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Pas Chelsea ! Selon les dernières rumeurs, on connaît désormais le club où Frank Lampard aurait le plus de chances de rebondir. La légende anglaise, qui a récemment mis fin à 25 ans d’absence en Premier League avec Coventry, est déjà évoquée pour un départ
Le héros des Sky Blues pourrait s’offrir un transfert surprise en Premier League.
Lampard est devenu un héros dans les Midlands après avoir mené Coventry City au titre de champion de Championship, avec 95 points au compteur, mettant ainsi fin à 25 ans d'absence du club dans l'élite. Malgré l’euphorie de cette accession, le journaliste chevronné Richard Keys affirme que Lampard pourrait changer d’air avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Si un retour sentimental à Stamford Bridge alimente régulièrement les rumeurs, Keys estime qu’un autre club de l’ouest londonien est la destination la plus probable.
Sous contrat pour encore un an avec les Sky Blues, Lampard n’a pas encore prolongé, ce qui attire les convoitises de plusieurs clubs de Premier League. Sur son blog, Keys a ainsi lâché une bombe : « Si Lampard part, ce sera probablement pour Fulham. Je n’arrête pas d’entendre son nom associé à ce club. »
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L’incertitude contractuelle suscite l’intérêt de Fulham
Les rumeurs concernant Craven Cottage sont alimentées par l’incertitude autour de l’avenir de Marco Silva. Son contrat avec Fulham arrivant à échéance sans perspective de renouvellement, le club londonien pourrait bientôt chercher un successeur de renom. Frank Lampard, qui a redoré son blason d’entraîneur en remportant 44 de ses 80 matches à la tête de Coventry, est considéré comme le candidat idéal pour prendre les rênes des Cottagers si Silva venait à partir.
Supportrice de toujours de Coventry, elle s’inquiète de la capacité du propriétaire Doug King à fournir le soutien financier nécessaire pour retenir Lampard. « Frank Lampard restera-t-il à Coventry ? J’espère évidemment que oui, mais cela dépendra de l’engagement que le propriétaire Doug King est prêt à prendre pour une campagne en Premier League », écrit-elle. « Le modèle consistera probablement à recruter quelques joueurs à 40 000-45 000 £ par semaine, avec la promesse qu’ils pourront partir si nous sommes relégués. Est-ce que cela suffira ? Je pense que nous avons de bons joueurs, mais ils auront besoin d’aide. »
Lampard met fin aux spéculations sur un retour à Chelsea
Alors que les rumeurs l’envoyant à Fulham se multiplient, Lampard a rapidement pris ses distances par rapport au chaos régnant à Chelsea, son ancien club. Malgré les difficultés persistantes des Blues sous un entraîneur par intérim, l’ancien milieu de terrain a affirmé qu’il se concentrait exclusivement sur la célébration du titre à Coventry, plutôt que sur la perspective de succéder à Liam Rosenior, récemment limogé.
Interrogé par Sky Sports, il a tracé une limite claire : « Je ne commenterai pas Liam ni Chelsea, j’y ai déjà évolué et je refuse de juger les entraîneurs à cause de ce qui se passe en coulisses. C’est irrespectueux. Cela revient aux spécialistes. Je suis l'entraîneur de Coventry, je savoure notre promotion et notre titre, et c'est tout. »
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Le défi du maintien en Premier League
Frank Lampard a posé ses conditions pour rester à Coventry : il réclame des investissements significatifs afin de réduire l’écart avec la division supérieure. Il met en avant les exemples de Sunderland et Leeds, premières équipes promues depuis 2022-2023 à assurer leur maintien parmi l’élite, pour souligner que le statu quo n’est pas une option. Il réclame donc des discussions franches avec le conseil d’administration afin de doter le club d’un effectif assez compétitif pour affronter les rigueurs de la saison 2026-2027.
« Je sais qu’il y a beaucoup de discussions à avoir », admet Lampard. « Le propriétaire tient à ce que nous profitions de ces dernières semaines pour savourer la réussite, et je partage cet avis : il faut profiter de l’instant présent.
Mais la prochaine étape pour le club, c’est de se demander : “Bon, que devons-nous faire ?” car nous avons progressé assez rapidement au cours de ces 18 derniers mois. Mark Robins a accompli un travail préparatoire formidable, mais les changements qui s’annoncent pour le club et le pas à franchir sont importants, il faut donc bien s’y prendre, et ce sera notre tâche. »