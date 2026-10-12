Vince a souligné que le club ne cherchait pas de remplaçant, car il estime que les entraîneurs de renom nuisent souvent à la prise de décision des équipes.

Expliquant pourquoi aucun poste n’est actuellement à pourvoir au club, il a déclaré à BBC Radio Gloucestershire : « Personne n’est pressenti, personne n’est associé au poste et, pour l’instant, il n’y a pas de poste vacant. Nous allons essayer quelque chose de nouveau, voir comment cela se passe et où cela nous mène.

« Je pense qu’il n’y a pas de problème, en réalité, sans Robbie. Je pense que nous nous en sortons bien sans entraîneur. Ce que je constate dans le football, c’est que les équipes sont dirigées par des entraîneurs à l’ego démesuré, et je ne suis pas sûr qu’ils prennent toujours les meilleures décisions.

« Nous allons essayer une autre approche pour voir si nous pouvons prendre des décisions plus équilibrées. Nous allons donc fonctionner quelque temps sans entraîneur à l’ego démesuré et voir ce qui se passe. »