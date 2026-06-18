La quête du Portugal vers la Coupe du monde 2026 a mal commencé à Houston, mais ce sont les propos tenus après la rencontre par le camp de la RD Congo qui ont fait le plus de bruit. Interrogé sur un éventuel « plan spécial » conçu pour contenir la menace de la star d’Al-Nassr, le milieu de terrain lillois Mukau a répondu avec une franchise déconcertante, laissant entendre que le quintuple Ballon d’Or n’était plus l’épouvantail d’antan.

Le jeune joueur de 21 ans a fait preuve d’une franchise désarmante à propos du légendaire attaquant, déclarant : « Pour être honnête, pas vraiment, car nous savons qu’il n’est plus le même qu’avant. Il a pris un peu d’âge, mais il reste l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Quand on vieillit, ce n’est plus pareil : on ne peut plus fournir les mêmes efforts. » Les propos du jeune milieu de terrain résument bien la rencontre : bien organisé, le back four congolais a largement neutralisé le légendaire numéro sept.