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« Parmi les quatre ou cinq meilleurs attaquants du monde » : Alexander Isak devrait justifier son transfert de 125 millions de livres sterling à Liverpool, selon Michael Owen qui vante les mérites de ce talent « prometteur »
Liverpool a dépensé une somme record au Royaume-Uni pour recruter Isak
Liverpool s'est lancé à la conquête d'Isak après avoir vu un rival de Premier League franchir la barre des 20 buts lors de deux saisons consécutives dans l'élite anglaise. Newcastle était naturellement réticent à se séparer d'un atout de premier plan, et c'est au prix d'un transfert record que l'accord a finalement pu être conclu.
Arne Slot était considéré comme ayant acquis une autre pièce importante du puzzle menant à la conquête de trophées sur la Merseyside, Liverpool ayant dépensé sans compter pour reconquérir le titre de Premier League. Les Reds ont vu peu de retour sur cet investissement au cours d'une saison 2025-2026 difficile.
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Combien de buts Isak a-t-il marqués pour Liverpool ?
Isak n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises – dont seulement deux buts en championnat – avant de se fracturer la jambe et de se blesser à la cheville lors d'un match contre Tottenham le 20 décembre. Il a manqué 21 rencontres toutes compétitions confondues depuis lors.
Liverpool est resté dans la course au top 4, tout en atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions et de la FA Cup, sans pouvoir compter sur Isak. Il est sur le point de retrouver la forme à un moment crucial de la saison.
Reste à voir quel impact il pourra avoir lors des derniers matchs de Liverpool cette saison, mais on s'attend à ce qu'il apporte une contribution décisive à long terme. L'ancien attaquant des Reds, Owen, reste un grand admirateur du Suédois de 26 ans.
Pourquoi Owen mise sur Isak pour qu'il fasse ses preuves à Liverpool
Interrogé par GOAL pour savoir si Isak serait à la hauteur de son transfert et s’il subissait désormais davantage de pression pour faire ses preuves, étant donné que sa première saison à Anfield a été pour ainsi dire un échec, Owen – s’exprimant via CasinoScores, un service spécialisé dans les statistiques en temps réel et les émissions de jeux de casino en direct – a déclaré : « La pression est toujours là pour les joueurs, point barre, qu’on ait été acheté pour cette somme ou non.
« C'est un joueur d'élite. Il commençait d'ailleurs à très bien jouer. Il a été évacué du terrain après avoir marqué un but contre Tottenham, et c'était un très beau but. En ce qui le concerne personnellement, on peut parler de Liverpool, de ses dépenses et de ce qui est bien ou mal, mais c'est une autre question, un autre sujet. En tant que joueur, Isak fait sans aucun doute partie de l'élite.
« Certains des buts qu’il a marqués, certaines des performances qu’il a livrées pour Newcastle étaient tout simplement… il a de la grâce, il a du talent, il a du toucher de balle, il est assez rapide, c’est un excellent finisseur. C’est un joueur passionnant, vraiment incroyable, passionnant de le voir revenir dans le giron. Bien sûr que oui.
« Le bien-fondé ou non d’acheter autant de joueurs et de dépenser autant d’argent pour un même poste, c’est un autre sujet. Mais son retour, c’est l’un des quatre ou cinq meilleurs attaquants au monde. Je n’ai aucun doute là-dessus. Donc, oui, ce serait un énorme coup de pouce de l’avoir de retour. »
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Calendrier des matchs de Liverpool pour la saison 2025-2026 : quarts de finale de la FA Cup et de la Ligue des champions
Aucune date définitive n'a encore été fixée pour le retour d'Isak sur les terrains. Liverpool se montre naturellement prudent, ne souhaitant pas précipiter le retour d'un joueur coûteux avant l'heure et courir le risque de le voir subir un nouveau revers.
On s'attend toutefois à ce qu'il joue un rôle important jusqu'à la fin de la saison, alors que des titres prestigieux sont encore en jeu. L'équipe de Slot reprendra la compétition après la prochaine trêve internationale en affrontant Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, le 4 avril.
Les Reds se rendront ensuite en France pour le match aller de ce qui s'annonce comme un affrontement épique en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre européen. Il reste sept matchs au calendrier de la Premier League, dont un derby contre Everton et des rencontres avec Manchester United et Chelsea.