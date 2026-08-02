L’UEFA a été la critique la plus virulente de la proposition de cession commerciale, menaçant auparavant de boycotter totalement les compétitions de la FIFA si le projet restait d’actualité. Désormais, l’instance dirigeante européenne « accélère » ses efforts pour s’assurer qu’Infantino n’effectue pas un nouveau mandat, selon Sky News. Le rapport suggère qu’il ne s’agit plus de savoir si Infantino sera contesté, mais quand. La vice-présidente de l’UEFA, Laura McAllister, a confirmé ce changement d’état d’esprit, affirmant que « la confiance envers le président de la FIFA a été fortement ébranlée ». En outre, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a demandé aux fédérations nationales de retirer leurs précédentes lettres de soutien à la réélection d’Infantino, selon talkSPORT.

L’instance européenne a publié samedi un communiqué officiel au vitriol après l’effondrement du projet, indiquant clairement qu’elle avait perdu toute confiance dans la direction actuelle. Le communiqué déclarait : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec des manœuvres secrètes menées à marche forcée, concoctées par des individus sans visage et d’un bénéfice douteux pour le football. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes.

« Il est normal que, dans les jours et les semaines à venir, l’UEFA travaille avec ses associations et en étroite coopération avec les autres confédérations pour réfléchir à la manière dont cela s’est produit et élaborer un plan afin de s’assurer que cela ne puisse pas se reproduire.

« Cet examen devra être approfondi et fondamental. Aucune option ne doit être écartée. L’actuelle direction de la FIFA a perdu non seulement la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football. »