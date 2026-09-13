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Pas de chance, nous sommes toujours en tête ! Filipe fulmine contre le vol du VAR alors qu'une merveille de Brunner permet à Monaco de rester perché en tête
Monaco renverse la situation pour reprendre la tête de la Ligue 1
L’AS Monaco a prolongé son début de saison invaincu en Ligue 1 en revenant au score pour obtenir un match nul 1-1 contre le RC Strasbourg au Stade de la Meinau. Menés en début de seconde période à cause d’un but contre son camp de Sadibou Sane, les Rouge et Blanc ont fait preuve d’une immense résilience pour recoller au score.
L’attaquant allemand Paris Brunner a signé le moment décisif à la 73e minute, en décochant une magnifique frappe de 25 mètres dans la lucarne.
Ce point durement acquis a permis à l’équipe de Filipe Luis de reprendre la tête du classement après quatre matches.
- AFP
Filipe Luis salue le caractère de son groupe et le but de Brunner
S’exprimant après le match, Filipe Luis a affiché une immense fierté face au refus de son équipe d’accepter la défaite dans un stade réputé très difficile. L’entraîneur a réservé des éloges particuliers à Brunner, mettant en avant à la fois son pressing défensif incessant et sa capacité explosive à faire gagner un match.
Il a souligné que l’équipe n’avait trouvé son véritable rythme offensif qu’après avoir été menée.
« Les attaquants peuvent passer à côté de leur match, mais donnez-leur le ballon dans la bonne zone et ils décident des matches, a déclaré Filipe Luis. Paris presse sans relâche et attaque les espaces. Les joueurs voulaient désespérément gagner, et je suis fier de leurs efforts. »
L’entraîneur fulmine contre le protocole de la VAR après un penalty accordé en fin de match
L'entraîneur brésilien n'a pas caché sa frustration concernant un incident controversé en fin de match, lorsque le remplaçant Matthis Abline s'est écroulé dans la surface après un contact avec Mitchell. Malgré deux minutes de vérification, la VAR a choisi de ne pas intervenir, privant Monaco d'un potentiel but de la victoire.
Filipe Luis a demandé que les entraîneurs puissent bénéficier de demandes de contestation, ou que les arbitres consultent directement le moniteur situé au bord du terrain.
« Se tromper est humain, mais quand on regarde le ralenti, c’est un penalty évident, a-t-il affirmé. Si cela prend deux minutes à vérifier, l’arbitre devrait aller lui-même voir l’écran. Les joueurs sont incroyablement frustrés par cela. »
- PRESSE SPORTS
Les Rouge et Blanc se concentrent désormais sur le test face à Lens
Après avoir préservé son invincibilité, Monaco se prépare désormais à défendre sa place de leader à domicile. L’équipe de Filipe Luis sera de retour en action vendredi soir avec la réception de Lens au Stade Louis-II.
L’entraîneur a insisté sur l’importance de prendre la saison match après match plutôt que de faire des prédictions à long terme sur le titre.
Monaco veut prolonger sa belle dynamique et prendre trois points pour conforter sa place en tête du classement.
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