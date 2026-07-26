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« Pas de chéquier ! » L’Angleterre est avertie : toute tentative de recrutement de Pep Guardiola pourrait tourner au « désastre », selon Harry Redknapp
Guardiola n'a pas de « baguette magique »
Redknapp met en garde : le football anglais risque de connaître les mêmes difficultés que l’Italie et affirme que Guardiola n’est pas la solution pour enfin remporter des titres. Récemment pressenti pour prendre les rênes des Azzurri, le technicien catalan a décliné l’offre de devenir sélectionneur de la Nazionale, éliminée des trois dernières Coupes du monde.
L’ancien manager de Tottenham a confié ses doutes au Sun : « Tout le monde semble penser que Pep est une sorte de baguette magique dans le football. C’est un véritable génie tactique, bien sûr. Mais on ne peut pas le téléporter dans le staff de l’Angleterre et s’attendre soudain à des trophées garantis. En club, Pep a toujours eu des moyens financiers colossaux. En sélection, il n’y a pas de chéquier. Il n’y a pas de mercato. On se contente de ce que produit le pays, un point c’est tout. »
Il a ajouté : « L’Italie doit nous servir de signal d’alarme. Qu’une grande nation du football manque deux Coupes du monde consécutives, c’est de la pure folie, voire un véritable gâchis. Si nous n’y prenons pas garde, nous fonçons droit vers le même désastre. Le vivier de jeunes talents locaux s’est asséché en Italie, et le même phénomène commence à se produire chez nous. »
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Soutenir Thomas Tuchel
Malgré les appels en faveur d’un changement de cap, Redknapp insiste sur le fait que l’entraîneur actuel, Thomas Tuchel, mérite un soutien total, après avoir mené l’Angleterre à la troisième place de la Coupe du monde 2026. Redknapp estime que l’effectif actuel est suffisamment talentueux pour remporter des titres majeurs si la FA cesse de chercher des « sauveurs » extérieurs et se concentre sur la tâche à accomplir.
Il a clarifié sa position : « Ne vous y trompez pas, nous possédons actuellement un effectif fantastique, composé de joueurs largement capables de remporter un titre majeur. Alors, oublions l’idée de courir après Pep. Apportons à Tuchel un soutien total pour la tâche qui l’attend. Et réglons la question de la formation des jeunes avant de finir comme les Italiens, à regarder la Coupe du monde depuis notre canapé. »
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Un système de formation « aseptisé »
Au-delà du débat sur la gestion, Redknapp s'inquiète profondément de voir le vivier de talents locaux se tarir, à l'instar de ce qui s'est produit en Italie.
Il a déclaré : « Ça me brise le cœur, car la moitié de ces jeunes du centre de formation n’ont même plus l’occasion d’assister à l’entraînement de l’équipe première. Ils sont coincés sur un terrain lointain, derrière de hautes clôtures. À West Ham, les jeunes balayaient les tribunes, restaient après l’entraînement, tapaient dans des ballons contre les murs et observaient les professionnels confirmés. Aujourd’hui, tout est aseptisé. On ne peut pas forger le caractère des jeunes si on les isole du vrai football senior. »
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Les arguments en faveur des entraîneurs anglais
Redknapp réitère son attachement aux entraîneurs anglais à la tête de l’équipe nationale, rappelant que, dans de nombreux pays, les sélectionneurs sont locaux. Il met en lumière le parcours d’Eddie Howe, ainsi que ceux d’anciens joueurs comme Frank Lampard et Steven Gerrard, qui ont réussi leur reconversion sur le banc. Selon lui, ne pas faire confiance aux techniciens anglais enverrait un signal négatif à la nouvelle génération de coaches formés dans le système.
Abordant la hiérarchie des entraîneurs, il a déclaré : « Dans un monde idéal, l’équipe nationale anglaise devrait être dirigée par un sélectionneur anglais. Le sélectionneur de l’Espagne est espagnol. Celui de la France est français. Le sélectionneur de l’Argentine était argentin et a joué pour West Ham ! Nous avons des entraîneurs brillants comme Howe qui connaissent notre culture.
Sans oublier d’anciens joueurs de haut niveau comme Lampard et Gerrard, qui ont fait leurs armes dans le métier d’entraîneur. Mais il est clair que la seule façon pour les entraîneurs anglais d’obtenir généralement un poste en Premier League est d’être promus depuis le Championship. »
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