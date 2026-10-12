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Adhe Makayasa
Traduit par

Pas d’entraîneur ? Pas de problème ! Dale Vince révèle le plan radical de Forest Green Rovers pour se passer des entraîneurs « à l’ego surdimensionné »

Forest Green
R. Savage
National League
FA Cup - Qualification

Le président de Forest Green Rovers, Dale Vince, a confirmé une expérience audacieuse dans le fonctionnement du club après avoir décidé de ne pas recruter de successeur direct à Robbie Savage sur le banc. Le club du Gloucestershire entend aborder ses prochaines rencontres avec une organisation collective inhabituelle, en s’écartant délibérément des méthodes traditionnelles de gestion de l’équipe.

  • Une stratégie atypique remplace l’entraîneur qui a quitté son poste

    Forest Green a décidé de ne pas recruter de nouvel entraîneur après le départ de Savage, il y a près de deux semaines. Connu pour faire les choses différemment, Vince estime que les entraîneurs à l’ego démesuré prennent souvent de mauvaises décisions qui ne servent pas l’équipe. Le club va désormais confier la gestion de l’équipe à son encadrement technique actuel, qui travaillera collectivement lors des prochains matches pour voir si cette formule fonctionne.

  • imago-sport-1076777883.jpgPro Sports Images

    « On se débrouille bien sans entraîneur »

    Vince a souligné que le club ne cherchait pas de remplaçant, car il estime que les entraîneurs de renom nuisent souvent à la prise de décision des équipes.

    Expliquant pourquoi aucun poste n’est actuellement à pourvoir au club, il a déclaré à BBC Radio Gloucestershire : « Personne n’est pressenti, personne n’est associé au poste et, pour l’instant, il n’y a pas de poste vacant. Nous allons essayer quelque chose de nouveau, voir comment cela se passe et où cela nous mène.

    « Je pense qu’il n’y a pas de problème, en réalité, sans Robbie. Je pense que nous nous en sortons bien sans entraîneur. Ce que je constate dans le football, c’est que les équipes sont dirigées par des entraîneurs à l’ego démesuré, et je ne suis pas sûr qu’ils prennent toujours les meilleures décisions.

    « Nous allons essayer une autre approche pour voir si nous pouvons prendre des décisions plus équilibrées. Nous allons donc fonctionner quelque temps sans entraîneur à l’ego démesuré et voir ce qui se passe. »

  • « On verra comment ça se passe »

    Le président est convaincu que les entraîneurs actuels peuvent facilement assumer cette tâche, puisqu’ils s’occupent déjà des entraînements quotidiens. Expliquant, au cours de la même émission, comment les membres du staff technique se répartiront le travail, il a déclaré : « Nous sommes satisfaits de notre situation. Nous allons voir comment les choses évoluent, peut-être pendant quelques matches, peut-être pendant un mois. L’équipe d’entraîneurs accomplit déjà l’essentiel du travail, notamment les entraînements au quotidien. Ils connaissent l’équipe sur le bout des doigts et je pense qu’à eux trois, ils prennent des décisions très équilibrées et rationnelles. »

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  • Slimbridge AFC v Forest Green Rovers - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Une équipe en difficulté face à un défi en coupe

    Les Rovers ont besoin que ce nouveau plan porte rapidement ses fruits : ils restent sur cinq matches sans victoire et ont chuté à la 16e place du classement. Leur prochain défi les attend au quatrième tour de qualification de la FA Cup, sur le terrain de Chesham United, le samedi 17 octobre. Une défaite ne ferait qu’entamer davantage le moral de l’équipe, déjà en difficulté.

FA Cup - Qualification
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