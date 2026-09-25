Pari cinq étoiles ! Tzolis inspire l’incroyable remontée grecque alors que le courageux Jovanovic lance ses cinq attaquants contre la Serbie

L’ailier d’Arsenal Christos Tzolis s’est révélé déterminant lorsque la Grèce a effacé un déficit précoce pour s’offrir une mémorable victoire 2-1 contre la Serbie en Ligue des nations de l’UEFA au stade Rajko Mitic. Après l’ouverture du score d’Andrija Zivkovic de la tête pour les locaux dès la quatrième minute, Tzolis a martyrisé la défense serbe avant d’inscrire une égalisation méritée à la 74e minute.

À la recherche d’un but vainqueur spectaculaire, le sélectionneur de la Grèce Ivan Jovanovic a procédé à un changement tactique sans précédent.

Le technicien est passé dans un système en 4-2-4, lançant les cinq attaquants de son groupe durant les dernières minutes.