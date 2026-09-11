C’est devenu le mantra collectif de Leeds. Daniel Farke et sa direction ont bouclé plusieurs opérations judicieuses sur le marché des transferts, ce qui a permis de constituer un effectif extrêmement compétitif à Elland Road.

Le maintien en Premier League a été assuré la saison dernière sans trop de difficultés, après un début poussif, grâce à des ajustements tactiques qui ont permis d’obtenir le résultat escompté. D’autres recrues sont arrivées lors du dernier mercato, permettant au club de rester invaincu en championnat en début de saison.

Aaronsen s’est illustré parmi les buteurs, ouvrant son compteur pour 2026-2027 lors d’une défaite au troisième tour de la Carabao Cup contre Chelsea. Il a été récompensé cet été avec un nouveau contrat jusqu’en 2029.

Le joueur de 25 ans a connu un renversement de situation remarquable à Leeds, après avoir été relégué lors de sa première saison et essuyé des critiques pour être immédiatement parti en prêt. Il est revenu pour aider le club à décrocher le titre de Championship en 2024-2025.