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Alvino Hanafi
Traduit par

Pari cinq étoiles ! Tzolis inspire l’incroyable remontée grecque alors que le courageux Jovanovic lance ses cinq attaquants contre la Serbie

Grèce
C. Tzolis
UEFA Nations League A

L’ailier d’Arsenal Christos Tzolis a inscrit une égalisation cruciale alors que la Grèce a renversé la Serbie pour s’imposer 2-1 dans un match de Ligue des nations à Belgrade. Le sélectionneur Ivan Jovanovic a admis avoir souffert après avoir pris un pari ultra-offensif en alignant ses cinq avant-centres.

  • Tzolis lance la remontée avant que Jovanovic ne passe à l’attaque totale

    L’ailier d’Arsenal Christos Tzolis s’est révélé déterminant lorsque la Grèce a effacé un déficit précoce pour s’offrir une mémorable victoire 2-1 contre la Serbie en Ligue des nations de l’UEFA au stade Rajko Mitic. Après l’ouverture du score d’Andrija Zivkovic de la tête pour les locaux dès la quatrième minute, Tzolis a martyrisé la défense serbe avant d’inscrire une égalisation méritée à la 74e minute.

    À la recherche d’un but vainqueur spectaculaire, le sélectionneur de la Grèce Ivan Jovanovic a procédé à un changement tactique sans précédent.

    Le technicien est passé dans un système en 4-2-4, lançant les cinq attaquants de son groupe durant les dernières minutes.

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  • imago-sport-1083744113.jpgMN Press Photo

    Tzolis salue le sang-froid de son équipe après une démonstration autoritaire à l’extérieur

    Revenant sur sa contribution décisive, Tzolis a salué ses coéquipiers pour avoir refusé de paniquer après avoir concédé un but rapide dans un environnement hostile à l’extérieur. Le joueur de 24 ans s’est dit extrêmement satisfait du sang-froid de l’équipe, soulignant que la Grèce a tenté sa chance à 21 reprises malgré la présence d’un Vanja Milinkovic-Savic inspiré dans le but.

    Tzolis a souligné que commencer sa campagne de Ligue A par trois points à l’extérieur justifie leur approche agressive.

    « Je suis très heureux que nous ayons renversé ce résultat, a déclaré Tzolis. Nous avons encaissé ce but très rapidement, ce qui était difficile à gérer sur le terrain de l’adversaire. Je pense que nous n’avons pas joué avec anxiété. C’était une victoire méritée, même si elle est arrivée à la dernière minute. Nous la méritions un peu plus tôt. »

  • Jovanovic admet son anxiété face au pari fou des cinq attaquants

    S’adressant aux journalistes après que le remplaçant Tasos Douvikas a inscrit de la tête le but de la victoire à la 95e minute, Jovanovic a reconnu avec franchise le poids émotionnel de son risque tactique de dernière minute. Le sélectionneur grec a lancé en même temps Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis, Charalampos Kostoulas, Christian Tetteis et Douvikas sur le terrain pour faire sauter le bloc défensif très bas de la Serbie.

    Jovanovic a souligné que, si ce pari ultra-offensif a créé une vulnérabilité défensive en fin de match, la pression constante de l’équipe a finalement été récompensée.

    « J’ai souffert moi aussi en les mettant tous les cinq », a admis Jovanovic avec le sourire. « Parfois, on prend des risques. Je suis heureux qu’ils aient tous fait un bon match. Je ne vais pas vous cacher que j’ai souffert moi aussi avec ça. C’était un match dans lequel, après autant d’occasions, on prend un risque. »

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  • imago-sport-1083745364.jpgStarsport

    Les Grecs, confiants, tournent leur attention vers le difficile test allemand

    Cette victoire renversante propulse la Grèce en tête du groupe A2 aux côtés des Pays-Bas avant le déplacement de dimanche contre l’Allemagne à Augsbourg. Tzolis a exhorté ses coéquipiers à conserver leur rigueur tactique et leur discipline défensive face à une opposition européenne supérieure.

    La Grèce termine sa récupération d’après-match à Belgrade avant de se rendre en Allemagne pour son deuxième match de groupe.

    L’équipe de Jovanovic cherche à emporter cette confiance offensive à Augsbourg.

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