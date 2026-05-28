Pas de Coupe du monde ? Pas de problème ! Khvicha Kvaratskhelia est le MVP de la Ligue des champions cette saison – et la star du PSG se positionne logiquement parmi les favoris du Ballon d’Or

Aucun joueur n’a directement pris part à autant de buts en Ligue des champions cette saison que Kvaratskhelia (16) : il en a inscrit 10, dont sept rien que lors de la phase à élimination directe.

Le Géorgien a été étincelant lors des deux rencontres aboutissant à la victoire écrasante 8-2 contre Chelsea en huitièmes de finale, puis a décroché son troisième titre consécutif de meilleur joueur du match grâce à une nouvelle performance éblouissante lors du succès en quarts face à Liverpool au Parc des Princes.

C’est toutefois après l’épique succès 5-4 contre le Bayern Munich, sur la même pelouse, qu’il s’est véritablement imposé comme un candidat crédible au Ballon d’Or.

« Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde et il ne va cesser de progresser », a jugé la légende néerlandaise Clarence Seedorf sur Amazon Prime après avoir vu le joueur de 25 ans briller de mille feux lors d’une rencontre qui réunissait pourtant une pléthore de superstars. « Je ne sais pas s’il restera sur le côté gauche, car il sait tout simplement quoi faire dans chaque situation.

Par moments, il porte l’équipe ; j’apprécie son intelligence. C’est un joueur supplémentaire au milieu de terrain, et il fait aussi la différence en attaque. Il est incroyable. »