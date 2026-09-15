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Pas assez convaincant ?! Paul Scholes remet en question l’avenir à long terme de Senne Lammens à Manchester United et lance un avertissement au sujet d’un « gardien brillant »
Scholes doute des qualités de Lammens pour viser le titre
L’icône de Manchester United, Scholes, a livré une mise au point pleine de sobriété au sujet de l’actuel numéro un du club, Lammens. Le Belge de 24 ans est arrivé à Old Trafford en provenance du Royal Antwerp lors d’un transfert de 21,7 millions de livres sterling l’été dernier et a depuis réussi à écarter Altay Bayindir pour devenir un élément incontournable du onze de départ.
Scholes a exposé ses inquiétudes en soulignant la nécessité historique de disposer d’une présence de classe mondiale dans les buts pour toute équipe qui aspire à remporter le championnat. « Quelle équipe avez-vous vu remporter la Premier League sans gardien de très haut niveau ? », a demandé Scholes dans The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite. « Lammens est peut-être ce joueur-là, je ne sais pas, je pense qu’il est encore probablement trop tôt pour se prononcer là-dessus, et ensuite vous construisez à partir de la défense à quatre. »
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Construire depuis l’arrière sous Carrick
La critique de Scholes intervient à un moment où Manchester United tente de reconstruire son identité sous la direction de Michael Carrick. Scholes a établi des parallèles entre la trajectoire actuelle de United et les bases défensives posées par ses rivaux au cours des dernières saisons, en soulignant qu’un gardien fiable est le point de départ indispensable de tout projet ambitieux.
Scholes a ensuite développé ce point, en suggérant que Carrick pourrait devoir chercher une amélioration si Lammens ne peut pas atteindre le niveau requis. Il a ajouté : « C’est comme ça qu’Arsenal a commencé il y a trois ou quatre ans, défensivement ils ont été absolument brillants. Il vous faut un gardien de très haut niveau.
« Pensez à l’équipe de Liverpool avec Alisson, à Raya à Arsenal, à Manchester United avec Peter Schmeichel et Edwin van der Sar. Ils ont tous eu des gardiens brillants, brillants. Vous construisez à partir de l’arrière, bien sûr que oui. Est-ce que Michael doit simplement être patient et attendre cela, je ne sais pas. »
L’ambition de Lammens pour l’héritage d’Old Trafford
De son côté, Lammens n'a jamais caché son désir de s'inscrire sur le long terme à Manchester et de finir par gagner une place aux côtés des plus grands joueurs de l'histoire du club. Le gardien est parfaitement conscient de la nature changeante des médias anglais et des attentes élevées qui accompagnent le maillot de Manchester United.
Revenant l'an dernier sur ce que représente le fait d'évoluer en Premier League, Lammens avait déclaré : « C'est ça, l'Angleterre. Si les choses tournent mal, ils peuvent vous enfoncer très bas, mais si tout va bien, ils vous portent aux nues.
« Je prends ça avec du recul, parce que pour être mentionné dans la même phrase que Schmeichel, je vais devoir faire mes preuves encore bien plus souvent. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau compliment. J'espère jouer ici pendant 10 ans et être important, afin que, comme Schmeichel et Van der Sar, je puisse laisser un héritage. »
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Les performances à la loupe
Le timing de ces commentaires intervient après un derby de Manchester frustrant, lors duquel Lammens n’a pas réussi à empêcher Erling Haaland de trouver le chemin des filets. Si cette défaite relève d’un échec collectif, l’attention portée par Scholes au poste de gardien indique qu’il estime qu’un portier véritablement d’élite aurait pu faire la différence dans ce type de rendez-vous à fort enjeu.
À mesure que la saison avance, chaque arrêt et chaque erreur de Lammens seront analysés à travers le prisme du verdict de Scholes, selon lequel « le doute subsiste ». Pour un jeune gardien qui cherche encore ses repères dans le championnat le plus exigeant du monde, il doit démontrer la régularité et la capacité à faire gagner des matches d’un Schmeichel ou d’un Van der Sar pour faire taire les sceptiques.
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