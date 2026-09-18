Le sélectionneur Luis de la Fuente s'apprête à dévoiler la liste de l'équipe nationale espagnole, qui disputera 4 matches en Ligue des nations.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que certaines surprises sont attendues dans la liste de la Roja, pour la prochaine trêve internationale.

La base restera la liste des champions du monde, mais les circonstances imposent à De la Fuente d'y intégrer quelques nouveautés.

Le poste de gardien de but ne connaîtra aucun changement, puisque Unai Simón, David Raya et Joan García seront les trois gardiens retenus, à moins qu'un problème ne survienne au genou du portier du Barça, auquel cas Remiro ferait son retour. Par ailleurs, la convocation de 4 gardiens demeure une possibilité, comme cela s'était produit lors de la précédente fenêtre avant la Coupe du monde.

Quant à la ligne défensive, la retraite de Marcos Llorente et les doutes entourant Pedro Porro en raison de problèmes musculaires ouvrent la porte à une nouvelle série de possibilités.

Eric García se distingue pour occuper le poste d'arrière droit, un poste que Marc Pubill peut également tenir.

Aux portes de l'équipe nationale espagnole se trouve Iván Fresneda, joueur du Sporting Lisbonne, tandis que l'option Óscar Mingueza demeure toujours présente, et Juan Iglesias, joueur du Séville, continue d'afficher un niveau remarquable, même si ses chances paraissent plus limitées.

Dans l'axe de la défense, le duo titulaire reste Cubarsí et Laporte, avec la présence d'Eric García et de Pubill comme options polyvalentes, tandis que Dean Huijsen pourrait se joindre au groupe après son début en force avec le Real Madrid.

Parmi les joueurs susceptibles de faire leur première apparition avec l'équipe nationale espagnole, se distingue Kike Salas, l'autre joueur du Séville, qui a réalisé un début de saison en force, aux côtés de Jacobo Ramón, joueur du Côme.

Des changements sont attendus au poste d'arrière droit et dans l'axe de la défense, mais les deux arrières gauches Marc Cucurella et Álex Grimaldo sont intouchables.

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