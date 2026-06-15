Jude Bellingham a manqué les premières semaines de la dernière saison en raison d’une convalescence suite à une opération de l’épaule. Privé de la préparation estivale, il a dû retrouver progressivement son niveau de forme.

Comme prévu, il lui a fallu du temps pour retrouver son niveau de forme optimal. Puis, nouvelle coupure : sorti en boitant, et en larmes, lors de la rencontre face au Rayo Vallecano le 1er février après une blessure au tendon d’Achille.

Il a toutefois conclu la saison en beauté en inscrivant deux buts lors de ses trois dernières sorties en Liga, mais la question restait posée : aura-t-il suffisamment de crédit pour décrocher un poste de titulaire avec les Three Lions lors du prochain grand rendez-vous ?

Pour une place chez les Three Lions, il affronte une concurrence féroce : le meneur d’Aston Villa Morgan Rogers et la star d’Arsenal, fraîchement sacré en Premier League, Eberechi Eze. Tuchel refuse, au moins en public, de s’engager en faveur d’un numéro 10 spécifique.

Outre ces incertitudes internationales, le milieu madrilène le distrait : l’énigmatique entraîneur portugais José Mourinho est de retour au Santiago Bernabéu pour un deuxième mandat, un come-back surprise à 63 ans dans un environnement familier.

Celui qui s’est autoproclamé « Special One » a fort à faire dans la capitale espagnole : il doit gérer et ménager les egos de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et compagnie, tout en rajeunissant un effectif qui n’a remporté aucun titre majeur depuis deux ans.