Interrogé par GOAL pour savoir si Isak serait à la hauteur de son transfert et s’il subissait désormais davantage de pression pour faire ses preuves, étant donné que sa première saison à Anfield a été pour ainsi dire un échec, Owen – s’exprimant via CasinoScores, un service spécialisé dans les statistiques en temps réel et les émissions de jeux de casino en direct – a déclaré : « La pression est toujours là pour les joueurs, point barre, qu’on ait été acheté pour cette somme ou non.

« C'est un joueur d'élite. Il commençait d'ailleurs à très bien jouer. Il a été évacué du terrain après avoir marqué un but contre Tottenham, et c'était un très beau but. En ce qui le concerne personnellement, on peut parler de Liverpool, de ses dépenses et de ce qui est bien ou mal, mais c'est une autre question, un autre sujet. En tant que joueur, Isak fait sans aucun doute partie de l'élite.

« Certains des buts qu’il a marqués, certaines des performances qu’il a livrées pour Newcastle étaient tout simplement… il a de la grâce, il a du talent, il a du toucher de balle, il est assez rapide, c’est un excellent finisseur. C’est un joueur passionnant, vraiment incroyable, passionnant de le voir revenir dans le giron. Bien sûr que oui.

« Le bien-fondé ou non d’acheter autant de joueurs et de dépenser autant d’argent pour un même poste, c’est un autre sujet. Mais son retour, c’est l’un des quatre ou cinq meilleurs attaquants au monde. Je n’ai aucun doute là-dessus. Donc, oui, ce serait un énorme coup de pouce de l’avoir de retour. »