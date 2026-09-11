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« Pas besoin d’être Lionel Messi » : pourquoi Brenden Aaronson est parfait pour Leeds alors que la star de l’USMNT est appelée à apporter une aide vitale à Dominic Calvert-Lewin
Aaronson récompensé par un nouveau contrat à Leeds
C’est devenu le mantra collectif de Leeds. Daniel Farke et sa direction ont bouclé plusieurs opérations judicieuses sur le marché des transferts, ce qui a permis de constituer un effectif extrêmement compétitif à Elland Road.
Le maintien en Premier League a été assuré la saison dernière sans trop de difficultés, après un début poussif, grâce à des ajustements tactiques qui ont permis d’obtenir le résultat escompté. D’autres recrues sont arrivées lors du dernier mercato, permettant au club de rester invaincu en championnat en début de saison.
Aaronsen s’est illustré parmi les buteurs, ouvrant son compteur pour 2026-2027 lors d’une défaite au troisième tour de la Carabao Cup contre Chelsea. Il a été récompensé cet été avec un nouveau contrat jusqu’en 2029.
Le joueur de 25 ans a connu un renversement de situation remarquable à Leeds, après avoir été relégué lors de sa première saison et essuyé des critiques pour être immédiatement parti en prêt. Il est revenu pour aider le club à décrocher le titre de Championship en 2024-2025.
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La star de l'USMNT résume ce qui fait l'identité de Leeds
Sa volonté d’abattre le sale boulot pour le bien de la cause a été pleinement appréciée par un public passionné, le natif du New Jersey prouvant qu’il était un atout utile. Interrogé pour savoir si l’énergique Américain résumait ce qu’est Leeds, Pennant, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de NetBet Sport, a déclaré à GOAL : « C’est Leeds de part en part. Et c’est ce que les fans attendent et exigent.
« Vous n’avez pas besoin d’être Lionel Messi, mais si vous avez le volume de jeu, le cœur et l’envie, ils l’apprécieront, et ils vous feront savoir qu’ils l’apprécient. C’est tout ce qu’ils demandent.
« Ils comprennent que Leeds United ne va pas avoir des recrues à 125 millions par-ci par-là, mais le moins qu’un joueur puisse faire quand il enfile le maillot de Leeds, c’est, vous n’avez pas besoin de technique, courez partout, taclez, travaillez dur. C’est simplement être un bon professionnel, avec un vrai cœur pour le club. »
Calvert-Lewin a besoin d’aide pour marquer des buts
Si l’engagement d’Aaronson ne peut pas être remis en question, son rendement peut être amélioré. Il a inscrit quatre buts en Premier League la saison dernière. Dominic Calvert-Lewin continue d’assumer une grande partie des responsabilités de Leeds dans le dernier tiers du terrain.
Sur la nécessité pour d’autres de hausser leur niveau, Pennant a ajouté : « Il se nourrit du soutien. Il se nourrit des ballons dans la surface, de l’approvisionnement. Faites ça, il se mettra au bon endroit et, probablement, neuf fois sur dix, il sera là et remportera son duel.
« Il a été bon en pré-saison, il a été bon au début de saison. Mais ce n’est pas un attaquant qui va prendre le ballon sur la ligne médiane, éliminer trois joueurs, se créer ses propres occasions et en mettre une en pleine lucarne.
« Il faut le servir. C’est comme Erling Haaland. Si vous ne l’alimentez pas, il ne va pas vraiment vous marquer des buts. Donc, dès qu’ils auront réglé ça, qu’ils auront cet apport et qu’ils mettront des centres, ce sera idéal pour Calvert-Lewin. »
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Calendrier de Leeds 2026-2027 : Newcastle au prochain programme
C’est un défi qu’Aaronson doit relever, lui à qui l’on demande souvent d’évoluer comme attaquant excentré ou en numéro 10 créatif. Il possède les qualités techniques pour avoir davantage d’impact, mais n’a jamais été prolifique.
Leeds a trouvé le moyen d’arracher davantage de résultats cette saison, alors que des plans ambitieux se dessinent sur et en dehors du terrain, avec un retour en Premier League prévu lundi lors de la réception de Newcastle dans le West Yorkshire.
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