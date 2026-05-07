Frank Lampard a posé ses conditions pour rester à Coventry : il réclame des investissements significatifs afin de réduire l’écart avec la division supérieure. Il met en avant les exemples de Sunderland et Leeds, premières équipes promues depuis 2022-2023 à assurer leur maintien parmi l’élite, pour souligner que le statu quo n’est pas une option. Il réclame donc des discussions franches avec le conseil d’administration afin de doter le club d’un effectif assez compétitif pour affronter les rigueurs de la saison 2026-2027.

« Je sais qu’il y a beaucoup de discussions à avoir », admet Lampard. « Le propriétaire tient à ce que nous profitions de ces dernières semaines pour savourer la réussite, et je partage cet avis : il faut profiter de l’instant présent.

Mais la prochaine étape pour le club, c’est de se demander : “Bon, que devons-nous faire ?” car nous avons progressé assez rapidement au cours de ces 18 derniers mois. Mark Robins a accompli un travail préparatoire formidable, mais les changements qui s’annoncent pour le club et le pas à franchir sont importants, il faut donc bien s’y prendre, et ce sera notre tâche. »