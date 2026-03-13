Parme : Cremaschi se blesse après quelques minutes contre Turin et quitte le terrain en larmes : que s'est-il passé ?

Quelques minutes plus tôt, Cremaschi était resté au sol, souffrant au genou, attirant l'attention du banc après avoir sauté pour récupérer un ballon en hauteur. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il s'agissait d'un problème grave, à tel point que l'ancien joueur d'Inter Miami, qui avait pourtant tenté de jouer pendant quelques minutes malgré la douleur, s'est mis à pleurer en se couvrant le visage d'abord avec ses mains, puis avec son maillot, sentant manifestement qu'il allait devoir faire face à une interruption de jeu d'une durée non négligeable.