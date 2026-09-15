L’icône de Manchester United, Scholes, a livré un rappel à la réalité concernant l’actuel numéro un du club, Lammens. Le Belge de 24 ans est arrivé à Old Trafford en provenance du Royal Antwerp dans le cadre d’un transfert de 21,7 millions de livres sterling l’été dernier et il a depuis réussi à reléguer Altay Bayindir sur le banc pour devenir un titulaire incontournable dans le onze de départ.

Scholes a exposé ses inquiétudes en soulignant la nécessité historique d’avoir une présence de classe mondiale dans les buts pour toute équipe qui aspire à remporter le championnat. « Quelle équipe avez-vous vu gagner la Premier League sans gardien de très haut niveau ? », a demandé Scholes dans le podcast The Good, The Bad and The Football. « Lammens en est peut-être un, je ne sais pas, je pense que le doute est probablement encore permis à ce sujet, et ensuite vous construisez à partir de la défense à quatre. »



