Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, n’a pas tardé à souligner les conditions difficiles après le coup de sifflet final. S’il a salué la défense bien organisée de l’Australie, le technicien italien ne s’est pas retenu au moment d’évoquer la pelouse.

« [La pelouse] n’était pas bonne », a reconnu Ancelotti, cité par ESPN. « La pelouse, c’était difficile de jouer sur une pelouse comme celle-ci. Et nous espérons avoir une meilleure pelouse pour le prochain match. »

Le sélectionneur de l’Australie, Popovic, a partagé l’avis de son homologue, tout en suggérant que ce type de surface est une réalité regrettable pour son équipe.

« Parce que c’est le Brésil, ils voient la pelouse et, bien sûr, ils n’en sont pas contents. Mais je n’ai pas été satisfait de ce que j’ai vu concernant la pelouse lors de nombreux matches de qualification, [et] je n’ai jamais entendu qui que ce soit en parler après », a-t-il expliqué.