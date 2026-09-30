« Pas changé d’un iota ! » - Erling Haaland pas affecté par le verdict sur les infractions financières de Manchester City, alors que le rassemblement de la Norvège se mobilise autour de l’attaquant

Malgré la tempête qui gronde autour du comportement de Manchester City en dehors du terrain, Haaland semble prendre les gros titres avec calme. L’attaquant de 26 ans était en sélection nationale au moment où des détails ont émergé concernant le verdict de la Premier League sur les infractions financières de City. Alors que le monde du football réagit aux implications des conclusions sur le « contrat fictif », Haaland reste pleinement concentré sur ses obligations avec la Norvège, qui se prépare à affronter le pays de Galles dans une rencontre cruciale de Ligue des nations au Cardiff City Stadium.

Haaland a été ostensiblement tenu à l’écart des médias après la récente défaite de la Norvège contre le Portugal, ce qui a alimenté les spéculations sur son état d’esprit. Cependant, ses coéquipiers en sélection n’ont pas tardé à balayer toute suggestion selon laquelle l’avant-centre serait distrait par le chaos entourant son club. L’attaquant, arrivé à l’Etihad Stadium en 2022, n’était pas au club durant la période de neuf saisons faisant l’objet de l’enquête, mais en tant qu’atout le plus vendeur du club, il reste inévitablement au centre du récit.