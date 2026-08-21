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Karim Malim

Traduit par

« Parler est facile, agir est plus difficile » : Mourinho adresse un message fort aux stars du Real Madrid et met en garde contre la frustration

J. Mourinho
Vinicius Junior
J. Bellingham
Kylian Mbappé
F. Valverde
Aurélien Tchouaméni
Espanyol Barcelone vs Real Madrid
Espanyol Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
Rodri
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France
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De Diomandé, Tchouaméni et Valverde à Vinicius, Mbappé et Bellingham : le Special One dévoile les secrets

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé sur de nombreux dossiers concernant l'équipe, lors de la conférence de presse précédant la confrontation face à l'Espanyol, prévue demain samedi au stade « Stage Front », dans le cadre des rencontres de la deuxième journée du championnat d'Espagne pour la saison 2026-2027.

L'Espanyol dispute le match avec un moral au beau fixe, après avoir entamé son parcours dans la nouvelle saison par une large victoire sur Levante trois buts à zéro, décrochant ainsi ses trois premiers points tout en préservant sa cage inviolée. Le club catalan espère profiter de l'avantage du terrain et du soutien de ses supporters pour poursuivre son bon début de saison.

De son côté, le Real Madrid dispute son premier match officiel à l'extérieur en championnat d'Espagne cette saison, après le report de sa confrontation face à la Real Sociedad lors de la journée inaugurale, dans le cadre d'une mesure exceptionnelle visant à accorder aux clubs les plus touchés par la participation de leurs joueurs à la Coupe du monde 2026 une période supplémentaire de récupération et de préparation.

  • imago-sport-1081483951.jpgAlberto Gardin

    Mourinho salue l'Espanyol et évoque l'état de forme du Real Madrid

    Mourinho a déclaré à propos du match contre l'Espanyol : « C'est une bonne équipe. Les équipes dirigées longtemps par le même entraîneur sont parfaitement préparées, elles disposent de routines et d'une dynamique remarquables. Ils jouent bien et affichent une grande ambition. »

    L'entraîneur du Real Madrid a ajouté : « J'ai beaucoup aimé leur premier match. Ils comptent trois points, ont marqué trois buts sans encaisser, et leur public est heureux. Nous sommes prêts pour ce qui nous attend. »

    À propos de son état d'esprit avant le début de la saison, il a expliqué : « Je vais bien et je suis serein. C'est une nouvelle saison. Il est difficile de préparer l'équipe en groupes différents : certains joueurs ont disputé 36 séances d'entraînement et 6 matches, tandis que d'autres n'ont joué que quelques matches et suivi un nombre limité d'entraînements. »

    Il a poursuivi : « J'ai pu concevoir des entraînements variés pour tout le monde, et je suis très satisfait de la situation actuelle. Si vous me demandez si j'aimerais une semaine supplémentaire, la réponse est oui, mais nous en avons assez des matches amicaux. Nous voulons de vrais matches. »

    Il a précisé : « Les joueurs qui se sont blessés la saison dernière seront absents pour une longue période, et je ne prévois pas leur retour d'ici deux ou trois semaines. Le seul absent pour ce match qui n'était pas avec l'équipe la saison dernière est Endrick. »

    Au sujet de l'état de Tchouaméni, il a affirmé : « Il va bien, mais il a besoin de s'entraîner aujourd'hui, demain et dimanche pour accélérer sa récupération. Il est arrivé dans un état qui ne lui permet pas d'être totalement prêt pour ce match. »

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    Mourinho réagit aux déclarations de Diomandé et à la brouille entre Tchouaméni et Valverde

    Au sujet de la pression entourant son arrivée au Real Madrid, Mourinho a déclaré : « Je n'appelle pas cela de la pression, mais de l'enthousiasme. C'est un sentiment positif, et le jour où je ne ressentirai plus cet enthousiasme, c'est qu'il y aura quelque chose qui ne va pas. »

    Et d'ajouter : « Je ne ressens pas de pression lors des premiers matchs ou des matchs de football en général. J'ai une grande confiance dans le travail que nous avons accompli, ainsi que dans l'ambition des joueurs, leur mentalité et la passion qu'ils me montrent. C'est un match difficile, mais demain, quand nous voyagerons, nous le ferons avec la certitude que nous reviendrons avec les trois points. »

    À propos des déclarations de Diomande, dans lesquelles il a affirmé qu'il était prêt à mourir pour Mourinho, l'entraîneur portugais a répondu : « Sans prendre ses mots au pied de la lettre, c'est une expression qui me plaît. J'aurais préféré qu'il dise qu'il était prêt à mourir pour l'équipe, pour le Real Madrid, mais je comprends ce qu'il veut dire lorsqu'il cite mon nom. »

    Il a précisé : « Les paroles sont faciles, mais les actes le sont moins. Les actes de Diomande ne diffèrent pas de ce que je vois chez tout le monde. Je les vois impliqués et animés par l'envie de bien faire. L'équipe grandit et elle est soudée. Nous ne sommes pas une équipe parfaite, et aucune équipe ne l'est. Je ne pense pas que j'éviterai les problèmes, ils viendront inévitablement, mais au fond, l'équipe est solide. Le message de Diomande s'adresse à tout le monde. »

    Mourinho a évoqué la relation entre Tchouaméni et Federico Valverde, en déclarant : « Je suis arrivé avec beaucoup d'informations. Je suis ici depuis trois ans, j'ai mes connaissances, et vous, dans la presse, vous avez aussi les vôtres. J'ai eu connaissance de beaucoup de choses, et pas seulement de l'affaire Tchouaméni et Federico. J'ai décidé de repartir de zéro, et d'une position privilégiée, bien sûr. »

    Il a poursuivi : « Je n'avais pas besoin de parler avec Tchouaméni. J'ai vu que tout était normal. Si vous m'aviez raconté ce qui s'était passé la saison dernière sans que je connaisse le problème, puis que j'avais vu comment ils interagissent aujourd'hui, je n'aurais pas pu imaginer ce qui s'était passé. Il ne s'agit pas de faire la paix, mais d'un état normal, d'amitié et de coopération, comme si de rien n'était. »

  • imago-sport-1081482536.jpgAlberto Gardin

    Les critères d'une saison réussie et un hommage aux cadres du Real Madrid

    Interrogé sur les critères d'une saison réussie avec le Real Madrid, Mourinho a déclaré : « Il y a de nombreuses façons de voir les choses, mais la seule approche pratique consiste à se concentrer sur les résultats. »

    Il a ajouté : « On peut progresser énormément sur de nombreux plans, élargir la structure, et il y a beaucoup de choses à changer, mais ce sont les résultats qui comptent le plus. Nous avons trois compétitions, en plus d'une compétition plus modeste. Terminer une saison sans titres au Real Madrid, ce n'est pas une saison réussie. »

    Mourinho a révélé qu'il allait offrir une chance à certains joueurs de l'académie avec l'équipe première, en déclarant : « Cistero, Ciria et Rivas seront sur le banc demain. Nous n'avons pas un grand effectif, et ces joueurs ont été absents pendant une longue période. Je préfère travailler avec 22 joueurs au maximum. Ceux-ci occupent les places vacantes et collaborent parfaitement avec nous. »

    Il a ajouté : « Je veux motiver les jeunes joueurs en leur montrant clairement que l'opportunité s'offre à eux. Cette semaine, c'est le tour de ces trois-là, et il y en aura d'autres. Il y a une chose que j'aime faire, qui est appréciée au sein de l'académie, et je pense qu'elle motivera les joueurs. »

    À propos des cadres de l'équipe, Mourinho a déclaré : « Je suis satisfait de tout le monde. Je pense que les cadres commencent aussi à me connaître. Ils ont une capacité d'observation et d'analyse, et me comprennent bien. Je ne parle pas pour me présenter à travers mes mots, mais je veux qu'ils me connaissent à travers leur propre analyse. Les cadres sont en plein processus de leadership, et il y a une unité entre les membres de l'équipe ainsi qu'un profond sentiment d'empathie. »

    Il a poursuivi : « Nous nous réunissons avec le staff technique chaque matin à huit heures. Ceux qui ont assisté à ces réunions nous ont dit qu'ils voyaient une équipe dotée d'un type d'empathie différent. Les cadres n'ont pas encore eu à diriger dans un moment difficile, mais cela viendra, et nous verrons quand cela se produira. Les joueurs m'aident à éviter les problèmes, et l'équipe aide les cadres à profiter d'une période de réflexion et de calme. »

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  • imago-sport-1081483947.jpgAlberto Gardin

    Mourinho met en garde contre la frustration et ne ressent aucune nostalgie du passé

    Le Portugais a évoqué la nécessité pour ses joueurs de gérer la frustration, en déclarant : « Nous ne devons pas transiger sur ce qui n'est pas négociable. L'engagement est essentiel dans chaque match, et nous devons surmonter les moments de frustration, qu'ils soient dus aux résultats ou à une frustration personnelle. Je sais que beaucoup d'entre eux se sentiront frustrés, car ce sera la première fois que je serai contraint de faire des choix, un joueur débutant la rencontre tandis qu'un autre reste sur le banc. »

    Il a précisé : « Ils doivent gérer cela individuellement et collectivement. Je ne peux pas commencer le match avec 15 joueurs, seuls 11 joueurs peuvent jouer. Je m'attends à ce que ce soit difficile, car ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et le jour où l'un d'eux baissera de niveau à cause de la frustration, la décision sera facile à prendre pour moi. »

    À propos des tâches défensives qu'il demande aux attaquants du Real Madrid, Mourinho a déclaré : « Cela varie selon le match et l'adversaire. Il faut défendre à 11 joueurs. Et si l'équipe nous presse dans notre moitié de terrain, nous devons tous défendre. Et si nous jouons dans leur moitié de terrain, nous devons jouer et presser. »

    Il a précisé : « Il existe plus d'une méthode, l'une consiste à presser et l'autre à resserrer les espaces. Certains joueurs devront presser avec intensité, d'autres devront resserrer les espaces. L'idée que certains joueurs défendent tandis que les autres se contentent d'attendre le ballon ne fonctionne pas. La réaction de tout le monde a toujours été excellente, et il n'y a aucun problème. »

    Au sujet de son expérience avec le Real Madrid vécue à distance au cours des dernières années, il a déclaré : « Je ne suis pas du genre à m'attarder sur le passé ou à éprouver de la nostalgie. J'ai quitté le Portugal il y a 20 ans, et je n'y suis retourné que pour quelques mois l'an dernier. »

    Il a ajouté : « Je n'ai pas grand-chose qui me manque, et je ne pense pas à ce que je laisse derrière moi. Chaque titre avec le Real Madrid s'accompagnait d'un appel du président, et je répondais toujours : non, cela ne me concerne pas. Je suis heureux que mon travail ait eu un impact positif, mais les titres appartiennent à Carlo, à Zidane, aux joueurs et aux supporters. Toujours avec joie. »

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho salue la prolongation de contrat de Vinicius

    Au sujet de la prolongation du contrat de Vinicius Junior, Mourinho a déclaré : « Ce n'était pas une surprise. Lorsqu'on me l'a expliqué, ma première question a été : veut-il rester ou non ? On m'a répondu qu'il voulait rester, et j'ai été soulagé. Je ne veux pas spéculer sur son rang ni s'il figure parmi les dix meilleurs joueurs, mais il fait partie des meilleurs, et les meilleurs doivent être ici. »

    Concernant sa compréhension des attentes de Vinicius, Mourinho a précisé : « Je n'en connais pas la raison, peut-être avait-il un problème par le passé, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est sa volonté de gagner ; il sait ce que je veux, sans aucun doute. Je pense qu'il est heureux et satisfait de notre façon de préparer les matches, et il veut gagner depuis le premier jour. Avant sa signature, chaque courte conversation se terminait par cette phrase : nous allons nous améliorer, nous gagnerons de nouveau, nous serons heureux. Cela a toujours été son objectif. »

    Interrogé sur le moment où son empreinte se manifestera pleinement sur l'équipe, il a répondu : « C'est mon équipe désormais, pour le meilleur et pour le pire. Et si l'on parle du concept de l'équipe parfaite, celle-ci n'existe pas. Je pense que nous devons nous améliorer au quotidien. J'aime les équipes qui gardent le même entraîneur pendant deux ou trois ans, car cela permet à l'équipe de progresser grâce à l'accumulation des informations et à la compréhension mutuelle. »

    Il a précisé : « L'équipe a toujours une marge de progression, et il nous reste encore un long chemin à parcourir. La concurrence ne nous attendra pas, et nous avons un match décisif. Lorsque j'ai dit que le meilleur restait à venir, vous pensiez aux joueurs, mais je faisais référence aux matches. Nous avons disputé les matches amicaux avec sérieux, et maintenant que des points sont en jeu, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. »

  • imago-sport-1081483851.jpgAlberto Gardin

    Mourinho évoque le trio Vinicius, Mbappé et Bellingham

    Concernant le fait de disposer d'un onze idéal, Mourinho a déclaré : « Les joueurs savent déjà qui va jouer. Je ne suis pas du genre à cacher les choses, ils le savent, et vos informations vous parviendront peut-être dans deux heures, mais moi je ne les dirai pas. »

    Il a ajouté : « Je n'ai pas de onze de départ idéal, et même si j'en avais un, je n'en voudrais pas. Je veux garder la porte de la compétition ouverte, il y a beaucoup de matchs, et il y aura des matchs tous les trois jours. Ensuite, les joueurs partent en vacances pendant trois semaines, et quand ils reviennent, tu ne sais pas à quel point ils sont prêts. »

    Il a poursuivi : « Nous savons comment nous voulons construire notre défense, la presser et la densifier. Nous savons comment jouer face à des équipes aux systèmes différents, nous construisons la conscience tactique, et si nous parlons de joueurs de très haut niveau comme Trent, Dumfries, Cucurella et Carreras, il est impossible que l'un joue 50 minutes et l'autre 10 minutes. Ce n'est pas possible, parce que nous avons une qualité très élevée. »

    À propos du besoin du Real Madrid d'un nouveau joueur au milieu de terrain, il a dit : « Je ne pense pas que nous souffrions d'un manque. Rodri aurait été une excellente recrue, mais nous avons Tchouaméni, Bernardo et Arda, et avec le temps, il pourra jouer à ces postes. Et nous n'avons aucun problème. »

    Concernant la possibilité d'associer Vinicius, Mbappé et Bellingham, Mourinho a déclaré : « Ce sont des joueurs incroyables, et ils veulent jouer avec des joueurs incroyables. Les grands joueurs sont frustrés quand ils jouent avec des joueurs qui ne sont pas du même niveau. »

    Il a ajouté : « La compatibilité tactique peut être plus difficile. Ancelotti a trouvé le onze idéal de la sélection brésilienne pour Vinicius, Deschamps pour Kylian, et Tuchel pour Jude, mais il est difficile de trouver le onze idéal de Mourinho pour les trois à la fois. Ils doivent pourtant le faire, parce qu'ils croient en leur capacité à livrer une bonne performance. Ce sont des joueurs de très haut niveau, et leurs postes n'entrent pas en conflit. Nous réaliserons une superbe saison avec eux. »

  • imago-sport-1081162662.jpgKirchner-Media

    Mourinho révèle les raisons du changement de son staff technique

    À propos de ses choix pour le staff technique et de l'écartement de certains noms, Mourinho a déclaré : « Rejoindre un nouveau club est toujours difficile. J'essaie de procéder au minimum de changements possible et de m'entourer de personnes qui m'aident à instaurer une mentalité et une méthode de travail précises. J'essaie d'attirer des gens en qui j'ai une grande confiance. Nous avons sept analystes, et je n'en ai fait venir qu'un seul, et j'en suis très heureux. »

    Il a précisé : « En ce qui concerne les sciences du sport, les données, la gestion de l'effort et la personnalisation individuelle, je n'ai fait appel qu'à une seule personne. Les gens qui étaient déjà là ont également progressé et se sont adaptés à notre manière de travailler. »

    Au sujet de Sami, il a dit : « Dans chaque club, je préfère avoir quelqu'un issu de l'organisation. Lors de mon premier passage, c'était Aitor, l'actuel champion du monde. J'ai pensé à des joueurs du Real Madrid de mon époque qui possèdent les qualités que j'aime. »

    Il a poursuivi : « Xabi est un entraîneur de très haut niveau, Álvaro est un entraîneur de très haut niveau, Modric joue encore, et Granero est un homme d'affaires. J'ai restreint les options à deux ou trois noms. »

    Il a ajouté : « Lors de ma première discussion avec lui, je voulais comprendre les choses. Il m'a dit : "Si je dois partir demain, je partirai demain." Il comprend la mentalité, il entretient une bonne relation avec les joueurs, et il progresse beaucoup sur le terrain. »

    Concernant les autres noms, il a dit : « Quant aux autres personnes qui étaient avec moi à Benfica, ce sont des gens en qui j'ai confiance. L'un se concentre davantage sur l'organisation offensive, l'autre sur les coups de pied arrêtés. »

    Mourinho a conclu : « Lopes et Nuno m'ont déçu. Je ne connais pas Lopes personnellement et je ne sais pas comment il travaille. Peut-être ai-je fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'était une partie essentielle de l'équipe, et je voulais quelqu'un qui travaille avec moi désormais. »

    Il a ajouté : « La situation n'était pas la même qu'il y a dix ans. L'équipe est composée de 11 joueurs, et c'est pour cela que j'ai décidé de procéder à un changement. Je pensais que Pintus et Silva pourraient parfaitement convenir. Ils ont des compétences différentes, des domaines d'expertise différents et des méthodes différentes. Et je suis très heureux de notre manière de travailler. Nous avons un bon staff et de bons joueurs, et si cela ne fonctionne pas, c'est l'entraîneur le mauvais. »

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    Quel conseil le Mourinho de 2013 donnerait-il au Mourinho d'aujourd'hui ?

    Un journaliste a posé une question à José Mourinho, l'actuel entraîneur du Real Madrid, sur le conseil qu'il aurait pu se donner à lui-même lorsqu'il dirigeait l'équipe en 2013. Il a répondu : « Bonne question, philosophique et difficile. Écoutez, c'est simple : c'est le Mourinho d'aujourd'hui qui peut conseiller le Mourinho de 2013. Le Mourinho de 2013 n'est pas en position de le faire. »

    Il a ajouté : « Est-ce toi qui conseilles ton père, ou est-ce ton père qui te conseille ? Tu dois toujours faire preuve de calme. Pour moi, le calme est devenu plus facile qu'il ne l'était il y a cinq, dix, voire vingt ans. »

    Il a poursuivi avec ironie : « Vous pourriez me dire que vous recevez encore des cartons rouges chaque saison, mais je ne parle pas de ce genre de calme. Et si vous multipliez 24 par 7, vous obtiendrez de longues heures de football. Durant ces heures, vous devez garder votre calme. Je suis meilleur que je ne l'étais à mon arrivée, et meilleur que je ne l'étais à mon départ. C'est là l'essentiel. »

    À propos du match contre Benfica la saison dernière, Mourinho a déclaré : « Je suis resté au garage pendant ce match, et je l'ai regardé depuis le bus. Mais blague à part, je n'ai eu absolument aucun contact. C'était un match important à la fois pour le Real Madrid et pour Benfica, et je n'ai communiqué avec personne. »

    Interrogé sur le moment où le premier contact avec le Real Madrid a eu lieu, il a répondu : « Au début, il y a eu des rumeurs, puis le contact est venu. Il y a d'abord eu un contact, puis une discussion, puis des rumeurs et des informations. Aujourd'hui, la situation est inversée. Chaque année, une rumeur apparaît, et je n'y ai pas prêté grande attention. Lorsque le Real Madrid m'a contacté, nous étions déjà éliminés de la compétition, et c'était vers la fin de la saison. Ils m'ont alors demandé si j'étais intéressé ou non, et je crois que c'était lors des deux derniers matchs de Benfica. »

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