À propos de ses choix pour le staff technique et de l'écartement de certains noms, Mourinho a déclaré : « Rejoindre un nouveau club est toujours difficile. J'essaie de procéder au minimum de changements possible et de m'entourer de personnes qui m'aident à instaurer une mentalité et une méthode de travail précises. J'essaie d'attirer des gens en qui j'ai une grande confiance. Nous avons sept analystes, et je n'en ai fait venir qu'un seul, et j'en suis très heureux. »
Il a précisé : « En ce qui concerne les sciences du sport, les données, la gestion de l'effort et la personnalisation individuelle, je n'ai fait appel qu'à une seule personne. Les gens qui étaient déjà là ont également progressé et se sont adaptés à notre manière de travailler. »
Au sujet de Sami, il a dit : « Dans chaque club, je préfère avoir quelqu'un issu de l'organisation. Lors de mon premier passage, c'était Aitor, l'actuel champion du monde. J'ai pensé à des joueurs du Real Madrid de mon époque qui possèdent les qualités que j'aime. »
Il a poursuivi : « Xabi est un entraîneur de très haut niveau, Álvaro est un entraîneur de très haut niveau, Modric joue encore, et Granero est un homme d'affaires. J'ai restreint les options à deux ou trois noms. »
Il a ajouté : « Lors de ma première discussion avec lui, je voulais comprendre les choses. Il m'a dit : "Si je dois partir demain, je partirai demain." Il comprend la mentalité, il entretient une bonne relation avec les joueurs, et il progresse beaucoup sur le terrain. »
Concernant les autres noms, il a dit : « Quant aux autres personnes qui étaient avec moi à Benfica, ce sont des gens en qui j'ai confiance. L'un se concentre davantage sur l'organisation offensive, l'autre sur les coups de pied arrêtés. »
Mourinho a conclu : « Lopes et Nuno m'ont déçu. Je ne connais pas Lopes personnellement et je ne sais pas comment il travaille. Peut-être ai-je fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'était une partie essentielle de l'équipe, et je voulais quelqu'un qui travaille avec moi désormais. »
Il a ajouté : « La situation n'était pas la même qu'il y a dix ans. L'équipe est composée de 11 joueurs, et c'est pour cela que j'ai décidé de procéder à un changement. Je pensais que Pintus et Silva pourraient parfaitement convenir. Ils ont des compétences différentes, des domaines d'expertise différents et des méthodes différentes. Et je suis très heureux de notre manière de travailler. Nous avons un bon staff et de bons joueurs, et si cela ne fonctionne pas, c'est l'entraîneur le mauvais. »