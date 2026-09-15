L’icône de Manchester United, Scholes, a livré une mise au point pleine de sobriété au sujet de l’actuel numéro un du club, Lammens. Le Belge de 24 ans est arrivé à Old Trafford en provenance du Royal Antwerp lors d’un transfert de 21,7 millions de livres sterling l’été dernier et a depuis réussi à écarter Altay Bayindir pour devenir un élément incontournable du onze de départ.

Scholes a exposé ses inquiétudes en soulignant la nécessité historique de disposer d’une présence de classe mondiale dans les buts pour toute équipe qui aspire à remporter le championnat. « Quelle équipe avez-vous vu remporter la Premier League sans gardien de très haut niveau ? », a demandé Scholes dans The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite. « Lammens est peut-être ce joueur-là, je ne sais pas, je pense qu’il est encore probablement trop tôt pour se prononcer là-dessus, et ensuite vous construisez à partir de la défense à quatre. »



