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« Pas bon ! » : Carlo Ancelotti fulmine contre une pelouse « difficile » après le match nul spectaculaire 1-1 du Brésil contre l’Australie
Dénouement tardif à Townsville
Le Brésil et l’Australie se sont quittés sur un nul 1-1 très disputé au Queensland Country Bank Stadium vendredi soir. Rayan a inscrit une tête spectaculaire sur la toute dernière action du match pour arracher un point au Brésil, annulant ainsi le superbe coup franc de Nestory Irankunda à la 68e minute.
Cependant, les discussions d’après-match ont rapidement été dominées par la mauvaise qualité de la pelouse. Les deux équipes ont constamment eu du mal à trouver leurs appuis sur un terrain glissant et qui se détériorait tout au long de la rencontre.
- AFP
Ancelotti fustige des conditions difficiles
Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, n’a pas tardé à souligner les conditions difficiles après le coup de sifflet final. S’il a salué la défense bien organisée de l’Australie, le technicien italien ne s’est pas retenu au moment d’évoquer la pelouse.
« [La pelouse] n’était pas bonne », a reconnu Ancelotti, cité par ESPN. « La pelouse, c’était difficile de jouer sur une pelouse comme celle-ci. Et nous espérons avoir une meilleure pelouse pour le prochain match. »
Le sélectionneur de l’Australie, Popovic, a partagé l’avis de son homologue, tout en suggérant que ce type de surface est une réalité regrettable pour son équipe.
« Parce que c’est le Brésil, ils voient la pelouse et, bien sûr, ils n’en sont pas contents. Mais je n’ai pas été satisfait de ce que j’ai vu concernant la pelouse lors de nombreux matches de qualification, [et] je n’ai jamais entendu qui que ce soit en parler après », a-t-il expliqué.
« C’est comme ça »
Le milieu de terrain de l’Australie Jackson Irvine a souligné que, même si les conditions frustrantes étaient loin d’être idéales, son équipe est habituée à ce type de défi.
« C’est comme ça », a déclaré Irvine. « Ce n’est pas quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, en jouant en Asie, nous évoluons sur des terrains assez similaires à ce type de pelouse ici. J’ai eu quelques moments frustrants, ce qui n’est pas idéal. Mais c’est comme ça. C’est la même chose pour les deux équipes. »
- AFP
Les deux équipes se retrouveront à Brisbane pour une revanche
Les deux nations vont désormais se rendre à Brisbane pour s’affronter de nouveau mardi prochain à Lang Park. Les deux sélectionneurs espéreront désespérément une pelouse nettement meilleure, même si le stade a récemment accueilli sa propre finale préliminaire de NRL vendredi soir.
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