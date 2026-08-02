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Partie terminée pour Gianni Infantino ? L’UEFA « accélère » ses plans pour renverser le président de la FIFA après le revirement sur le projet de cession de la Coupe du monde
La révolution commerciale avortée d’Infantino
Le président de la FIFA s’est retrouvé dans une position vulnérable après l’effondrement spectaculaire de sa proposition de créer une filiale commerciale de 20 milliards de dollars, connue sous le nom de FIFA Forward Enterprise. Le projet visait à céder une participation de 20 % dans les actifs les plus lucratifs de la fédération à des investisseurs privés, un rapport d’ESPN ayant identifié une société d’investissement new-yorkaise fondée par Joshua Kushner comme investisseur de référence potentiel. Cependant, le plan a déclenché une rébellion immédiate et féroce de la part des principaux décideurs du sport, ne laissant à Infantino d’autre choix que de battre en retraite.
Dans un communiqué confirmant l’abandon du projet, Infantino a admis que le programme était devenu trop toxique pour être poursuivi. « Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions d’une nature qui, quel que soit le niveau de soutien, ne sont plus dans l’intérêt de l’objectif fixé au départ. Notre but a toujours été, et sera toujours, d’unir et d’améliorer. En conséquence, cette proposition n’ira pas plus loin », a déclaré Infantino.
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L’UEFA mène la charge pour le changement
L’UEFA a été la critique la plus virulente de la proposition de cession commerciale, menaçant auparavant de boycotter totalement les compétitions de la FIFA si le projet restait d’actualité. Désormais, l’instance dirigeante européenne « accélère » ses efforts pour s’assurer qu’Infantino n’effectue pas un nouveau mandat, selon Sky News. Le rapport suggère qu’il ne s’agit plus de savoir si Infantino sera contesté, mais quand. La vice-présidente de l’UEFA, Laura McAllister, a confirmé ce changement d’état d’esprit, affirmant que « la confiance envers le président de la FIFA a été fortement ébranlée ». En outre, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a demandé aux fédérations nationales de retirer leurs précédentes lettres de soutien à la réélection d’Infantino, selon talkSPORT.
L’instance européenne a publié samedi un communiqué officiel au vitriol après l’effondrement du projet, indiquant clairement qu’elle avait perdu toute confiance dans la direction actuelle. Le communiqué déclarait : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec des manœuvres secrètes menées à marche forcée, concoctées par des individus sans visage et d’un bénéfice douteux pour le football. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes.
« Il est normal que, dans les jours et les semaines à venir, l’UEFA travaille avec ses associations et en étroite coopération avec les autres confédérations pour réfléchir à la manière dont cela s’est produit et élaborer un plan afin de s’assurer que cela ne puisse pas se reproduire.
« Cet examen devra être approfondi et fondamental. Aucune option ne doit être écartée. L’actuelle direction de la FIFA a perdu non seulement la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football. »
Des prétendants potentiels et une révolte interne
Alors que la recherche d’un successeur commence, plusieurs noms de premier plan ont été associés à une candidature à la présidence. Si le dirigeant de la CONCACAF Victor Montagliani est considéré comme un candidat potentiel, le président du PSG et président de l’Association européenne des clubs Nasser Al-Khelaifi aurait rejeté les appels de l’UEFA à se lancer dans la course, malgré sa ferme opposition aux récentes manœuvres financières d’Infantino. L’entourage d’Al-Khelaifi a insisté sur le fait qu’il n’a aucune ambition pour ce poste et qu’il entend continuer à soutenir les institutions depuis ses fonctions actuelles.
La pression monte aussi au sein même du siège de la FIFA. La proposition controversée a conduit aux démissions de haut niveau du conseiller principal Carlos Cordeiro et du directeur des opérations Kevin Lamour. Dans un désaveu cinglant du style de gestion du président, Lamour a décrit cette initiative comme « un projet d’une seule personne ».
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Le chemin vers un vote de défiance
L’UEFA explore désormais plusieurs pistes pour pousser Infantino vers la sortie avant la prochaine élection prévue en 2027. Si une démission volontaire serait l’issue la plus simple, l’instance dirigeante étudie la possibilité de convoquer un Congrès extraordinaire de la FIFA. Cela nécessiterait le soutien de 43 des 211 associations membres pour déclencher un vote formel de défiance.
La bataille pour le contrôle du football mondial entre dans sa phase la plus intense. Le communiqué de l’UEFA s’achevait sur un avertissement sans équivoque : cette victoire contre le plan d’investissement ne constituait qu’un début. « C’est une victoire pour l’ensemble du football. Mais cela ne doit pas être la fin de l’histoire. La proposition a disparu. La tâche de reconstruire la confiance dans la FIFA ne fait que commencer. » Alors que les relations entre Zurich et Nyon sont au plus bas, les prochains mois détermineront si Infantino peut survivre au défi le plus important de ses dix années de règne.
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