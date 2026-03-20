Lautaro Valenti était l'invité du podcast Talk Player. Parmi les nombreux sujets abordés lors de l'interview, le joueur de Parme a évoqué ses débuts, son enlèvement avec sa compagne et son agent, et a également parlé de certains joueurs et entraîneurs avec lesquels il a partagé une partie de sa carrière récente. Voici ses propos.
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Parme, Lautaro Valenti et l'enlèvement : « Ils m'ont mis un pistolet sur le genou. J'avais peur de ne plus jamais pouvoir jouer »
L'ENLÈVEMENT
Alors qu'il n'avait encore que 20 ans et qu'il se trouvait en Argentine, Valenti a vécu des moments de terreur lorsqu'il a été enlevé par des bandits, en compagnie de sa petite amie et de son agent. Voici ses souvenirs : « La seule crainte que j'avais concernait le pistolet pointé sur mon genou et le fait de ne plus pouvoir rejouer au football. Ils voulaient de l'argent, mon agent était là aussi, il n'y avait pas de problème. Je n'étais pas agité. Est-ce que j'ai eu peur de mourir ? Non, mais de ne plus jouer au football, oui. Est-ce que cet enlèvement m'a donné plus de force ? Non, je n'y ai jamais pensé, le passé est le passé. »
PARME
« Ce qui rend Parme si spéciale, c'est l'amour de tous les habitants et de tous ceux qui passent par ici. Je suis ici depuis de nombreuses années et je ressens la chaleur de tant de gens. Pourquoi Parme ? Je voulais jouer en Europe, Parme était le premier club à vouloir m'engager et je leur ai donné ma parole. Au début, ça a été un peu difficile à cause de toutes ces blessures ; alors qu'en Argentine, je n'en avais jamais eu, elles ont toutes commencé ici. C'était un peu difficile au début, mais si on a la tête bien en place, on s'en remet. »
CHIVU ET CUESTA
« Est-ce que je m'attendais à ce que Chivu entraîne une grande équipe ? Oui, je savais déjà qu'il pouvait être très bon.Cuesta vient d'un très grand club anglais, donc je pense qu'il nous a apporté beaucoup d'ambition et de sa force ; c'est un plaisir de travailler avec lui. »
COÉQUIPIERS
« Pellegrino sait que nous le soutenons, alors il fait ce qu'il faut pour aider l'équipe. Oui, il lui manque peut-être un ou deux buts, mais il y a aussi les autres pour l’aider à y parvenir. Mais s’il reste fort, il fera ce qu’il veut. Bernabè ? Il esttrop fort. Sur le plan footballistique, il est trop fort. À mon avis, dribbler, c’est comme parler pour lui, c’est trop simple. Donc s’il continue sur sa lancée, il fera de grandes choses. »
À propos de Leoni, son ancien coéquipier, désormais à Liverpool, il a ajouté : « On se parle souvent, je prends assez de ses nouvelles pour savoir comment ça va en général, comment se passe la rééducation. Je lui ai dit qu’il devait regarder vers l’avenir et ne pas penser à sa jambe, qu’il devait penser à se rétablir le plus vite possible. Ensuite, quand il reviendra sur le terrain, il ne doit pas penser à son genou, car s’il pense à son genou, c’est un peu difficile de gérer le jeu. Il doit juste penser à ce qui se passe devant lui. »