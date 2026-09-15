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Pas assez bien ?! Paul Scholes s'interroge sur l'avenir à long terme de Senne Lammens à Manchester United et lance un avertissement au sujet de ce « brillant gardien »
Scholes doute des références de Lammens pour le titre
L’icône de Manchester United, Scholes, a livré un rappel à la réalité concernant l’actuel numéro un du club, Lammens. Le Belge de 24 ans est arrivé à Old Trafford en provenance du Royal Antwerp dans le cadre d’un transfert de 21,7 millions de livres sterling l’été dernier et il a depuis réussi à reléguer Altay Bayindir sur le banc pour devenir un titulaire incontournable dans le onze de départ.
Scholes a exposé ses inquiétudes en soulignant la nécessité historique d’avoir une présence de classe mondiale dans les buts pour toute équipe qui aspire à remporter le championnat. « Quelle équipe avez-vous vu gagner la Premier League sans gardien de très haut niveau ? », a demandé Scholes dans le podcast The Good, The Bad and The Football. « Lammens en est peut-être un, je ne sais pas, je pense que le doute est probablement encore permis à ce sujet, et ensuite vous construisez à partir de la défense à quatre. »
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Construire depuis l’arrière sous Carrick
La critique de Scholes intervient à un moment où Manchester United tente de reconstruire son identité sous la direction de Michael Carrick. Scholes a établi des parallèles entre la trajectoire actuelle de United et les bases défensives posées par ses rivaux ces dernières saisons, en soulignant qu’un gardien fiable est le point de départ essentiel de tout projet réussi.
Scholes a ensuite développé ce point, suggérant que Carrick pourrait avoir besoin de chercher une amélioration si Lammens ne peut pas atteindre le niveau requis. Il a ajouté : « C’est comme ça qu’Arsenal a commencé il y a trois ou quatre ans, défensivement ils ont été absolument brillants. Il vous faut un gardien de tout premier plan.
« Vous pensez à l’équipe de Liverpool avec Alisson, à Raya à Arsenal, à Manchester United avec Peter Schmeichel et Edwin van der Sar. Ils ont tous eu des gardiens brillants, brillants. Vous partez de l’arrière, bien sûr que oui. Est-ce que Michael doit simplement être patient et attendre ça, je ne sais pas. »
L’ambition de Lammens pour laisser son empreinte à Old Trafford
De son côté, Lammens n’a jamais caché son désir de s’inscrire dans la durée à Manchester et de gagner, à terme, une place aux côtés des plus grands joueurs de l’histoire du club. Le gardien sait parfaitement à quel point les médias anglais peuvent être versatiles et quelles attentes élevées accompagnent le maillot de Manchester United.
Revenant l’an dernier sur ce que représente le fait de jouer en Premier League, Lammens avait déclaré : « C’est ça, l’Angleterre. Si les choses tournent mal, ils peuvent vous enterrer profondément, mais si tout va bien, ils vous portent aux nues.
« Je prends ça avec des pincettes, parce que pour être mentionné dans la même phrase que Schmeichel, je vais devoir faire mes preuves bien plus souvent. Mais j’ai trouvé que c’était un très beau compliment. J’espère jouer ici pendant 10 ans et être important, pour pouvoir, comme Schmeichel et Van der Sar, laisser un héritage. »
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Performance à la loupe
Le timing de ces commentaires intervient après un derby de Manchester frustrant au cours duquel Lammens n’a pas été en mesure d’empêcher Erling Haaland de trouver le chemin des filets. Si la défaite relève d’un échec collectif, le fait que Scholes mette l’accent sur le poste de gardien indique qu’il pense qu’un dernier rempart véritablement d’élite aurait pu faire la différence dans ce type de rendez-vous à très fort enjeu.
À mesure que la saison avance, chaque arrêt et chaque erreur de Lammens seront analysés à travers le prisme du verdict de Scholes, selon lequel « le doute subsiste encore ». Pour un jeune gardien qui prend encore ses marques dans le championnat le plus exigeant du monde, il doit démontrer la régularité et la capacité à faire gagner des matches d’un Schmeichel ou d’un Van der Sar pour faire taire les sceptiques.
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