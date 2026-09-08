Getty Images Sport
Traduit par
« Pas contre l’Espagne, surtout ! » : Lamine Yamal envoie un message international plein d’esprit à son ancien entraîneur du FC Barcelone Xavi
Yamal soutient Xavi pour réussir aux Pays-Bas
Lamine Yamal a adressé un message taquin à l'ancien entraîneur principal du FC Barcelone, Xavi, après sa nomination au poste de nouveau sélectionneur des Pays-Bas. S'exprimant avant le match de Ligue des champions de Barcelone contre Feyenoord, le joueur de 19 ans est revenu sur sa relation avec son ancien entraîneur.
Xavi a offert à Yamal ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone, installant le jeune ailier comme l'un des plus grands talents du football européen.
Yamal a affiché une totale confiance dans les qualités d'entraîneur de Xavi alors que ce dernier se lance dans une carrière de sélectionneur à la tête de l'équipe nationale néerlandaise.
- AFP
« Pas contre l’Espagne, tout sauf ça ! »
S’exprimant devant les journalistes aux côtés de Hansi Flick, Yamal a salué les qualités tactiques de Xavi et lui a souhaité bonne chance dans son nouveau rôle, avec une exception très claire.
« C’est un entraîneur fantastique et, en ce qui me concerne, il peut gagner tous les matches internationaux, a déclaré Yamal lors de la conférence de presse. Simplement pas les matches contre l’Espagne. »
Le commentaire plein d’humour de l’international espagnol a mis en lumière sa gratitude intacte envers Xavi, tout en réaffirmant sa loyauté sans faille envers sa sélection nationale.
Les ambitions européennes passent avant tout
Au-delà de ses commentaires sur Xavi, Yamal a souligné la détermination de Barcelone à remporter le trophée de la Ligue des champions cette saison. L’adolescent a noté que les recrues estivales, dont Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi et Joao Cancelo, ont considérablement renforcé l’effectif.
L’entraîneur Hansi Flick a fait écho à la confiance de Yamal, affirmant avec fermeté que Barcelone dispose d’un effectif capable de remporter l’ensemble de la compétition.
Yamal a réitéré que soulever la coupe d’Europe reste son objectif de carrière ultime pour l’exercice en cours.
- Joan Gosa
Le défi néerlandais attend à domicile
Le Barça se concentre désormais en priorité sur la conquête de trois points face aux Néerlandais du Feyenoord mercredi soir.
Yamal et ses coéquipiers visent à concrétiser leurs grandes ambitions par une victoire inaugurale autoritaire devant leurs supporters.
Un résultat positif lancerait la campagne européenne de Barcelone alors que le club vise des trophées sur plusieurs fronts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles