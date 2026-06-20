Le MilanAC s’apprête à perdre l’un des joyaux de sa formation : Simone Lontani, né en 2008. L’attaquant, qui a brillé la saison dernière au sein de l’équipe Primavera entraînée par Giovanni Renna, est sur le point de s’engager avec Parme. Ce départ, acté, est rendu possible par l’expiration de son contrat avec le club de la Via Aldo Rossi le 30 juin prochain.
Traduit par
Parme : voici quand le jeune talent Lontani va signer ; il arrive libre en provenance du Milan
L’accord est conclu.
Simone Lontani a rejoint le club rossonero en 2022 en provenance de Cesena, grâce à des performances convaincantes au sein du centre de formation de l'équipe romagnole, qui ont suscité l'intérêt des recruteurs du Milan.
Lors de l’exercice 2023-2024, il a inscrit 13 buts en 20 matchs dans le championnat U17.
L’année suivante, son total de buts chez les U17 rossoneri passe à 15, dont une réalisation en demi-finale du championnat U17 contre la Juventus.
La saison passée, victime d’une blessure, il a manqué plusieurs rencontres mais a tout de même brillé en Primavera avec 10 buts et 3 passes décisives en 21 matchs. L’attaquant a également fait ses débuts en Serie D avec Milan Futuro.
Sa signature avec Parme est attendue la semaine prochaine : Lontani repartira du Ducato.