éclatantes, ses passes gagnant en génie et ses dribbles en audace.

« Il est fortuit que Serge se soit blessé à ce moment-là et Jamal n’est plus très loin », déclarait alors l’entraîneur Vincent Kompany. « Physiquement, il est proche de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner ses duels : il en est désormais capable. Il ne reste qu’une question : quand le « Magic Musiala » va-t-il revenir ? Quand cette liberté totale sera-t-elle retrouvée ? Quand ce Jamal, au sommet de sa forme, resurgira-t-il ? Et quand ce jour viendra – car il viendra –, nous assisterons à une version encore plus aboutie de Jamal Musiala. En tant qu’entraîneur, je m’en réjouis d’avance. »

Pour sa prochaine grande échéance, le tirage au sort a offert au Bayern Munich, en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG – justement l’équipe contre laquelle Musiala s’était cassé le péroné l’été précédent, lors de l’élimination en Coupe du monde des clubs. C’est face aux Parisiens qu’il est redevenu titulaire et indispensable. Le moment idéal pour le retour du « Magic Musiala ». Une de ces histoires que, comme vous le savez déjà, seul le football peut écrire.