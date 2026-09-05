Malgré le caractère improvisé de ce repositionnement, Alonso est pleinement prêt à utiliser son capitaine dans son système en 3-4-3. L’Espagnol a été interrogé sur la possibilité pour James d’évoluer en milieu central de très haut niveau, et il a apporté un soutien sans réserve. « Je dirais que oui. Je dirais qu’il est très à l’aise, très confiant quand il joue à ce poste », a déclaré Alonso en conférence de presse.

« Il a l’intelligence pour jouer là. Il a l’intelligence de se connecter avec ses coéquipiers autour de lui dans l’axe, de savoir quelle est la meilleure chose à faire avant et après recevoir le ballon. Et il a cette lucidité », a ajouté l’entraîneur de Chelsea. « Je me souviens l’avoir vu très bien jouer dans l’axe. Donc oui, nous l’utilisons à ce poste. Il y aura beaucoup de minutes en tant que premier milieu. »

Alonso ne s’inquiète pas non plus du tout des exigences physiques liées à cette transition. « Pour moi, physiquement, il est frais et il est prêt », a-t-il expliqué. « Il a disputé des matches en Premier League, donc pour moi ce n’est pas un problème. »

« En tant que milieu, vous devez prendre beaucoup de petites décisions, beaucoup de bonnes décisions, parce que vous êtes toujours très connecté au jeu », a poursuivi Alonso. « Vous êtes très proche de l’action et si vous marchez, ce n’est pas possible. Donc Reece est vraiment impliqué dans le jeu. »