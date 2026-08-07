Manchester City est prêt à rejeter la première offre de Barcelone pour Rodri, malgré le fait que le joueur ait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Barça, selon SPORT. Le Barça a entamé des discussions de club à club et reste très confiant quant à la conclusion d’un accord, mais le géant de Premier League réclame un montant nettement supérieur à celui proposé jusqu’à présent.

La proposition initiale venue de Catalogne serait de 45 millions d’euros fixes, plus 15 millions d’euros supplémentaires de bonus liés aux performances. Cependant, City a clairement fixé son prix à 65 millions d’euros. Le club mancunien s’est rarement opposé au départ de joueurs souhaitant partir, mais il ne veut pas laisser le joueur de 30 ans s’en aller pour un montant inférieur à son évaluation précise.