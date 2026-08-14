AFP
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« Pas comme choix n°1 » : l'intérêt de Liverpool pour l'ailier du PSG Ibrahim Mbaye expliqué, alors que les Reds donnent la priorité à une autre cible
Mbaye rétrograde dans la hiérarchie d’Anfield
La quête de Liverpool pour apporter du sang neuf à son attaque l’a vu être régulièrement associé à certains des plus grands talents de Ligue 1. Cependant, malgré les premiers rapports évoquant une offensive coordonnée pour deux espoirs du PSG, le journaliste français Romain Molina a laissé entendre que l’intérêt du club de la Mersey pour Mbaye n’est pas aussi avancé qu’on le pensait auparavant.
En évoquant les subtilités du dossier, Molina a révélé que, si le joueur est apprécié, il ne figure pas tout en haut de leur liste de recrutement durant cette phase finale du mercato estival. « À vrai dire, Mbaye figure sur la liste restreinte de Liverpool, mais pas comme le choix n° 1 », a expliqué Molina en faisant le point sur la situation actuelle.
Le journaliste a souligné que l’avenir du joueur pourrait davantage dépendre des manœuvres de son agent, Jorge Mendes, plutôt que d’une offensive directe et unique du club de Premier League. « Au contraire, Mendes sait très bien qu’à la fin du mercato, il y aura quelque chose pour Mbaye, donc il utilisera les clubs où il a le plus d’influence pour faire bouger les choses », a ajouté Molina.
- Getty/GOAL
L’influence des agents et la priorité Barcola
La situation concernant Mbaye contraste avec la piste menant à son coéquipier, Barcola. Liverpool semble donner la priorité à un accord pour Barcola, dont la manière d’être représenté diffère considérablement de l’approche de Mendes. Molina a souligné que la relation de Mendes avec le club d’Anfield n’est pas le principal moteur dans ce cas précis, notamment au vu des montants très élevés évoqués par les champions de France.
« Ce n’est pas là où il est le plus influent, surtout avec le prix actuellement demandé par le Paris Saint-Germain », a déclaré Molina au sujet du poids de Mendes dans ce dossier.
Il a ensuite comparé la situation à celle du représentant de Barcola, Moussa Sissoko, en déclarant : « C’est là qu’on voit la différence entre les deux agents. Pour Mendes, ce ne sont pas tant les souhaits du joueur qui comptent, mais plutôt les endroits où il a des connexions avec les dirigeants pour faire avancer les choses comme il le veut. Avec [Sissoko], c’est l’inverse. Même si cela signifie entrer en conflit avec des clubs, même si cela signifie y aller franchement. Il veut partir en guerre pour ses joueurs. »
D’autres cibles sur les tablettes de Liverpool
Si une arrivée de Mbaye ne devait pas se concrétiser en raison du prix demandé élevé ou de la place du joueur dans la shortlist, Liverpool a préparé plusieurs autres options. La cellule de recrutement suit Yankuba Minteh, de Brighton, Matias Fernandez-Pardo, de Lille, et Rayan, de Bournemouth, comme renforts potentiels sur les ailes.
Un autre nom a émergé ces dernières semaines, celui de Said El Mala, de Cologne. L’attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur les deux ailes ou dans l’axe, avait auparavant été lié à un transfert au Borussia Dortmund.
Cependant, selon des informations de Sky Germany, le géant de la Bundesliga s’est désormais retiré de la course. Cela pourrait potentiellement ouvrir la voie à Liverpool, si le club décide de lever sa clause libératoire de 50 M€ (42,7 M£), selon les montants avancés.
- Getty Images
La réalité financière du double raid
Si la perspective d’un double raid à Paris reste enthousiasmante pour les fidèles d’Anfield, la réalité financière ne peut pas être ignorée. Le club français devrait réclamer un montant cumulé supérieur à 150 M£ pour ses deux jeunes stars.
Selon Molina, si Mbaye est bien à l’étude, les aspects financiers de l’opération pourraient finalement pousser Liverpool à se tourner vers une autre piste, dont l’identité n’a pas encore été révélée. À l’approche de la date limite du mercato, Liverpool est engagé dans une course contre la montre pour finaliser ses options offensives.
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