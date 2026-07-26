Redknapp met en garde : le football anglais risque de connaître les mêmes difficultés que l’Italie et affirme que Guardiola n’est pas la solution pour enfin remporter des titres. Récemment pressenti pour prendre les rênes des Azzurri, le technicien catalan a décliné l’offre de devenir sélectionneur de la Nazionale, éliminée des trois dernières Coupes du monde.

L’ancien manager de Tottenham a confié ses doutes au Sun : « Tout le monde semble penser que Pep est une sorte de baguette magique dans le football. C’est un véritable génie tactique, bien sûr. Mais on ne peut pas le téléporter dans le staff de l’Angleterre et s’attendre soudain à des trophées garantis. En club, Pep a toujours eu des moyens financiers colossaux. En sélection, il n’y a pas de chéquier. Il n’y a pas de mercato. On se contente de ce que produit le pays, un point c’est tout. »

Il a ajouté : « L’Italie doit nous servir de signal d’alarme. Qu’une grande nation du football manque deux Coupes du monde consécutives, c’est de la pure folie, voire un véritable gâchis. Si nous n’y prenons pas garde, nous fonçons droit vers le même désastre. Le vivier de jeunes talents locaux s’est asséché en Italie, et le même phénomène commence à se produire chez nous. »