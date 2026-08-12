« Pas assez bien » : Paul Parker exige que Michael Carrick remplace la star de Manchester United avant le début de la nouvelle saison

Parker a exprimé de vives inquiétudes concernant les options défensives à Old Trafford alors que Manchester United reconstruit son effectif. Shaw a débuté les 38 matches de championnat la saison dernière pour la première fois depuis son arrivée pour 30 millions de livres sterling en 2014, mais ses performances restent peu convaincantes.

Selon Betarades.gr, Parker a insisté sur le fait que le club a besoin d’un joueur mobile capable d’apporter une contribution efficace. « Si le plan est de le faire jouer comme ailier, alors le club a vraiment besoin d’un nouveau latéral gauche parce que Luke Shaw n’est pas assez bon, a déclaré Parker. Ils ont vraiment besoin d’un arrière latéral mobile, doté d’agilité, capable aussi de bien défendre, ainsi que d’un joueur qui peut faire le travail sur toute la longueur du terrain. »