S’adressant aux médias après le coup de sifflet final, Mourinho a reconnu que Vinicius était actuellement en manque de forme, tout en soulignant les efforts défensifs incessants du joueur. Le technicien portugais a insisté sur le fait que l’ailier souffrait simplement de fatigue en fin de match.

« Il n’est pas à son meilleur niveau, et il le sait », a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse d’après-match. « Mais il travaille dur pour être le Vinicius qui fait basculer les matches. Sans être à son meilleur niveau, il travaille plus dur que jamais.

« Dans les moments où il n’a pas été capable de redescendre pour défendre, c’était à cause de la fatigue. Je dois énormément valoriser cela. J’ai beaucoup de respect pour ce Vinicius. Le moment viendra où il fera basculer des matches, et nous fera gagner des matches. »

Mourinho a maintenu sa confiance dans la capacité de l’attaquant à renverser la situation, pointant les difficultés tactiques posées par le système à pistons de l’Inter.

« S’il travaille, il aura toujours mon soutien », a-t-il ajouté. « Il a énormément travaillé pour l’équipe. Jouer contre une équipe qui évolue avec trois défenseurs, avec des pistons, c’est très dur pour les ailiers.

« Évidemment, sur les un-contre-un qu’il a eus sur l’aile gauche, avec un Vini à son meilleur niveau, il tuerait le match. C’est ce qu’on attend de lui. Mais il a tout donné. »



