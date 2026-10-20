Enrique a mis en place un 4-3-3 modulable, privilégiant la verticalité à une possession prolongée. Lors de la relance, Achraf Hakimi repiquait souvent dans l’axe pour soutenir Vitinha et Joao Neves. Avec le ballon, le PSG pouvait ainsi se réorganiser en 3-2-2-3, ses ailiers restant haut et écartés pour fixer les latéraux de Barcelone.

Défensivement, le PSG s’est montré agressif en première période, pressant haut et s’engageant dans les duels physiques. Cette approche a failli porter ses fruits presque immédiatement : Khvicha Kvaratskhelia a trouvé le poteau dans les deux premières minutes après une récupération haute. Elle a fini par payer à la 38e minute, lorsque Lamine Yamal a perdu le ballon près de sa propre surface et que Desire Doue a percé plein axe avant de marquer d’une frappe de l’extérieur de la surface. Après la pause, le PSG s’est plutôt attaché à lire le jeu pour couper les lignes de passe.

En réalité, le match aurait pu être plié bien plus tôt sans la soirée frustrante vécue par Ferran Torres face à son ancien club. Entré à la 20e minute à la place d’Ousmane Dembele, blessé, Torres semblait rattrapé par son passé : il a gâché une occasion en or à bout portant à la 25e minute, avant de heurter le poteau droit à la 71e. C’était la deuxième fois que le PSG trouvait un montant, après la tentative de Kvaratskhelia en début de match.