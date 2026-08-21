Au sujet de la pression entourant son arrivée au Real Madrid, Mourinho a déclaré : « Je n'appelle pas cela de la pression, mais de l'enthousiasme. C'est un sentiment positif, et le jour où je ne ressentirai plus cet enthousiasme, c'est qu'il y aura quelque chose qui ne va pas. »

Et d'ajouter : « Je ne ressens pas de pression lors des premiers matchs ou des matchs de football en général. J'ai une grande confiance dans le travail que nous avons accompli, ainsi que dans l'ambition des joueurs, leur mentalité et la passion qu'ils me montrent. C'est un match difficile, mais demain, quand nous voyagerons, nous le ferons avec la certitude que nous reviendrons avec les trois points. »

À propos des déclarations de Diomande, dans lesquelles il a affirmé qu'il était prêt à mourir pour Mourinho, l'entraîneur portugais a répondu : « Sans prendre ses mots au pied de la lettre, c'est une expression qui me plaît. J'aurais préféré qu'il dise qu'il était prêt à mourir pour l'équipe, pour le Real Madrid, mais je comprends ce qu'il veut dire lorsqu'il cite mon nom. »

Il a précisé : « Les paroles sont faciles, mais les actes le sont moins. Les actes de Diomande ne diffèrent pas de ce que je vois chez tout le monde. Je les vois impliqués et animés par l'envie de bien faire. L'équipe grandit et elle est soudée. Nous ne sommes pas une équipe parfaite, et aucune équipe ne l'est. Je ne pense pas que j'éviterai les problèmes, ils viendront inévitablement, mais au fond, l'équipe est solide. Le message de Diomande s'adresse à tout le monde. »

Mourinho a évoqué la relation entre Tchouaméni et Federico Valverde, en déclarant : « Je suis arrivé avec beaucoup d'informations. Je suis ici depuis trois ans, j'ai mes connaissances, et vous, dans la presse, vous avez aussi les vôtres. J'ai eu connaissance de beaucoup de choses, et pas seulement de l'affaire Tchouaméni et Federico. J'ai décidé de repartir de zéro, et d'une position privilégiée, bien sûr. »

Il a poursuivi : « Je n'avais pas besoin de parler avec Tchouaméni. J'ai vu que tout était normal. Si vous m'aviez raconté ce qui s'était passé la saison dernière sans que je connaisse le problème, puis que j'avais vu comment ils interagissent aujourd'hui, je n'aurais pas pu imaginer ce qui s'était passé. Il ne s'agit pas de faire la paix, mais d'un état normal, d'amitié et de coopération, comme si de rien n'était. »