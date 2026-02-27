« Pas de crainte ! » - Chelsea envoie un avertissement au PSG après avoir tiré au sort le tenant du titre de la Ligue des champions en huitièmes de finale

Le PSG cherche à défendre avec succès son titre européen après avoir facilement battu l'Inter à Munich en mai dernier. Les buts d'Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ont permis au géant français de s'imposer 5-0 face à son homologue italien à l'Allianz Arena.

L'équipe de Luis Enrique a dû batailler pour se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir été opposée à Monaco lors des barrages. Le PSG s'est imposé 3-2 au Stade Louis II la semaine dernière et a fait match nul 2-2 avec son rival de Ligue 1 au Parc des Princes, confirmant ainsi sa victoire 5-4 au score cumulé et sa qualification pour le prochain tour de la plus prestigieuse compétition européenne.

Le PSG renouera avec Chelsea, qu'il affrontera pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier. Grâce à un doublé de Cole Palmer et à un but de Joao Pedro, le club londonien s'était imposé 3-0 au MetLife Stadium l'été dernier.

Chelsea s'est assuré une place parmi les huit premiers lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, en remontant au score pour battre Naples au Stadio Diego Armando Maradona.

Le directeur sportif de Chelsea, David Barnard, insiste sur le fait que ce match des huitièmes de finale sera un test pour le club, mais qu'il n'inspire « aucune crainte » à l'équipe de Liam Rosenior.