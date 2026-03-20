Parme, Lautaro Valenti et l'enlèvement : « Ils m'ont mis un pistolet sur le genou. J'avais peur de ne plus jamais pouvoir jouer »

« Pellegrino sait que nous le soutenons, alors il fait ce qu'il faut pour aider l'équipe. Oui, il lui manque peut-être un ou deux buts, mais il y a aussi les autres pour l’aider à y parvenir. Mais s’il reste fort, il fera ce qu’il veut. Bernabè ? Il esttrop fort. Sur le plan footballistique, il est trop fort. À mon avis, dribbler, c’est comme parler pour lui, c’est trop simple. Donc s’il continue sur sa lancée, il fera de grandes choses. »





À propos de Leoni, son ancien coéquipier, désormais à Liverpool, il a ajouté : « On se parle souvent, je prends assez de ses nouvelles pour savoir comment ça va en général, comment se passe la rééducation. Je lui ai dit qu’il devait regarder vers l’avenir et ne pas penser à sa jambe, qu’il devait penser à se rétablir le plus vite possible. Ensuite, quand il reviendra sur le terrain, il ne doit pas penser à son genou, car s’il pense à son genou, c’est un peu difficile de gérer le jeu. Il doit juste penser à ce qui se passe devant lui. »