AFP
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Pas d'Enzo, pas de problème ! Le patron de Chelsea, Xabi Alonso, a identifié une surprise défensive pour régler le problème au milieu de terrain après le transfert choc de Fernandez à Manchester City pour 125 M£
Alonso contraint de remanier l’entrejeu de Chelsea
Chelsea fait face à une grave pénurie au milieu de terrain après le départ de Fernandez vers Manchester City pour 125 millions de livres sterling. Les Blues n'ont pas réussi à lui trouver un remplaçant avant la date limite après un transfert qui a capoté de manière spectaculaire.
Ce manque de profondeur a été mis en lumière lors d'une victoire chaotique 4-3 contre Brighton, où Moises Caicedo s'est blessé après être entré en jeu. Avec le vétéran Jordan Henderson déjà sur la touche, Romeo Lavia tout juste de retour en forme, et Valentin Barco en manque d'expérience, Alonso a été contraint d'expérimenter. Les latéraux droits de métier James et Malo Gusto ont tous deux été utilisés dans l'entrejeu simplement pour combler ces lacunes béantes.
- Visionhaus
« Il a l’intelligence pour jouer à ce poste »
Malgré le caractère improvisé de ce repositionnement, Alonso est pleinement prêt à utiliser son capitaine dans son système en 3-4-3. L’Espagnol a été interrogé sur la possibilité pour James d’évoluer en milieu central de très haut niveau, et il a apporté un soutien sans réserve. « Je dirais que oui. Je dirais qu’il est très à l’aise, très confiant quand il joue à ce poste », a déclaré Alonso en conférence de presse.
« Il a l’intelligence pour jouer là. Il a l’intelligence de se connecter avec ses coéquipiers autour de lui dans l’axe, de savoir quelle est la meilleure chose à faire avant et après recevoir le ballon. Et il a cette lucidité », a ajouté l’entraîneur de Chelsea. « Je me souviens l’avoir vu très bien jouer dans l’axe. Donc oui, nous l’utilisons à ce poste. Il y aura beaucoup de minutes en tant que premier milieu. »
Alonso ne s’inquiète pas non plus du tout des exigences physiques liées à cette transition. « Pour moi, physiquement, il est frais et il est prêt », a-t-il expliqué. « Il a disputé des matches en Premier League, donc pour moi ce n’est pas un problème. »
« En tant que milieu, vous devez prendre beaucoup de petites décisions, beaucoup de bonnes décisions, parce que vous êtes toujours très connecté au jeu », a poursuivi Alonso. « Vous êtes très proche de l’action et si vous marchez, ce n’est pas possible. Donc Reece est vraiment impliqué dans le jeu. »
Pas totalement en territoire inconnu
Évoluer dans l’axe n’est pas un concept totalement étranger à l’international anglais. James a parfois glissé au milieu de terrain au cours des dernières saisons, et Alonso n’a pas tardé à souligner ces précédents réussis. « Je savais qu’il pouvait jouer là. Je me souviens de la dernière finale de la Coupe du monde des clubs à New York. Il a joué avec Moi au milieu, a déclaré l’Espagnol. À Anfield, je pense qu’il a joué là la saison dernière. Ce n’est pas nouveau pour lui. Ce n’est pas comme si je découvrais quelque chose. »
Au-delà de ses qualités techniques, Alonso considère le repositionnement du capitaine dans l’axe comme un énorme boost psychologique pour le groupe. « Je pense que cela répond aux besoins de l’équipe ainsi qu’à son rôle dans l’équipe. Parce que je me souviens du match contre Fulham. Son impact sur le plan émotionnel, en tant que capitaine, son leadership au milieu, il est plus proche de tout et il peut jouer un rôle important », a noté Alonso.
« Il sait déjà où il doit être. Il a la capacité d’aider les coéquipiers autour de lui, donc c’est très important pour moi aussi parce qu’il a cette présence. Il a le respect de ses coéquipiers, si bien que lorsqu’il dit quelque chose, ils l’écoutent et le suivent », a-t-il ajouté.
- Getty Images Sport
Assurer l’intérim à Stamford Bridge
Chelsea va connaître un baptême du feu ce dimanche en se préparant à affronter le champion en titre de Premier League, Arsenal, avec un entrejeu fortement amoindri. Avec Caicedo et Henderson indisponibles, la pression immédiate reposera entièrement sur James, qui devra stabiliser le milieu d’Alonso face au champion aux côtés de Lavia. La rapidité avec laquelle le capitaine saura s’adapter à son nouveau rôle permanent dans cette rencontre à fort enjeu donnera le ton de la campagne immédiate de Chelsea, qui s’efforce de compenser l’énorme départ de Fernandez.
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