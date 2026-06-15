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« Pas d’échappatoire » pour Jude Bellingham : sous le chapiteau du Real Madrid, l’international anglais retrouve José Mourinho, de retour au Santiago Bernabéu comme maître de cérémonie
En 2025-2026, les blessures ont freiné la progression de Bellingham au Real Madrid.
Jude Bellingham a manqué les premières semaines de la dernière saison en raison d’une convalescence suite à une opération de l’épaule. Privé de la préparation estivale, il a dû retrouver progressivement son niveau de forme.
Comme prévu, il lui a fallu du temps pour retrouver son niveau de forme optimal. Puis, nouvelle coupure : sorti en boitant, et en larmes, lors de la rencontre face au Rayo Vallecano le 1er février après une blessure au tendon d’Achille.
Il a toutefois conclu la saison en beauté en inscrivant deux buts lors de ses trois dernières sorties en Liga, mais la question restait posée : aura-t-il suffisamment de crédit pour décrocher un poste de titulaire avec les Three Lions lors du prochain grand rendez-vous ?
Pour une place chez les Three Lions, il affronte une concurrence féroce : le meneur d’Aston Villa Morgan Rogers et la star d’Arsenal, fraîchement sacré en Premier League, Eberechi Eze. Tuchel refuse, au moins en public, de s’engager en faveur d’un numéro 10 spécifique.
Outre ces incertitudes internationales, le milieu madrilène le distrait : l’énigmatique entraîneur portugais José Mourinho est de retour au Santiago Bernabéu pour un deuxième mandat, un come-back surprise à 63 ans dans un environnement familier.
Celui qui s’est autoproclamé « Special One » a fort à faire dans la capitale espagnole : il doit gérer et ménager les egos de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et compagnie, tout en rajeunissant un effectif qui n’a remporté aucun titre majeur depuis deux ans.
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Bellingham a des preuves à faire avec le Real Madrid et l’Angleterre.
Interrogé sur l’impact des rebondissements incessants au sein d’un effectif de « Galacticos » sur la carrière de Bellingham, l’ancien milieu de terrain anglais Reid – s’exprimant à l’occasion de la plus grande vente aux enchères mondiale sur le thème de la Coupe du monde, organisée par BUDDS, leader britannique des ventes de souvenirs sportifs – a déclaré à GOAL : « La seule façon de répondre à cette question, c’est sur le terrain. Une fois que tu es sur la pelouse, tu ne peux pas te cacher.
Nous connaissons tous son talent. Il est bien que j’en parle, qu’il en parle, que la presse en parle, mais il n’y a qu’une seule façon de régler la question : aller sur le terrain et jouer. Il a du talent, il maîtrise tous les aspects du jeu. Ce gamin a tout ce qu’il faut. Il doit juste faire preuve de régularité sur le terrain. Ce n’est pas à moi de dire à qui que ce soit comment s’y prendre. »
Bellingham s'épanouira-t-il sous la houlette de « The Special One », Mourinho ?
Réputé pour son autorité et son sens du management, José Mourinho devrait rapidement chercher à façonner Jude Bellingham à son image. L’ancien mentor de Chelsea avait déjà transformé Frank Lampard en l’un des milieux de terrain les plus redoutables de la planète. Parviendra-t-il à reproduire cet exploit avec un autre international anglais au tempérament fougueux ?
Interrogé sur le sujet, Reid a tranché : « Bellingham possède tous les atouts. On peut en parler, José peut en parler, lui-même peut en parler – mais c’est sur le terrain que ça se passe. C’est ma vision. Le terrain. Et il a les atouts. »
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La Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre est désormais l’objectif principal de Bellingham.
Bellingham pourrait conforter cette analyse en devenant le fer de lance de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026. Capable de faire basculer une rencontre en faveur des Three Lions – comme il l’a prouvé à l’Euro 2024 avec sa célébration désormais culte « who else » après son but contre la Slovaquie – il pourrait bien faire la différence entre succès et échec sur le sol nord-américain.
Si soixante ans de frustration doivent prendre fin cet été, une place parmi les immortels lui sera réservée. Deux héros de 1966, Martin Peters et Alan Ball, figurent parmi les joueurs dont les maillots seront bientôt mis aux enchères. Bellingham et ses coéquipiers pourraient, à l’avenir, susciter un engouement similaire.
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