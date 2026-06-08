« Parfois périlleux » : l'équipe nationale américaine a fait preuve de combativité face à l'Allemagne, mais cela suffira-t-il à l'approche d'une Coupe du monde historique ?

L'Allemagne, elle, n'a jamais vraiment tremblé. Après 25 minutes, les États-Unis n'avaient pénétré leur surface que trois fois. Leur premier tir cadré a toutefois fait mouche : Antonee Robinson – un joueur qui n'avait inscrit que neuf buts dans toute sa carrière avant ce match de samedi – a ouvert le score d'une volée depuis l'extérieur de la surface. Il a célébré sa réussite d'un salto arrière, comme s'il en avait l'habitude.

Néanmoins, les États-Unis semblaient offrir trop d’espaces à l’Allemagne, se découvrant trop en pressant haut.

Et c’est exactement ce qui s’est produit.

Peu avant l’heure de jeu, Musiala a profité d’un espace trop grand pour centrer au sol vers Havertz, lui-même trop libre. Leroy Sané a alors hérité du ballon dans une zone encore trop ouverte et a marqué. Les deux entraîneurs ont ensuite procédé à des rotations, sans tirer grand-chose de leurs remplaçants. Les Américains ont certes eu davantage la possession, mais s’en sont peu servis. Trois de leurs quatre tirs cadrés ont été enregistrés après la pause, mais ils n’ont jamais réussi à se créer la moindre « occasion franche ».

Le souvenir marquant des 45 dernières minutes a été une échauffourée. Tim Weah a taclé un peu trop fort au goût de David Raum, Nico Schlotterbeck a réagi en le bousculant. Le banc américain s’est vidé de manière un peu théâtrale. L’arbitre a sorti un carton jaune pour Weah et Schlotterbeck.

Il est toujours hasardeux d’analyser de telles échauffourées : sur le plan sportif, elles comptent peu. Du banc américain, la scène paraissait même quelque peu ridicule. Les États-Unis étaient déjà menés, et nous étions à la 92e minute ; Weah n’avait pas besoin d’intervenir pied levé, ballon ou pas. L’intervention du banc américain a eu des allures de coup de théâtre, mais son utilité reste discutable.

Après le match, Pochettino a reconnu que l’arbitrage avait été « discutable » tout au long de la rencontre, mais il a salué la réaction de son groupe.

« L’Allemagne a été un peu trop agressive dès le début et je pense que l’arbitre n’a pas bien géré la situation. On a eu l’impression qu’on devait parfois répondre en miroir. C’est une bonne chose. Ils s’engagent, nous nous engageons. Nous sommes compétitifs. Ils sont compétitifs », a-t-il déclaré.

Pourtant, pendant la majeure partie de son histoire, l’équipe nationale américaine s’est toujours distinguée par son intensité et sa compétitivité. Pour un programme qui n’a remporté qu’un seul match à élimination directe en Coupe du Monde, on est en droit d’attendre davantage à ce stade. Au vu de la rencontre, il est difficile d’identifier l’élément déclencheur d’une éventuelle victoire emblématique. En réalité, cette situation pose d’abord question sur Pochettino lui-même.

L’Argentin possède un palmarès irréprochable, ayant entraîné Tottenham, le PSG et Chelsea, et a été rémunéré à juste titre plus de 5 millions de dollars pour ses sept premiers mois à la tête de l’équipe, selon des documents fiscaux. Son prédécesseur, Gregg Berhalter, gagnait apparemment 1,6 million de dollars par an. Seul Carlo Ancelotti, qui dirige le Brésil, gagne plus au niveau international.

Quelques signes positifs existent, mais les États-Unis et leurs supporters doivent cesser de considérer l’effort comme un gage de réussite.