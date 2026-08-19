L'émission « La Tribu » sur les ondes de Marca a abordé le retour de José Mourinho au Real Madrid, l'évolution de l'entraîneur portugais au fil des années, ainsi que la controverse persistante autour de sa personnalité et de son style.

Une grande partie de la discussion s'est concentrée sur la version de Mourinho qui pourrait apparaître lors de cette nouvelle étape avec le Real Madrid, et sur la question de savoir s'il est capable de proposer une version plus apaisée que celle qui s'était manifestée durant son premier passage au stade Santiago-Bernabéu.

L'un des participants au débat a déclaré : « Je pense que nous verrons une version différente de celle que nous avons vue en 2011. »

Malgré cela, d'autres ont exprimé leurs doutes quant à la possibilité de dissocier Mourinho de sa forte personnalité, l'un des participants faisant même allusion à la difficulté de l'imaginer loin de sa nature sujette à la controverse.