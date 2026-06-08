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USMNT GFX GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

« Parfois périlleux » : l'équipe nationale américaine a fait preuve de combativité face à l'Allemagne, mais cela suffira-t-il à l'approche d'une Coupe du monde historique ?

Etats-Unis
Coupe du monde
M. Pochettino
FEATURES
Analysis
Allemagne

Menés 1-0 par l’Allemagne, les États-Unis ont montré une réaction encourageante, mais se sont finalement inclinés logiquement face à une équipe plus complète. Un scénario qui évoque un sentiment de déjà-vu.

À la 48^e minute de la rencontre entre les États-Unis et l’Allemagne, Jonathan, le défenseur central du Bayern Munich, a presque offert à Christian Pulisic la possibilité de frapper. L’Américain a pris de la vitesse sur le côté droit. Sa passe vers Folarin Balogun, qui filait vers le but, était parfaite. Pulisic a feinté vers l’axe avant de tenter de s’échapper vers l’extérieur. Tah s’est interposé, a bloqué le tir et a semblé remarquablement détendu en le faisant. Un effort maximal pour l’Américain, une formalité pour l’Allemand.

Un symbole de l’écart qui séparait les deux équipes.

Cette séquence a résumé le match : les États-Unis ont couru, haleté, tout donné ; l’Allemagne, elle, a géré son effort. Elle a ouvert le score sur coup franc puis doublé la mise après une action collective bien menée. Elle n’a jamais eu besoin de passer la seconde.

Par moments, cette furia a produit du beau jeu ; elle est toutefois restée trop désordonnée pour inverser la tendance. Au final, l’Allemagne s’impose 2-1 sans jamais avoir tremblé.

Du côté américain, on évoque une « lutte » et on assure avoir « failli y arriver ». Reste que, dans les faits, la Nationalmannschaft n’a jamais été réellement mise sous pression. Le meilleur du contingent américain n’a constitué qu’une simple promenade de santé pour l’un des prétendants au titre mondial. Et il est difficile de percevoir la suite du parcours des États-Unis, ce qui interroge sur le bien-fondé d’un recrutement aussi onéreux.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Une performance améliorée

    La performance de samedi a marqué un net progrès. Pendant environ 30 minutes, l’équipe nationale américaine a affiché son meilleur visage sous l’ère Pochettino. L’Argentin, qui secoue les habitudes depuis deux ans, a aligné un effectif proche de son onze type, et les États-Unis n’ont pas été dominés. Une petite victoire ? Oui, mais une victoire tout de même. C’est encourageant : passer du statut de « complètement surclassés » à celui de « simplement battus » constitue un progrès tangible.

    Pourtant, l’écart de qualité est resté flagrant. L’Allemagne a ouvert le score dès la 2e minute : Kai Havertz, laissé étonnamment seul au point de penalty, a coupé au premier poteau un coup franc allemand. Ensuite, les Allemands ont joué avec le ballon. Florian Wirtz et Jamal Musiala ont apporté leur créativité offensive. Havertz a enchaîné les gestes techniques et Joshua Kimmich a distillé des passes millimétrées. Les Allemands ont bien cru marquer un deuxième but six minutes plus tard, mais l’arbitre a justement annulé la réalisation après avoir jugé que le ballon avait bien franchi la ligne de touche avant la passe en retrait de Leroy Sané.

    Puis les États-Unis ont inversé la tendance sans vraiment dominer, mais en perturbant le rythme de la rencontre. Leur pressing, un peu plus intense, a commencé à gêner les Allemands. Malik Tillman, qui défendait comme s’il y avait un match et attaquait comme s’il n’y en avait pas, a récupéré plusieurs ballons. Christian Pulisic bourdonnait, mordait et dribblait ; il semblait vif, voire affamé. Sergino Dest a déboulé sur la droite avant de s’engouffrer dans la surface. Balogun a poursuivi plusieurs causes perdues.

    • Publicité
  • Germany USAGetty

    L'Allemagne s'est facilement imposée

    L'Allemagne, elle, n'a jamais vraiment tremblé. Après 25 minutes, les États-Unis n'avaient pénétré leur surface que trois fois. Leur premier tir cadré a toutefois fait mouche : Antonee Robinson – un joueur qui n'avait inscrit que neuf buts dans toute sa carrière avant ce match de samedi – a ouvert le score d'une volée depuis l'extérieur de la surface. Il a célébré sa réussite d'un salto arrière, comme s'il en avait l'habitude.

    Néanmoins, les États-Unis semblaient offrir trop d’espaces à l’Allemagne, se découvrant trop en pressant haut.

    Et c’est exactement ce qui s’est produit.

    Peu avant l’heure de jeu, Musiala a profité d’un espace trop grand pour centrer au sol vers Havertz, lui-même trop libre. Leroy Sané a alors hérité du ballon dans une zone encore trop ouverte et a marqué. Les deux entraîneurs ont ensuite procédé à des rotations, sans tirer grand-chose de leurs remplaçants. Les Américains ont certes eu davantage la possession, mais s’en sont peu servis. Trois de leurs quatre tirs cadrés ont été enregistrés après la pause, mais ils n’ont jamais réussi à se créer la moindre « occasion franche ».

    Le souvenir marquant des 45 dernières minutes a été une échauffourée. Tim Weah a taclé un peu trop fort au goût de David Raum, Nico Schlotterbeck a réagi en le bousculant. Le banc américain s’est vidé de manière un peu théâtrale. L’arbitre a sorti un carton jaune pour Weah et Schlotterbeck.

    Il est toujours hasardeux d’analyser de telles échauffourées : sur le plan sportif, elles comptent peu. Du banc américain, la scène paraissait même quelque peu ridicule. Les États-Unis étaient déjà menés, et nous étions à la 92e minute ; Weah n’avait pas besoin d’intervenir pied levé, ballon ou pas. L’intervention du banc américain a eu des allures de coup de théâtre, mais son utilité reste discutable.

    Après le match, Pochettino a reconnu que l’arbitrage avait été « discutable » tout au long de la rencontre, mais il a salué la réaction de son groupe.

    « L’Allemagne a été un peu trop agressive dès le début et je pense que l’arbitre n’a pas bien géré la situation. On a eu l’impression qu’on devait parfois répondre en miroir. C’est une bonne chose. Ils s’engagent, nous nous engageons. Nous sommes compétitifs. Ils sont compétitifs », a-t-il déclaré.

    Pourtant, pendant la majeure partie de son histoire, l’équipe nationale américaine s’est toujours distinguée par son intensité et sa compétitivité. Pour un programme qui n’a remporté qu’un seul match à élimination directe en Coupe du Monde, on est en droit d’attendre davantage à ce stade. Au vu de la rencontre, il est difficile d’identifier l’élément déclencheur d’une éventuelle victoire emblématique. En réalité, cette situation pose d’abord question sur Pochettino lui-même.

    L’Argentin possède un palmarès irréprochable, ayant entraîné Tottenham, le PSG et Chelsea, et a été rémunéré à juste titre plus de 5 millions de dollars pour ses sept premiers mois à la tête de l’équipe, selon des documents fiscaux. Son prédécesseur, Gregg Berhalter, gagnait apparemment 1,6 million de dollars par an. Seul Carlo Ancelotti, qui dirige le Brésil, gagne plus au niveau international.

    Quelques signes positifs existent, mais les États-Unis et leurs supporters doivent cesser de considérer l’effort comme un gage de réussite.

  • Gregg Berhalter USMNT 2023-24Geoff Burke

    Revivre les mêmes défaites glorieuses

    C’était aussi un charmant retour en arrière. C’était, en fait, la concrétisation de l’esprit que l’ancienne génération avait toujours essayé de dégager. Ce groupe, comme il le répète si souvent, se voyait comme un ensemble de battants quelque peu dépassés. Sur le papier, ces joueurs étaient objectivement inférieurs et donc sous-estimés ; pourtant, ils possédaient assez de cran pour se battre jusqu’à la victoire – ou, à défaut, jusqu’à une défaite assumée. Telle serait, dit-on, la manière américaine de faire les choses.

    Cette approche fonctionne plutôt bien : les États-Unis, pays sans véritable tradition footballistique, s’en remettent à ce qu’ils maîtrisent.

    Néanmoins, cet argument manque de nuance : à force de « se battre », il faut bien finir par obtenir des résultats. Or, sous la houlette de Pochettino, les États-Unis n’ont pas encore grand-chose à se mettre sous la dent.

    Le point le plus encourageant de la défaite de samedi est peut-être qu’il y a eu une sorte de reprise. Dans les matchs précédents, un retard de 1-0 avait conduit à de lourdes défaites. Antonee Robinson a clairement indiqué après la rencontre qu’il était satisfait de la réaction des États-Unis après avoir encaissé un but en début de match. Son argument ? C’était une bonne chose que les États-Unis ne se soient pas effondrés.

    « Je suis déçu de la défaite, mais il y a beaucoup de points positifs à retenir », a déclaré Robinson. « Enencaissant si tôt, nous aurions pu nous effondrer et connaître un très mauvais départ dans le tournoi. Au lieu de cela, nous avons lutté, nous avons parfois très bien joué et nous avons montré notre compétitivité. »

    Tyler Adams a abondé dans le même sens.

    « On n’imagine pas commencer le match en encaissant un but dès la première minute. Quand ça arrive, il faut se ressaisir », a déclaré Adams après la rencontre.

    L’entraîneur adverse, Julian Nagelsmann, a reconnu que la rencontre n’avait pas été facile pour son équipe. « Je croise les doigts », a-t-il déclaré aux médias américains.

    Que ce soit intentionnel ou non, son propos pouvait paraître légèrement condescendant.

    « Vous avez un bon entraîneur, quelqu’un de très sympathique, et je vous souhaite un excellent tournoi. Ce qu’ils ont fait et qui nous a posé problème, c’est qu’ils ont joué avec une grande intensité ; c’est tout simplement une équipe très rapide à tous les postes. »

  • USMNT-Germany fightGetty

    La promesse initiale

    En septembre 2024, Mauricio Pochettino a fait preuve du même talent oratoire qu’un politicien chevronné lors de sa conférence de presse de présentation.

    « Nous devons croire en de grandes choses », a-t-il déclaré lors de sa célèbre conférence de presse de présentation. « Nous devons croire que nous pouvons non seulement gagner un match, mais aussi la Coupe du monde. »

    Sa première conférence de presse à la tête de l’équipe nationale américaine a affiché conviction, ambition et, sans surprise, une forte personnalité. Il a répété que les États-Unis devaient viser grand et que la sélection devait s’inspirer de la mentalité gagnante et de l’audace qui caractérisent d’autres sports américains.

    Pour lui, cela se traduit par une équipe qui joue en attaquant : agressive, attractive et qui n’a pas peur de l’instant présent. Il a également rejeté l’idée selon laquelle le temps serait trop court avant la Coupe du monde 2026, insistant sur le fait que les joueurs sont suffisamment talentueux et intelligents pour s’adapter rapidement. Mais, plus que tout, son message portait sur la mentalité. Après une Copa América délicate et un mois de septembre morose, l’équipe nationale américaine avait besoin d’un regain de confiance. Décontracté, sûr de lui et parfois drôle, Pochettino semblait déterminé à lui apporter exactement cela.

    « Je ne vois aucune faiblesse [dans l’équipe] », a-t-il alors affirmé. « Nous restons positifs. Nous avons des joueurs très talentueux. »

    Pourtant, depuis lors, les Américains attendent toujours de voir ces promesses se concrétiser.

    Le sélectionneur a depuis défendu son bilan.

    « Nous sommes les États-Unis », a-t-il déclaré après les revers successifs face à la Belgique et au Portugal. « Nous jouons contre la Belgique et le Portugal. Je pense que la Belgique et le Portugal ont dans leur effectif plusieurs joueurs classés parmi les 100 meilleurs au monde. Je ne pense pas que ce soit notre cas. C’est pourquoi il est bon de se frotter à ce genre d’équipes. »

    Reste à savoir si, au-delà du nom ronflant et du salaire mirobolant, les États-Unis ont vraiment changé de dimension.

  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    Est-ce suffisant ?

    Dans l’ensemble, les États-Unis devraient donc imposer le respect. Pochettino ne doit pas se contenter d’être « quelqu’un de sympathique et un bon entraîneur », à la tête d’une équipe qui « dispose de vitesse à plusieurs postes ».

    Ils devraient à la fois produire un jeu de haut niveau et être un cauchemar à affronter. Or, ce n’est ni l’un ni l’autre. Où se situe donc le facteur dissuasif ? Que montrent réellement les États-Unis ? Si le principal point positif à retenir d’un match d’adieu à la Coupe du monde est qu’ils ne se sont pas effondrés et qu’ils n’étaient pas faciles à manœuvrer, est-ce vraiment digne d’éloges ?

    Recruté à prix d’or pour son palmarès impressionnant, l’Argentin n’a, pour l’instant, opéré qu’une transformation limitée. On attendait de lui qu’il bouscule les lignes et impose une véritable identité de jeu. Certes, c’est un technicien de premier plan, capable de gérer des ego surdimensionnés, comme il l’a démontré au PSG entre 2021 et 2022.

    Pourtant, on peine encore à comprendre pourquoi les États-Unis ont investi autant dans un seul homme. Si l’objectif était de tout remettre à zéro, de faire trembler les joueurs pour leur place et de reconstruire, alors qu’est-ce qui a vraiment changé ?

    Berhalter proposait déjà des performances pleines d’énergie face aux cadors. Ses prédécesseurs faisaient globalement de même. Pochettino a certes dû s’adapter et avoue avoir subi un vrai choc culturel.

    Pourtant, le groupe a-t-il vraiment évolué sous sa direction ? À chaque sortie, il s’est contenté de perdre « honorablement » face à des adversaires supérieurs : le Mexique, vainqueur de la Gold Cup avec un effectif expérimenté, le Portugal et la Belgique en mars, puis l’Allemagne, autre formation de premier plan. Les États-Unis ont certes réduit l’écart samedi, avant de s’incliner et de perdre leur sang-froid.

    Bien sûr, une Coupe du monde se joue sur l’énergie, l’ambiance et l’état d’esprit, et les États-Unis misent justement sur ces atouts. Les tournois sont par nature imprévisibles, voire un peu fous dans le bon sens du terme. Ce groupe semble soudé – et il mérite du crédit pour ne pas avoir abdiqué. Le message d’après-match ? « C’est suffisant. »

    Mais est-ce réellement suffisant ?

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