La déchirure des adducteurs de Serge Gnabry a constitué un véritable coup d’arrêt pour le FC Bayern. À 30 ans, l’international allemand venait de connaître un second souffle éclatant. Remplaçant avec brio Jamal Musiala, blessé de longue date, Gnabry s’était imposé dans le onze de départ et avait été si décisif que le jeune prodige, de retour en début d’année, n’avait pas réussi à récupérer sa place de titulaire. Il enchaîne alors les titularisations dans les rencontres clés jusqu’à sa blessure mi-avril, qui met fin à sa saison et à ses espoirs de Coupe du monde.
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Pas de « génie » lors du match contre le PSG ! Au Bayern, Vincent Kompany attend toujours une réponse bien précise
La blessure de Gnabry, survenue au moment où Musiala retrouvait progressivement son meilleur niveau, s’est révélée être un coup du sort opportun. En mars, le jeune milieu avait manqué plusieurs rencontres en raison de douleurs à la cheville ; il avait dû déclarer forfait pour les matchs internationaux et Oliver Kahn avait même envisagé de le priver de Coupe du monde.
Mais dès avril, le milieu offensif s’est réveillé et a enchaîné les performances de haut niveau.
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FC Bayern : Jamal Musiala a retrouvé son meilleur niveau en avril.
En Bundesliga, il a commencé à marquer en remplaçant Gnabry, alors simplement reposé ; en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, il a apporté un élan décisif depuis le banc, avant de devenir titulaire après la blessure de l’international allemand. Six points en sept matchs : Musiala affichait une détermination et une forme éclatantes, ses passes gagnant en génie et ses dribbles en audace.
« Il est fortuit que Serge se soit blessé à ce moment-là et Jamal n’est plus très loin », déclarait alors l’entraîneur Vincent Kompany. « Physiquement, il est proche de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner ses duels : il en est désormais capable. Il ne reste qu’une question : quand le « Magic Musiala » va-t-il revenir ? Quand cette liberté totale sera-t-elle retrouvée ? Quand ce Jamal, au sommet de sa forme, resurgira-t-il ? Et quand ce jour viendra – car il viendra –, nous assisterons à une version encore plus aboutie de Jamal Musiala. En tant qu’entraîneur, je m’en réjouis d’avance. »
Pour sa prochaine grande échéance, le tirage au sort a offert au Bayern Munich, en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG – justement l’équipe contre laquelle Musiala s’était cassé le péroné l’été précédent, lors de l’élimination en Coupe du monde des clubs. C’est face aux Parisiens qu’il est redevenu titulaire et indispensable. Le moment idéal pour le retour du « Magic Musiala ». Une de ces histoires que, comme vous le savez déjà, seul le football peut écrire.
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Max Eberl : « Il n'a peut-être pas brillé autant que les autres »
Sans surprise, Musiala était titulaire au match aller contre le PSG. Mais il est resté muet. Du côté munichois, ce sont d’autres joueurs qui ont fait le spectacle : Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. Malgré quatre buts marqués, Musiala n’a pas tiré au but, n’a pas délivré de passe décisive et n’a eu qu’une seule occasion, malencontreusement gâchée. Il a également réalisé seulement 26 passes, le deuxième plus faible total parmi tous les titulaires, juste devant Alphonso Davies, qui, pour être précis, est resté 34 minutes de moins sur le terrain.
Le match lui a complètement échappé, et pour partie, la dynamique de la rencontre explique ce constat. Le ballon filait d’une aile à l’autre, évitant presque systématiquement le cœur du milieu de terrain. Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, alignés en sentinelles, peinaient eux aussi à entrer dans la partie, tout comme Musiala avant eux.
« Je ne l’ai pas trouvé discret contre Paris », a plaidé le directeur sportif Max Eberl, peut-être un peu trop indulgent, mais que pouvait-il dire d’autre ? Les mauvaises langues rappelleront toutefois que, à la 33^e minute, Musiala a laissé Joao Neves gagner son duel sur corner, entraînant le 1-2 temporaire. « Il n’a peut-être pas brillé autant que les autres, mais il a énormément travaillé pour l’équipe », a ajouté Eberl, non sans raison. Musiala a disputé 15 duels, le deuxième total derrière Olise, en remportant dix.
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FC Bayern : Jamal Musiala est resté discret face à Heidenheim
Quatre jours après le spectacle offert à Paris, et alors que le Bayern Munich abordait un match de Bundesliga relativement sans enjeu contre le 1. FC Heidenheim, Jamal Musiala était l’un des quatre joueurs à conserver sa place dans le onze de départ. Mais, comme à Paris, « Magic Musiala » est resté aux abonnés absents, même face à la lanterne rouge du classement. « Comme les autres, il n’était pas à 100 % dans le match », a constaté Eberl après le 3-3. L’international allemand a tenté un tir sans danger avant que Kompany ne le remplace à la mi-temps.
« Il a accumulé du temps de jeu, je vois donc cela de manière positive », a déclaré Eberl avant d’assurer : « Il nous aidera mercredi. » Lors du match retour contre le PSG, Musiala aura en tout cas une deuxième chance de renverser la situation. Malgré la lettre de recommandation de Leon Goretzka contre Heidenheim, accompagnée d’un doublé, la place de titulaire de Musiala n’est pas menacée.