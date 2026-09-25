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Pas de coiffeurs autorisés ! Zinedine Zidane sévit au sein de l’équipe de France alors que Kylian Mbappe et Michael Olise font face à une nouvelle règle bizarre
Les barbiers interdits à Clairefontaine
Dans une décision qui a provoqué une onde de choc dans le monde de la mode footballistique, Zidane aurait interdit aux coiffeurs d’entrer dans le camp d’entraînement de l’équipe de France. La figure légendaire, qui a succédé à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, serait visiblement désireuse de recentrer totalement l’attention collective sur ce qui se passe sur le terrain.
Selon des informations du média français L’Équipe, le nouveau sélectionneur ferme la porte aux stylistes extérieurs afin de s’assurer que ses stars ne soient pas préoccupées par leur apparence pendant la trêve internationale.
Cette directive est particulièrement significative compte tenu du profil très exposé de l’effectif actuel. Des stars comme Mbappe et Olise ont souvent été à l’avant-garde des tendances, mais elles devront désormais s’assurer que leur mise en beauté soit réglée avant de rejoindre la sélection.
- AFP
Fin du défilé de mode de Clairefontaine
La reprise en main de Zidane ne se limite pas au fauteuil du coiffeur, puisqu'il s'en est aussi pris au cirque médiatique qui entoure habituellement l'arrivée de l'équipe de France.
Pendant des années, la marche entre la voiture et la résidence de Clairefontaine a servi de podium improvisé, les joueurs arborant des tenues extravagantes de créateurs qui dominaient les conversations sur les réseaux sociaux. Cette tradition, qui suscitait souvent de longs débats sur la concentration des joueurs et le mercantilisme, appartient désormais au passé sous le nouveau régime et ses consignes bien plus strictes.
Zidane veut se concentrer sur le football
L’entraîneur aurait, selon certaines informations, limité la présence des photographes et des équipes de tournage lors de ces arrivées afin d’éviter que le groupe ne soit traité comme des célébrités plutôt que comme des athlètes.
Selon AS, « Un autre changement introduit par Zidane est la suppression de l’imposante présence médiatique à l’extérieur de Clairefontaine pour couvrir et diffuser l’arrivée des joueurs de l’équipe de France à leur résidence. C’était un véritable événement, car de nombreux joueurs arrivaient vêtus de tenues qui suscitaient de longs débats dans les médias. »
Il est clair que l’ancien entraîneur du Real Madrid veut que les projecteurs restent braqués sur le ballon.
- AFP
Un calendrier de tests pour les Bleus
L’approche intransigeante de Zidane sera mise à l’épreuve presque immédiatement, alors que la France se prépare à une série de rencontres internationales relevées. Le calendrier à venir de la Ligue des nations verra les Bleus affronter de redoutables adversaires, l’Italie et la Belgique, ainsi qu’un duel face à la Turquie.
Ces matches représentent les premiers véritables obstacles compétitifs pour le nouveau sélectionneur, et il estime clairement qu’un environnement « sans concession » est la meilleure façon de préparer son groupe aux exigences tactiques d’une compétition européenne de très haut niveau.
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