AFP
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« Pas à son meilleur niveau » : Jose Mourinho défend Vinicius Junior après que la star du Real Madrid a été sifflée par le public du Bernabeu lors de la victoire contre l'Inter
Le Real Madrid devance l’Inter sur fond de frustration des supporters
Kylian Mbappé et Federico Valverde ont marqué alors que le Real Madrid s’est imposé 2-1 contre l’Inter pour lancer sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré ces trois points pris mardi, l’ambiance au Bernabéu s’est détériorée en fin de match lorsque Vinicius Junior a été remplacé. Le Brésilien a quitté la pelouse à la 87e minute sous une bronca du public madrilène, les supporters ayant fait part de leur mécontentement après les difficultés de l’attaquant à se montrer tranchant face à une solide défense italienne.
- Getty Images Sport
Mourinho soutient son ailier en difficulté
S’adressant aux médias après le coup de sifflet final, Mourinho a reconnu que Vinicius était actuellement en manque de forme, tout en soulignant les efforts défensifs incessants du joueur. Le technicien portugais a insisté sur le fait que l’ailier souffrait simplement de fatigue en fin de match.
« Il n’est pas à son meilleur niveau, et il le sait », a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse d’après-match. « Mais il travaille dur pour être le Vinicius qui fait basculer les matches. Sans être à son meilleur niveau, il travaille plus dur que jamais.
« Dans les moments où il n’a pas été capable de redescendre pour défendre, c’était à cause de la fatigue. Je dois énormément valoriser cela. J’ai beaucoup de respect pour ce Vinicius. Le moment viendra où il fera basculer des matches, et nous fera gagner des matches. »
Mourinho a maintenu sa confiance dans la capacité de l’attaquant à renverser la situation, pointant les difficultés tactiques posées par le système à pistons de l’Inter.
« S’il travaille, il aura toujours mon soutien », a-t-il ajouté. « Il a énormément travaillé pour l’équipe. Jouer contre une équipe qui évolue avec trois défenseurs, avec des pistons, c’est très dur pour les ailiers.
« Évidemment, sur les un-contre-un qu’il a eus sur l’aile gauche, avec un Vini à son meilleur niveau, il tuerait le match. C’est ce qu’on attend de lui. Mais il a tout donné. »
Crise dans la capitale espagnole
Ce dernier incident ne fait qu’aggraver une période compliquée pour l’international brésilien. Après avoir traversé un exercice 2025-2026 difficile, marqué par de fréquentes critiques de la part du public madrilène, Vinicius a engagé son avenir à long terme avec le club cet été. Cependant, son début de nouvelle saison a été lent au regard de ses propres standards très élevés, avec seulement un but et deux passes décisives en cinq apparitions.
Le match contre l’Inter a également mis en lumière des problèmes structurels pour l’équipe de Mourinho. Amoindri par les suspensions de Bernardo Silva, Arda Guler et Eduardo Camavinga, l’entraîneur madrilène a été contraint d’aligner Trent Alexander-Arnold hors de position, au milieu de terrain. Mourinho a salué les efforts de l’Anglais en déclarant : « C’est difficile pour Trent. J’apprécie les efforts qu’il a faits, mais avec ses caractéristiques, les exigences spécifiques pour jouer latéral ou milieu axial, c’est complètement différent physiquement.
« Il a perdu quelques ballons, parce que ce n’est pas la même chose de jouer avec tout le terrain devant soi, et de jouer avec la moitié du terrain derrière soi. Il a joué là quelques fois avec Liverpool et avec la sélection nationale, mais c’est complètement différent. Il n’avait rien de plus à donner. »
- Alterphotos
Retrouver la confiance du Bernabéu
Vinicius fait face à une tâche ardue pour regagner le soutien exigeant du public du Real Madrid alors que les hommes de Mourinho retrouvent le championnat. Le Real Madrid doit accueillir le Rayo Vallecano pour un derby madrilène en Liga samedi, offrant au Brésilien une occasion immédiate de faire taire ses détracteurs à domicile.
Les échéances européennes passeront ensuite au second plan pendant la prochaine trêve internationale. À leur retour, Madrid se rendra dans la capitale italienne pour affronter le géant de Serie A, la Roma. Après avoir tout juste pris le dessus sur son ancien club, l’Inter, cette rencontre verra Mourinho retrouver un autre de ses anciens clubs alors que le Real Madrid cherchera à capitaliser sur sa victoire inaugurale.
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