Getty
Traduit par
« Partout où Cristiano Ronaldo passe, il laisse une empreinte » : la bulle de la Ligue professionnelle saoudienne risquerait-elle d’éclater sans CR7 ? Paul-Jose M’Poku dévoile la « stratégie » en vigueur au Moyen-Orient
Ronaldo, véritable pionnier de la mode, s'est envolé pour le Moyen-Orient après avoir quitté Manchester United.
Après la résiliation surprise de son contrat par Manchester United en novembre 2022, suite à un retour de rêve à Old Trafford rapidement tourné au cauchemar, Ronaldo a une nouvelle fois joué les pionniers en s’envolant vers Al-Nassr.
À Riyad, il a signé le contrat le plus lucratif du football mondial, une décision surprenante qui l’a poussé à quitter sa zone de confort européenne.
Malgré des campagnes ponctuées par le Soulier d’or, les grands titres se sont avérés insaisissables, le seul succès étant la Coupe des clubs champions arabes. Mais la quête de trophées se poursuit résolument vers l’objectif 2026.
- Getty
À 41 ans, Ronaldo chasse la barre des 1 000 buts en carrière.
Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo est toujours sous contrat pour au moins une saison supplémentaire. Lors de son passage à vide en février, plusieurs interrogations avaient émergé au sujet de son avenir, et diverses destinations avaient été évoquées pour la légende portugaise. De retour sur les terrains, il poursuit sa quête des 1 000 buts en carrière.
Si la situation semble aujourd’hui apaisée, le moment viendra où le quintuple Ballon d’Or relèvera un nouveau défi ou décidera de raccrocher les crampons. Reste à savoir comment la Saudi Pro League, qui a investi des sommes colossales lors de plusieurs mercatos, s’adaptera à l’après-Ronaldo.
Que deviendrait la Saudi Pro League sans Cristiano Ronaldo, considéré comme le plus grand joueur portugais de l’histoire ?
Interrogé sur le sujet, M’Poku, qui a joué à Abu Dhabi et en Arabie saoudite, a confié à GOAL : « Ils ne se sont pas encore imposés, mais ils sont en train de s’imposer et adoptent désormais une nouvelle stratégie en recrutant de jeunes joueurs. Ils privilégient davantage le long terme plutôt que le court terme.
« Ils sont malins et s’entourent des meilleurs experts du football de club pour professionnaliser la ligue. Cependant, le travail est loin d’être achevé, surtout dans les divisions inférieures, car le pays est vaste ; cela prendra donc du temps.
« Je ne crois pas que le départ de Ronaldo provoquera un effondrement, mais son arrivée dans un club crée toujours un impact. Ce n’est donc pas spécifique à l’Arabie saoudite.
Quand il était à la Juventus, le club était performant ; depuis son départ… Maintenant, il a racheté Almería, et cela crée un impact. Où qu’il aille, Ronaldo fait toujours la différence sur le terrain et en dehors. Il y aura donc des répercussions, mais je ne pense pas que ce soit colossal. »
- Baller League UK
Ronaldo restera-t-il en Arabie saoudite avec sa fiancée Georgina ?
Ronaldo semblait s’être parfaitement intégré aux côtés de ses enfants et de sa future épouse Georgina Rodriguez, avant de critiquer la répartition des fonds entre les clubs contrôlés par le PIF au sein de la Ligue professionnelle saoudienne.
La capacité d’Al-Nassr à prendre huit points d’avance en tête du championnat a toutefois quelque peu amélioré l’humeur de la star, et M’Poku – lui-même en lice pour un titre à la Copper Box Arena de Londres – fait partie de ceux qui estiment que CR7 restera sur place pour l’instant.
La troisième saison de Baller League est à suivre en direct sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.