L’AS Monaco a prolongé son début de saison invaincu en Ligue 1 en revenant au score pour obtenir un match nul 1-1 contre le RC Strasbourg au Stade de la Meinau. Menés en début de seconde période à cause d’un but contre son camp de Sadibou Sane, les Rouge et Blanc ont fait preuve d’une immense résilience pour recoller au score.

L’attaquant allemand Paris Brunner a signé le moment décisif à la 73e minute, en décochant une magnifique frappe de 25 mètres dans la lucarne.

Ce point durement acquis a permis à l’équipe de Filipe Luis de reprendre la tête du classement après quatre matches.