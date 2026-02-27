Getty Images Sport
« Pas de crainte ! » - Chelsea envoie un avertissement au PSG après avoir tiré au sort le tenant du titre de la Ligue des champions en huitièmes de finale
Finale de la Coupe du monde des clubs : même scénario
Le PSG cherche à défendre avec succès son titre européen après avoir facilement battu l'Inter à Munich en mai dernier. Les buts d'Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ont permis au géant français de s'imposer 5-0 face à son homologue italien à l'Allianz Arena.
L'équipe de Luis Enrique a dû batailler pour se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir été opposée à Monaco lors des barrages. Le PSG s'est imposé 3-2 au Stade Louis II la semaine dernière et a fait match nul 2-2 avec son rival de Ligue 1 au Parc des Princes, confirmant ainsi sa victoire 5-4 au score cumulé et sa qualification pour le prochain tour de la plus prestigieuse compétition européenne.
Le PSG renouera avec Chelsea, qu'il affrontera pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier. Grâce à un doublé de Cole Palmer et à un but de Joao Pedro, le club londonien s'était imposé 3-0 au MetLife Stadium l'été dernier.
Chelsea s'est assuré une place parmi les huit premiers lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, en remontant au score pour battre Naples au Stadio Diego Armando Maradona.
Le directeur sportif de Chelsea, David Barnard, insiste sur le fait que ce match des huitièmes de finale sera un test pour le club, mais qu'il n'inspire « aucune crainte » à l'équipe de Liam Rosenior.
Le choc contre le PSG « ne fait pas peur » à Chelsea
Après le tirage au sort, Barnard a déclaré : « Nous avons affronté le PSG à plusieurs reprises. Ils sont les champions en titre, mais les gens se souviendront probablement de ce qui s'est passé cet été lors de la Coupe du monde des clubs. Ce sera difficile, mais cela ne nous fait pas peur.
On peut regarder le tableau, mais il ne faut rien prendre pour acquis. »
Chelsea s'est vu attribuer le côté le plus difficile du tirage au sort de la Ligue des champions. Le vainqueur du match contre le PSG affrontera Galatasaray ou Liverpool en quarts de finale, l'équipe turque s'étant qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 7-5 contre la Juventus cette semaine.
Et si le PSG ou Chelsea parvient à se qualifier pour les demi-finales, il affrontera le Real Madrid, Manchester City, l'Atalanta ou le Bayern Munich.
Rosenior impatient de disputer un « grand match »
Chelsea aura fort à faire pour passer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais l'entraîneur principal Rosenior estime que leur rencontre avec le PSG sera « un grand match ».
À propos de la rencontre contre le PSG le mois prochain, le manager des Blues a déclaré : « Je suis très enthousiaste. Le PSG est une équipe fantastique. J'ai déjà joué contre eux en France. Je les ai toujours admirés. Luis Enrique a fait un travail incroyable.
Ce sont les matchs pour lesquels on vit, les matchs pour lesquels on se lance dans le football. Ce sera un grand match. Mais nous avons encore trois matchs avant cela, sur lesquels je dois me concentrer. »
L'un de ces matchs aura lieu dimanche après-midi contre Arsenal, les Blues cherchant à prendre leur revanche sur les Gunners après leur défaite en demi-finale de la Coupe EFL. Arsenal s'est qualifié pour la finale aux dépens de Chelsea, remportant une victoire 4-2 sur l'ensemble des deux matchs contre ses rivaux.
Cucurella parmi les joueurs qui manqueront le match contre Arsenal
Rosenior a révélé que Marc Cucurella manquera le match contre Arsenal ce week-end, mais qu'un joueur absent depuis longtemps est sur le point de revenir au jeu.
« Reece [James] va très bien. Romeo [Lavia] est de plus en plus en forme. Nous avons organisé un mini-match d'entraînement cette semaine et il avait l'air en très bonne forme », a déclaré Rosenior vendredi.
« Estevao [Willian] sera absent encore un peu plus longtemps et Jamie Gittens progresse dans sa rééducation. Marc Cucurella ne sera pas disponible dimanche, mais nous espérons pouvoir le récupérer rapidement. »
Dario Essugo, quant à lui, est de retour sur le terrain d'entraînement. Le milieu de terrain espère faire sa première apparition en compétition depuis la victoire du Club World Cup contre Palmeiras en juillet.
« Dario Essugo est également de retour à l'entraînement. Nous espérons pouvoir les récupérer et les intégrer dans la course finale », a confirmé Rosenior.
De plus, le défenseur central Wesley Fofana manquera le déplacement à l'Emirates Stadium après avoir reçu un carton rouge contre Burnley la semaine dernière. Chelsea cherche à renouer avec la victoire après avoir concédé deux nuls consécutifs contre Leeds et Burnley, deux équipes promues.
