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Pas assez bien ! Manchester City s’apprête à REJETER l’offre de transfert du FC Barcelone pour Rodri malgré l’accord du milieu de terrain avec Hansi Flick
Manchester City reste ferme sur une valorisation à 65 M€
Manchester City est prêt à rejeter la première offre de Barcelone pour Rodri, malgré le fait que le joueur ait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Barça, selon SPORT. Le Barça a entamé des discussions de club à club et reste très confiant quant à la conclusion d’un accord, mais le géant de Premier League réclame un montant nettement supérieur à celui proposé jusqu’à présent.
La proposition initiale venue de Catalogne serait de 45 millions d’euros fixes, plus 15 millions d’euros supplémentaires de bonus liés aux performances. Cependant, City a clairement fixé son prix à 65 millions d’euros. Le club mancunien s’est rarement opposé au départ de joueurs souhaitant partir, mais il ne veut pas laisser le joueur de 30 ans s’en aller pour un montant inférieur à son évaluation précise.
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L’intervention de Flick relance la course
Le transfert du milieu de terrain vers Barcelone s’est accéléré rapidement après une intervention directe de Hansi Flick. L’entraîneur allemand aurait eu une conversation téléphonique avec Rodri jeudi, ce qui a incité le joueur à donner son accord définitif au projet du Camp Nou. Cette évolution est intervenue au moment où l’intérêt du Real Madrid commençait à se refroidir en raison de désaccords sur le montant du transfert.
Il est apparu que l’intérêt de Madrid n’était pas aussi important qu’on le pensait au départ, SPORT suggérant que son offre n’était que de 40 millions d’euros. L’entourage de Rodri a interprété cette offre basse comme un manque d’engagement réel de la part du club de la capitale. Par conséquent, le joueur a entièrement reporté son attention sur Barcelone.
L’agent confirme sa préférence pour la Catalogne
Le représentant du milieu de terrain s’est montré explicite au sujet du souhait de son client de rejoindre Barcelone, confirmant que la décision avait déjà été communiquée aux dirigeants du Bernabéu. La préférence pour la Catalogne semble relever d’une ambition professionnelle et d’une question de respect, l’agent soulignant que le joueur voulait se montrer transparent avec toutes les parties impliquées dans ce feuilleton de transfert à forts enjeux.
S’exprimant sur la station de radio espagnole El Larguero, l’agent de Rodri, Pablo Barquero, a déclaré : « Par respect pour Madrid, qui a eu beaucoup de classe, Rodri les a informés que sa décision était de rejoindre le Barça. » Cette déclaration ferme effectivement la porte à un transfert vers la capitale espagnole, laissant à Deco et à la direction de Barcelone la tâche de satisfaire aux exigences financières de City afin de ne pas laisser échapper l’opération et permettre à des rivaux de revenir dans la course.
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Stratégie financière et place dans l’effectif
Barcelone estime qu’un package total pouvant atteindre 60 millions d’euros est juste pour un joueur à qui il ne reste que 11 mois de contrat. Le club travaille sur une stratégie pour convaincre Manchester City qu’un accord rapide serait bénéfique pour tout le monde. L’urgence de recruter un nouveau patron du milieu de terrain s’est accrue en raison des problèmes physiques persistants autour de Frenkie de Jong, qui pourrait avoir besoin d’une opération pour une blessure tenace.
Pour absorber le lourd poids financier du transfert et le salaire du joueur, Barcelone a dégagé une marge importante dans sa masse salariale. Les départs de gros salaires ont offert la flexibilité nécessaire pour tenter un recrutement phare. Désormais, tous les regards se tournent vers les négociations entre les deux clubs, alors que Barcelone tente de combler l’écart entre sa limite de 50 millions d’euros et l’exigence de 65 millions d’euros de Manchester City afin de faire revenir au bercail le vainqueur de la Coupe du monde.
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