Interrogé sur le sujet, M’Poku, qui a joué à Abu Dhabi et en Arabie saoudite, a confié à GOAL : « Ils ne se sont pas encore imposés, mais ils sont en train de s’imposer et adoptent désormais une nouvelle stratégie en recrutant de jeunes joueurs. Ils privilégient davantage le long terme plutôt que le court terme.

« Ils sont malins et s’entourent des meilleurs experts du football de club pour professionnaliser la ligue. Cependant, le travail est loin d’être achevé, surtout dans les divisions inférieures, car le pays est vaste ; cela prendra donc du temps.

« Je ne crois pas que le départ de Ronaldo provoquera un effondrement, mais son arrivée dans un club crée toujours un impact. Ce n’est donc pas spécifique à l’Arabie saoudite.

Quand il était à la Juventus, le club était performant ; depuis son départ… Maintenant, il a racheté Almería, et cela crée un impact. Où qu’il aille, Ronaldo fait toujours la différence sur le terrain et en dehors. Il y aura donc des répercussions, mais je ne pense pas que ce soit colossal. »