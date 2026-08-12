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« Pas assez bien » : Paul Parker exige que Michael Carrick remplace la star de Manchester United avant le début de la nouvelle saison
Parker critique les options actuelles
Parker a exprimé de vives inquiétudes concernant les options défensives à Old Trafford alors que Manchester United reconstruit son effectif. Shaw a débuté les 38 matches de championnat la saison dernière pour la première fois depuis son arrivée pour 30 millions de livres sterling en 2014, mais ses performances restent peu convaincantes.
Selon Betarades.gr, Parker a insisté sur le fait que le club a besoin d’un joueur mobile capable d’apporter une contribution efficace. « Si le plan est de le faire jouer comme ailier, alors le club a vraiment besoin d’un nouveau latéral gauche parce que Luke Shaw n’est pas assez bon, a déclaré Parker. Ils ont vraiment besoin d’un arrière latéral mobile, doté d’agilité, capable aussi de bien défendre, ainsi que d’un joueur qui peut faire le travail sur toute la longueur du terrain. »
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Appels à un remplacement
Manchester United explore le marché des transferts afin de renforcer son arrière-garde. Le jeune Lewis Hall, de Newcastle United, et le talent d’Arsenal Myles Lewis-Skelly ont tous deux été associés à un transfert à Old Trafford.
Cependant, recruter Hall pourrait s’avérer difficile compte tenu de sa valorisation, autour de 60 M£, et de la réticence de Newcastle à le vendre. Malgré ces obstacles, Parker estime que remplacer le titulaire actuel est une nécessité absolue pour Carrick. Il n’a pas mâché ses mots dans son évaluation sans détour de Shaw.
« Luke Shaw ne peut pas courir et il ne peut ni défendre ni attaquer, alors à quoi sert-il ? Dalot sera toujours un problème quand il joue aussi, surtout s’ils le font jouer arrière gauche », a expliqué Parker.
Alternative au centre de formation
Si Manchester United ne parvient pas à se tourner vers le marché des transferts pour trouver un remplaçant, Parker estime que la solution pourrait déjà se trouver au centre d’entraînement. Il a fortement plaidé pour que le jeune Harry Amass se voie offrir une véritable chance en équipe première à la place de Shaw.
« J’ai vu Harry Amass jouer quelques matches pour Sheffield Wednesday et, jusqu’à sa blessure, tous les supporters de Wednesday ne tarissaient pas d’éloges à son sujet, a ajouté Parker. Ils ne tarissaient vraiment pas d’éloges à son sujet, donc il est peut-être temps de lui donner sa chance ? Le club devrait mieux savoir intégrer de jeunes joueurs comme lui et leur donner du temps de jeu. À mon avis, il a besoin d’une série de matches, pas seulement de quelques rencontres. »
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Qu’est-ce qui nous attend ?
Manchester United doit prendre des décisions cruciales à l’approche de la date limite du mercato. Carrick doit évaluer s’il faut lancer une offre officielle pour Hall ou explorer d’autres pistes défensives afin de renforcer l’effectif. Alors que la nouvelle saison approche, le club doit finaliser sa stratégie défensive pour s’assurer d’être pleinement prêt pour les défis compétitifs à venir.
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