La quête de Liverpool pour apporter du sang neuf à son attaque l’a vu être régulièrement associé à certains des plus grands talents de Ligue 1. Cependant, malgré les premiers rapports évoquant une offensive coordonnée pour deux espoirs du PSG, le journaliste français Romain Molina a laissé entendre que l’intérêt du club de la Mersey pour Mbaye n’est pas aussi avancé qu’on le pensait auparavant.

En évoquant les subtilités du dossier, Molina a révélé que, si le joueur est apprécié, il ne figure pas tout en haut de leur liste de recrutement durant cette phase finale du mercato estival. « À vrai dire, Mbaye figure sur la liste restreinte de Liverpool, mais pas comme le choix n° 1 », a expliqué Molina en faisant le point sur la situation actuelle.

Le journaliste a souligné que l’avenir du joueur pourrait davantage dépendre des manœuvres de son agent, Jorge Mendes, plutôt que d’une offensive directe et unique du club de Premier League. « Au contraire, Mendes sait très bien qu’à la fin du mercato, il y aura quelque chose pour Mbaye, donc il utilisera les clubs où il a le plus d’influence pour faire bouger les choses », a ajouté Molina.