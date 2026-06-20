Simone Lontani a rejoint le club rossonero en 2022 en provenance de Cesena, grâce à des performances convaincantes au sein du centre de formation de l'équipe romagnole, qui ont suscité l'intérêt des recruteurs du Milan.

Lors de l’exercice 2023-2024, il a inscrit 13 buts en 20 matchs dans le championnat U17.

L’année suivante, son total de buts chez les U17 rossoneri passe à 15, dont une réalisation en demi-finale du championnat U17 contre la Juventus.

La saison passée, victime d’une blessure, il a manqué plusieurs rencontres mais a tout de même brillé en Primavera avec 10 buts et 3 passes décisives en 21 matchs. L’attaquant a également fait ses débuts en Serie D avec Milan Futuro.





Sa signature avec Parme est attendue la semaine prochaine : Lontani repartira du Ducato.