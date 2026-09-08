Lamine Yamal a adressé un message taquin à l'ancien entraîneur principal du FC Barcelone, Xavi, après sa nomination au poste de nouveau sélectionneur des Pays-Bas. S'exprimant avant le match de Ligue des champions de Barcelone contre Feyenoord, le joueur de 19 ans est revenu sur sa relation avec son ancien entraîneur.

Xavi a offert à Yamal ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone, installant le jeune ailier comme l'un des plus grands talents du football européen.

Yamal a affiché une totale confiance dans les qualités d'entraîneur de Xavi alors que ce dernier se lance dans une carrière de sélectionneur à la tête de l'équipe nationale néerlandaise.