Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Spain v Cote d'Ivoire: Men's Football Quarterfinal - Olympics: Day 8Getty Images Sport
Traduit par

Pas de Cucurella : des surprises attendues dans la liste de l'Espagne pour le plus grand bonheur d'une star du Real

Espagne
UEFA Nations League A
FC Barcelone
Real Madrid
L. de la Fuente
D. Huijsen
M. Cucurella
Espagne

La retraite de Llorente et la blessure de Borja ouvrent la porte à la convocation de nouveaux éléments

Le sélectionneur Luis de la Fuente s'apprête à dévoiler la liste de l'équipe nationale espagnole, qui disputera 4 matches en Ligue des nations.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que certaines surprises sont attendues dans la liste de la Roja, pour la prochaine trêve internationale.

La base restera la liste des champions du monde, mais les circonstances imposent à De la Fuente d'y intégrer quelques nouveautés. 

Le poste de gardien de but ne connaîtra aucun changement, puisque Unai Simón, David Raya et Joan García seront les trois gardiens retenus, à moins qu'un problème ne survienne au genou du portier du Barça, auquel cas Remiro ferait son retour. Par ailleurs, la convocation de 4 gardiens demeure une possibilité, comme cela s'était produit lors de la précédente fenêtre avant la Coupe du monde.

Quant à la ligne défensive, la retraite de Marcos Llorente et les doutes entourant Pedro Porro en raison de problèmes musculaires ouvrent la porte à une nouvelle série de possibilités. 

Eric García se distingue pour occuper le poste d'arrière droit, un poste que Marc Pubill peut également tenir. 

Aux portes de l'équipe nationale espagnole se trouve Iván Fresneda, joueur du Sporting Lisbonne, tandis que l'option Óscar Mingueza demeure toujours présente, et Juan Iglesias, joueur du Séville, continue d'afficher un niveau remarquable, même si ses chances paraissent plus limitées.

Dans l'axe de la défense, le duo titulaire reste Cubarsí et Laporte, avec la présence d'Eric García et de Pubill comme options polyvalentes, tandis que Dean Huijsen pourrait se joindre au groupe après son début en force avec le Real Madrid.

Parmi les joueurs susceptibles de faire leur première apparition avec l'équipe nationale espagnole, se distingue Kike Salas, l'autre joueur du Séville, qui a réalisé un début de saison en force, aux côtés de Jacobo Ramón, joueur du Côme.

Des changements sont attendus au poste d'arrière droit et dans l'axe de la défense, mais les deux arrières gauches Marc Cucurella et Álex Grimaldo sont intouchables.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Retour de Fermín López et incertitudes autour de Gavi

    Au milieu de terrain, le seul changement possible est le retour de Fermín López à la place de Gavi, qui manquera le premier match à Wembley pour cause de suspension, et qui a par ailleurs perdu sa place de titulaire au FC Barcelone après la blessure contractée en début de Liga face à Elche.

    Cela dit, Gavi jouit d'une grande estime auprès de De la Fuente, et il ne peut donc en aucun cas être écarté.

    En attaque, il reste une place vacante par rapport à la liste des champions du monde, et cela concerne le troisième attaquant.

    Avec la présence assurée de Mikel Oyarzabal et de Ferran Torres, il reste le poste qu'occupait Borja Iglesias, qui a débuté la saison avec des problèmes au niveau du muscle soléaire et n'a que rarement joué.

    Les jeunes joueurs poussent fort pour obtenir leur chance, avec Sergio Camello, Roberto, Espí et Gonzalo parmi les candidats à intégrer la liste des attaquants.

    Bien que l'on ne puisse inscrire que 23 joueurs sur les listes des matches de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, contre 26 joueurs lors de la phase finale, on s'attend à ce que la liste soit élargie, compte tenu des 4 matches à disputer et de la nécessité de procéder à une certaine rotation entre les joueurs.

    • Publicité
  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La liste comprend-elle 10 joueurs du Barça ?

    Au niveau du Barça, le club catalan constituera la colonne vertébrale de la sélection, avec la présence assurée de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Rodri et Lamine Yamal dans la liste.

    Ils pourraient être rejoints par Gavi et Fermín López, voire même par Xavi Espart, et dans le meilleur des cas, la liste de la sélection espagnole pourrait compter 10 joueurs du Barça.

    La sélection espagnole entamera son parcours en Ligue des nations face à l'Angleterre à Londres le 26 septembre, avant d'affronter la Croatie à Séville le 29 du même mois, puis la République tchèque à Oviedo le 3 octobre, avant de conclure cette fenêtre par une rencontre contre la Croatie à Split, le 6 du mois prochain.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google