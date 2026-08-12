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« Pas assez bon » : Paul Parker exige que Michael Carrick remplace la star de Manchester United avant le début de la nouvelle saison
Parker critique les options actuelles
Parker a exprimé de vives inquiétudes concernant les options défensives à Old Trafford alors que Manchester United reconstruit son effectif. Shaw a débuté les 38 matches de championnat la saison dernière pour la première fois depuis son arrivée pour 30 millions de livres sterling en 2014, mais ses performances restent peu convaincantes.
Selon Betarades.gr, Parker a insisté sur le fait que le club a besoin d’un joueur mobile capable d’apporter une contribution efficace. « Si le plan est de le faire jouer comme ailier, alors le club a vraiment besoin d’un nouveau latéral gauche parce que Luke Shaw n’est pas assez bon », a déclaré Parker. « Ils ont vraiment besoin d’un latéral mobile, doté d’agilité, capable aussi de bien défendre, ainsi que d’un joueur capable de faire des allers-retours sur tout le terrain. »
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Appels à un remplaçant
Manchester United explore le marché des transferts afin de renforcer sa ligne défensive. Le jeune Lewis Hall, de Newcastle United, et le talent d'Arsenal Myles Lewis-Skelly ont tous deux été associés à un transfert à Old Trafford.
Cependant, s'attacher les services de Hall pourrait s'avérer difficile compte tenu de son estimation à environ 60 millions de livres sterling et de la réticence de Newcastle à le vendre. Malgré ces obstacles, Parker estime que remplacer l'actuel titulaire est une nécessité absolue pour Carrick. Il n'a pas mâché ses mots dans son évaluation brutale de Shaw.
« Luke Shaw ne peut pas courir et il ne peut ni défendre ni attaquer, alors à quoi vous sert-il ? Dalot va toujours poser problème quand il joue aussi, surtout s'ils le font jouer au poste d'arrière gauche », a expliqué Parker à Betarades.gr.
Alternative au centre de formation
Si Manchester United ne parvient pas à se tourner vers le marché des transferts pour recruter un remplaçant, Parker estime que la solution se trouve peut-être déjà au centre d’entraînement. Il a vivement plaidé pour que le jeune Harry Amass se voie offrir une véritable chance en équipe première à la place de Shaw.
« J’ai vu Harry Amass jouer quelques matches pour Sheffield Wednesday et, jusqu’à sa blessure, tous les supporters de Wednesday étaient complètement emballés par lui, a ajouté Parker. Vraiment emballés par lui, donc c’est peut-être le moment de lui donner sa chance ? Le club devrait mieux savoir intégrer de jeunes joueurs comme lui et leur donner une série de matches. À mon avis, il a besoin d’une vraie série, pas juste de quelques matches. »
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Que nous réserve la suite ?
Manchester United doit prendre des décisions cruciales à l’approche de la date limite du mercato. Carrick doit évaluer s’il faut lancer une offre officielle pour Hall ou explorer d’autres pistes défensives afin de renforcer l’effectif. Avec la nouvelle saison qui se profile, le club doit finaliser sa stratégie en défense pour être pleinement préparé aux défis compétitifs à venir.
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