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« Pas changé d’un iota ! » - Erling Haaland pas affecté par le verdict sur les infractions financières de Manchester City, alors que le rassemblement de la Norvège se mobilise autour de l’attaquant
Le quotidien continue pour la superstar de Manchester City
Malgré la tempête qui gronde autour du comportement de Manchester City en dehors du terrain, Haaland semble prendre les gros titres avec calme. L’attaquant de 26 ans était en sélection nationale au moment où des détails ont émergé concernant le verdict de la Premier League sur les infractions financières de City. Alors que le monde du football réagit aux implications des conclusions sur le « contrat fictif », Haaland reste pleinement concentré sur ses obligations avec la Norvège, qui se prépare à affronter le pays de Galles dans une rencontre cruciale de Ligue des nations au Cardiff City Stadium.
Haaland a été ostensiblement tenu à l’écart des médias après la récente défaite de la Norvège contre le Portugal, ce qui a alimenté les spéculations sur son état d’esprit. Cependant, ses coéquipiers en sélection n’ont pas tardé à balayer toute suggestion selon laquelle l’avant-centre serait distrait par le chaos entourant son club. L’attaquant, arrivé à l’Etihad Stadium en 2022, n’était pas au club durant la période de neuf saisons faisant l’objet de l’enquête, mais en tant qu’atout le plus vendeur du club, il reste inévitablement au centre du récit.
- AFP
Se rallier autour du talisman
Le défenseur de Brentford Kristoffer Ajer a livré un éclairage révélateur sur l’atmosphère au sein du groupe, assurant que l’attitude de Haaland n’avait pas changé malgré la gravité de la situation à Manchester. Ajer a expliqué que l’attaquant gère la pression avec son calme caractéristique et beaucoup d’énergie, après avoir récemment maintenu sa forme meurtrière avec sa sélection. Haaland a marqué lors de la défaite 2-1 de la Norvège contre le Portugal à Oslo et a inscrit un doublé dans la victoire 3-2 face au Danemark, portant son total international extraordinaire à 65 buts en seulement 57 apparitions.
S’exprimant devant la presse avant le choc à Cardiff, Ajer a déclaré : « Il a été exactement comme il l’a toujours été avec l’équipe nationale. Il est vraiment concentré sur les matches à venir. Je pense qu’il essaie de faire la même chose que tout le monde, attendre et voir quelle sera l’issue, mais pour l’instant l’objectif principal, c’est le pays de Galles demain soir. C’est clairement sa façon de faire. »
Garder le cap
Réaffirmant le caractère imperturbable de l'attaquant, Ajer a souligné la positivité que l'avant-centre apporte au groupe de la sélection. « Non, pas du tout. Depuis que je l'ai rencontré, il apporte beaucoup d'énergie et de joie au groupe. Le plus grand compliment que je lui fais toujours, c'est qu'il n'a pas changé d'un iota depuis le moment où je l'ai rencontré, même s'il est la plus grande star de la planète en ce moment. Il a aussi été exactement le même ces derniers jours, ce qui n'est pas une surprise pour moi », a noté le défenseur.
Cet état d'esprit inébranlable sera crucial alors que la Norvège tente de relancer sa campagne après sa récente défaite contre le Portugal. Les Norvégiens occupent actuellement la deuxième place du groupe 4 de la Ligue A avec trois points, à égalité avec le Danemark, troisième, et derrière le Portugal, leader avec six unités, tandis que le pays de Galles, qui n'a toujours pas marqué de point, reste dernier du classement.
- AFP
Solbakken reste discret sur ses discussions privées avec Haaland
Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, s’est montré moins loquace lorsqu’il a été interrogé sur l’état mental de son joueur vedette. L’entraîneur a livré des réponses courtes et directes au sujet des performances de Haaland à l’entraînement, notant qu’il était « très bon » et « qu’il marquait des buts », même s’il a mentionné une occasion rare manquée lors du match contre le Portugal. Interrogé directement sur le fait de savoir s’il avait ressenti le besoin d’avoir un entretien privé avec Haaland pour discuter de la situation à City, Solbakken est resté discret, déclarant : « Ce dont nous parlons reste entre lui et moi. »
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