Le match Turin-Parme était le deuxième d'affilée où Benjamin Cremaschi, milieu de terrain américain né en 2005 évoluant au sein du club émilien, était titulaire, mais cela n'a pas duré longtemps : l'entraîneur Carlos Cuesta a en effet dû procéder à son premier remplacement en faisant entrer Britschgi à la 11e minute de jeu.
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Parme : Cremaschi se blesse après quelques minutes contre Turin et quitte le terrain en larmes : que s'est-il passé ?
LES CONDITIONS
Quelques minutes plus tôt, Cremaschi était resté au sol, souffrant au genou, attirant l'attention du banc après avoir sauté pour récupérer un ballon en hauteur. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il s'agissait d'un problème grave, à tel point que l'ancien joueur d'Inter Miami, qui avait pourtant tenté de jouer pendant quelques minutes malgré la douleur, s'est mis à pleurer en se couvrant le visage d'abord avec ses mains, puis avec son maillot, sentant manifestement qu'il allait devoir faire face à une interruption de jeu d'une durée non négligeable.
LE PREMIER DIAGNOSTIC
Comme le rapporte DAZN, le premier diagnostic communiqué par Parme fait état d'une entorse au genou gauche. Des examens approfondis seront bien sûr effectués dans les prochaines heures afin de déterminer la gravité de la blessure.
LA SAISON DE CREMASCHI
Arrivé en Italie après l'annonce officielle du transfert en raison de la Coupe du monde des moins de 20 ans, Cremaschi a eu du mal à s'imposer jusqu'aux tout derniers jours : il n'a disputé que 7 matches de Serie A (8 si l'on compte les quelques minutes jouées à Turin) et 1 match de Coupe d'Italie, pour un total de 214 minutes.