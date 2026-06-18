AFP
Traduit par
Pas besoin de « plan spécial » pour contenir Cristiano Ronaldo, assure une star de la RD Congo, affirmant que CR7 « n'est plus le même qu'avant », après la défaite surprise du Portugal lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026
Mukau s’interroge sur le « facteur peur » de Ronaldo
La quête du Portugal vers la Coupe du monde 2026 a mal commencé à Houston, mais ce sont les propos tenus après la rencontre par le camp de la RD Congo qui ont fait le plus de bruit. Interrogé sur un éventuel « plan spécial » conçu pour contenir la menace de la star d’Al-Nassr, le milieu de terrain lillois Mukau a répondu avec une franchise déconcertante, laissant entendre que le quintuple Ballon d’Or n’était plus l’épouvantail d’antan.
Le jeune joueur de 21 ans a fait preuve d’une franchise désarmante à propos du légendaire attaquant, déclarant : « Pour être honnête, pas vraiment, car nous savons qu’il n’est plus le même qu’avant. Il a pris un peu d’âge, mais il reste l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Quand on vieillit, ce n’est plus pareil : on ne peut plus fournir les mêmes efforts. » Les propos du jeune milieu de terrain résument bien la rencontre : bien organisé, le back four congolais a largement neutralisé le légendaire numéro sept.
- AFP
Des statistiques implacables soulignent les difficultés actuelles de CR7.
Entré dans l’histoire à 41 ans en devenant le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du monde, Ronaldo n’a guère pesé sur la rencontre. Bien qu’il ait disputé l’intégralité des 90 minutes, il a peiné à s’imposer face à une équipe de la RD Congo très physique, qui n’a pas cédé à l’intimidation que pouvait susciter sa réputation.
Les chiffres corroborent l’analyse de Mukau : le quintuple Ballon d’Or n’a comptabilisé que 25 touches de balle, son plus faible total dans un grand tournoi lorsqu’il a joué l’intégralité de la rencontre. De plus, son silence statistique à Houston porte à dix son nombre de matches sans marquer en Coupe du monde et en Championnat d’Europe, une série au cours de laquelle il a tout de même tenté 33 tirs.
Roberto Martinez prend la défense de son capitaine
Malgré les critiques croissantes et la prestation apathique de son équipe, le sélectionneur portugais Roberto Martinez a rapidement pris la défense de son joueur phare. L’entraîneur espagnol a maintenu Ronaldo sur la pelouse jusqu’à la fin du match, alors même que son équipe peinait à se créer des occasions franches face à l’outsider africain.
Pour le sélectionneur, remplacer son capitaine n’a jamais été une option : « Il est absurde de sortir le meilleur buteur de l’histoire du football lors d’un match où l’on a besoin de buts. Dans ce type de situation, l’expérience de Cristiano dans la surface est précieuse. Sa capacité à attirer les défenseurs crée des espaces que nous pouvons exploiter. Chaque joueur a une responsabilité ou apporte une qualité spécifique sur le terrain. Et quand on doit marquer, on a besoin de Cristiano. »
- AFP
Le Portugal a encore du travail devant lui.
Ce match nul 1-1 porte un coup dur aux ambitions du Portugal de terminer en tête du groupe K, d’autant plus que des rencontres difficiles contre l’Ouzbékistan et la Colombie l’attendent prochainement. Alors que João Neves avait donné l’avantage à la Seleção dès le début de la rencontre, la tête de Yoane Wissa a permis à la RD Congo de décrocher son tout premier point sur la scène internationale.