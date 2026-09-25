Dans une décision qui a provoqué une onde de choc dans le monde de la mode footballistique, Zidane aurait interdit aux coiffeurs d’entrer dans le camp d’entraînement de l’équipe de France. La figure légendaire, qui a succédé à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, serait visiblement désireuse de recentrer totalement l’attention collective sur ce qui se passe sur le terrain.

Selon des informations du média français L’Équipe, le nouveau sélectionneur ferme la porte aux stylistes extérieurs afin de s’assurer que ses stars ne soient pas préoccupées par leur apparence pendant la trêve internationale.

Cette directive est particulièrement significative compte tenu du profil très exposé de l’effectif actuel. Des stars comme Mbappe et Olise ont souvent été à l’avant-garde des tendances, mais elles devront désormais s’assurer que leur mise en beauté soit réglée avant de rejoindre la sélection.